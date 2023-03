Spoločnosť Kohler predstavuje „Cestu tvorcu" na Milánskom týždni dizajnu"

Strhujúca inštalácia ikonickej značky KOHLER predstavuje spoluprácu s umelcami, novú limitovanú globálnu kolekciu výrobkov a vzdušnú sochu absolventky umelecko-priemyselného centra Arts/Industry – Janet Echelmanovej

KOHLER, Wisconsin, 28. marca 2023 /PRNewswire/ -- The Creator's Journey (Cesta tvorcu) , prezentovaná spoločnosťou Kohler počas Milánskeho týždňa dizajnu, predstavuje spoluprácu tejto ikonickej značky so štyrmi súčasnými umelkyňami zo štyroch rôznych krajín pri vytváraní limitovanej globálnej kolekcie 12 nových výrobkov Artist Editions pre kúpeľne. Spoločnosť zároveň upriamuje pozornosť na úchvatnú vzdušnú sochu od významnej dizajnérky a absolventky umelecko-priemyselného centra Arts/Industry , Janet Echelmanovej, a na dizajnový zážitok riadený používateľom v Palazzo del Senato počas podujatí Fuorisalone v Miláne.

V rámci osláv 150. výročia spoločnosti Kohler sa tento globálny líder v oblasti dizajnu spojil so štyrmi umelkyňami, z ktorých každá je uznávaná za svoje prelomové umelecké postupy. Tieto talentované dizajnérky dostali voľnú ruku, aby svoje vizuálne vyjadrenia preniesli do výrobkov spoločnosti Kohler – inteligentnej toalety Numi 2.0, umývadla Brazn a vane Brazn. Každý výrobok z tejto kolekcie bude dostupný v počte 150 kusov na počesť výročia spoločnosti Kohler.

Ananda Nahú (Brazília), všeobecne oceňovaná pre svoje živé veľkoplošné maľby na steny – umelecká kolekcia KOHLER Artist Editions Flora Tropical

(Brazília), všeobecne oceňovaná pre svoje živé veľkoplošné maľby na steny – Ziling Wang (Čína), známa svojím inovatívnym používaním farieb, najmä farby, ktorú vynašla a ktorá sa dá z plátna odstrániť a vidieť v troch rozmeroch – umelecká kolekcia KOHLER Artist Editions A World on Strings

(Čína), známa svojím inovatívnym používaním farieb, najmä farby, ktorú vynašla a ktorá sa dá z plátna odstrániť a vidieť v troch rozmeroch – Pushpa Kumari ( India ), ktorej zložité líniové maľby nanovo definovali indickú tradíciu Mithila – umelecká kolekcia KOHLER Artist Editions Aranya

( ), ktorej zložité líniové maľby nanovo definovali indickú tradíciu Mithila – Elle (Spojené štáty americké), ktorá začínala s graffiti, a teraz do svojho celosvetového portfólia zaraďuje rozsiahle projekty – umelecká kolekcia KOHLER Artist Editions Falling Gently

„Spoločnosť Kohler sa snaží vytvárať priestor pre prienik umeleckého a remeselného majstrovstva v našom odvetví," hovorí Laura Kohler, riaditeľka pre udržateľnosť a rozmanitosť spoločnosti Kohler Co. „Táto nová umelecká kolekcia Artist Editions oslavuje ženy s výnimočným talentom a rôznorodým zázemím."

Výrobky radu Artist Editions spoločnosti Kohler vznikli pred takmer štyrmi desaťročiami a prinášajú krásu do každodenných rituálov – posúvajú hranice dekoratívnych postupov a materiálových súborov a pomáhajú spotrebiteľom vyjadriť osobný štýl v ich priestoroch. Umývadlá, vane a toalety Artist Editions, inšpirované spojením výtvarného umenia s remeselným spracovaním, zdobia nádherné textúry, zložité vzory, abstraktné ilustrácie a malebné krajiny. Súčasťou ponuky je aj inovatívne využitie špeciálnych glazúr a ušľachtilých materiálov spoločnosti Kohler.

Umelkyňa Janet Echelmanová predstavuje svoje dielo Noli Timere v Palazzo del Senato

Nad hlavami visí monumentálna vzdušná socha s názvom Noli Timere od uznávanej americkej sochárky a umelkyne Janet Echelmanovej. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi sa zúčastnila na rezidenčnom programe umelecko-priemyselného centra Arts/Industry spoločnosti Kohler. Echelmanová spolupracovala so spoločnosťou Kohler aj na umývadle z edície Artist Editions s označením 18.02, ktoré je oslavou dynamickej povahy vody (vystavené v expozícii spoločnosti Kohler).

Návštevníci inštalácie spoločnosti Kohler sa môžu vydať aj na vlastnú cestu „tvorcu" vnútri pohlcujúceho digitálneho zážitku, ktorý im umožní oživiť umenie prostredníctvom pohybov v priestore. V kreatívnej miestnosti sú návštevníci obklopení farbami, vzormi a tvarmi, a tak sa sami môžu stať umelcami a upravovať kreatívne nátery na inteligentnej toalete Numi od spoločnosti Kohler.

Zástupcovia médií sú pozvaní na exkluzívnu predpremiéru v pondelok 17. apríla, na ktorej sa zúčastnia všetci umelci a budú k dispozícii na rozhovory.

Ďalšie informácie a obrázky nájdete v materiáloch z Milánskeho týždňa dizajnu spoločnosti Kohler určených pre tlač .

O spoločnosti Kohler Co.

Spoločnosť Kohler Co., založená v roku 1873, je globálnym lídrom v dizajne, inováciách a výrobe produktov do kuchyne a kúpeľne, luxusných vitrín, kachličiek a osvetlenia, motorov, generátorov a riešení pre čistú energiu. Je tiež majiteľom a prevádzkovateľom dvoch päťhviezdičkových pobytových a golfových rezortov v meste Kohler vo Wisconsine a v St. Andrewsv Škótsku. Golfové ihrisko Whistling Straits spoločnosti Kohler usporiadalo 43. ročník súťaže Ryder Cup v roku 2021. Spoločnosť tiež vyvíja riešenia naliehavých problémov, ako je čistá voda a hygiena, pre komunity na celom svete, ktoré nemajú dostatok týchto možností, s cieľom zvýšiť kvalitu života súčasných a budúcich generácií.

Viac informácií nájdete na lokalite kohlercompany.com .

Janet Echelman

Janet Echelmanová tvorí sochy na úrovni budov a mestských blokov. Echelmanovej tvorba sa nedá zaradiť do žiadnej kategórie, pretože sa v nej prelína sochárstvo, architektúra, mestský dizajn, veda o materiáloch, stavebné a letecké inžinierstvo a počítačová veda. S použitím neobvyklých materiálov, od rozprašovaných vodných častíc až po umelé vlákna pätnásťkrát pevnejšie ako oceľ, spája starobylé remeslo s výpočtovým dizajnérskym softvérom a vytvára umelecké diela, ktoré sa stali ústrednými bodmi mestského života na piatich kontinentoch, od Singapúru, Sydney, Šanghaja a Santiaga až po Peking, Boston, New York a Londýn. Vyštudovala Harvard College a potom absolvovala samostatné postgraduálne programy v odbore maľba a psychológia. Je držiteľkou čestného doktorátu z Tuftsovej univerzity, prednášala na Massachusettskom technologickom inštitúte, na Harvardovej a Princetonskej univerzite. Jej prednáška TED s názvom „Taking Imagination Seriously" (Berieme predstavivosť vážne) bola preložená do 35 jazykov s viac ako dvoma miliónmi pozretí. Viac informácií nájdete na stránke echelman.com/ .

Elle je považovaná za jednu z najlepších svetových pouličných umelkýň. Elle začínala ako maliarka graffiti, jej diela boli vystavené v prestížnej Saatchi Gallery v Londýne, v múzeu Urban Nation v Berlíne a v podobe dvestometrovej projekcie na fasáde múzea New Museum v New Yorku. Jej diela boli publikované v desiatkach kníh o pouličnom umení a vo svetových časopisoch, ako sú ELLE France a Vogue Australia. Elle spolupracovala a maľovala pre rôzne medzinárodné značky vrátane Reebok, Nike, Under Armour, Ralph Lauren, Samsung, Toyota a ďalšie. V roku 2020 bola Elle poverená združením IntoAction, aby vytvorila štvorposchodový obraz na počesť Ruth Bader Ginsbergovej v newyorskej štvrti Lower East Side. Pripravuje projekt na objednávku múzea STRAAT v Amsterdame. Viac informácií nájdete na stránke ellestreetart.com/ .

Pushpa Kumari vizualizuje svet nabitý kultúrou, dedičstvom, pozorovaním a intuitívnou citlivosťou len pomocou pera a atramentu na papieri. Počas celého svojho života a kariéry Kumari spochybňovala tradičné indické kultúrne normy a namiesto toho sa rozhodla sústrediť na svoje remeselné umenie. Vďaka tomu sa Pushpe podarilo vytvoriť diela, ktoré sa svojou koncepciou aj výrazom odlišujú od jej súčasníkov. Umenie Kumari je ovplyvnené čisto indickými vplyvmi, ktoré čerpajú inšpiráciu z náboženských a spoločenských tradícií. Napriek tomu, že jej tvorba vychádza z indickej tradície, má univerzálny charakter a oslovuje medzinárodné publikum. V roku 2016 bola jej práca zaradená do prestížneho ôsmeho ázijsko-pacifického trienále súčasného umenia v galérii moderného umenia v Queensland Art Gallery. Zúčastnila sa aj na niekoľkých výstavách v múzeách v Spojenom kráľovstve vrátane výstavy „Telling Tales" (Rozprávanie príbehov) v roku 2013 v Národnom múzeu v Liverpoole.

Ananda Nahú je maliarka, maliarka nástenných malieb a vizuálna umelkyňa. Jej štýl sa vyznačuje vizuálnym multikulturalizmom, pričom nanovo interpretuje umelecké smery a prenáša maliarske techniky minulosti do súčasnosti. Diela Nahú predstavujú silnú kultúrnu antropologickú štúdiu ľudskej bytosti, zachraňujú dejiny umenia z najrozmanitejších národností a transformujú staré myšlienkové prúdy na umelecké potreby dneška. Počas svojej maliarskej kariéry sa Nahú, okrem iného, aktívne zúčastňovala na sociálno-umeleckých projektoch v Organizácii Spojených národov, Európskej únii a City Hall v New Yorku. Nahú bola hosťujúcou umelkyňou v reklamných kampaniach pre nadnárodné značky, ako sú Nike, Gucci a Bloomberg. V roku 2015 ju redakcia CNN Style a vydavateľstvo Phaidon označili za jednu z najvplyvnejších umelkýň v Brazílii. V roku 2016 Nahú prekonala rekordy v Spojených štátov amerických, keď namaľovala najväčšiu nástennú maľbu v štáte Ohio, ktorú financovala nadácia Cleveland Foundation. Viac informácií nájdete na stránke anahu.com/ .

Wang Ziling skúma, ako ľudia vnímajú štruktúru svojho vonkajšieho okolia pretváraním priestorovej formy maľby. Wang vynašla tvrdenú akrylovú farbu, ktorá umožňuje zavesenie materiálu vo vnútri rámu bez prilepenia na plátno. Výsledná „nepretržitá maľba" môže byť použitá na prepojenie plávajúcich obrazov medzi dvoma alebo tromi maľbami, kde sa od divákov jedinečným spôsobom vyžaduje doplnenie chýbajúcich informácií v rámci rozširujúcich sa obrazov. Wang absolvovala magisterské štúdium v odbore výtvarné umenie v Central Saint Martins College of Art & Design, University of the Arts v Londýne, a bakalárske štúdium v odbore maľba v Akadémii umenia a dizajnu, Univerzity Tsinghua v Pekingu. Jej diela vystavovalo a zaradilo do zbierok niekoľko múzeí vrátane Today Art Museum (Peking), Guangdong Museum of Art (Guangzhou) a Copelouzos Family Art Museum (Atény). Absolvovala umelecký pobyt v Centre pre súčasné čínske umenie (Manchester). Viac informácií nájdete na stránke wangziling.co.uk/ .

