Kohler traz inovações globais e experiências imersivas para feira Salone del Mobile

KOHLER, Wisconsin, 17 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Kohler, uma marca global de estilo de vida e líder em produtos para cozinha e banheiro, estreia na feira Salone del Mobile 2022 com novos e inovadores produtos luxuosos com referências ao bem-estar e experiências imersivas.

O estande da Kohler no Salone no Hall 22 – Stand H15 H19 apresenta novos designs, cores e acabamentos e tecnologia para banheiros em uma variedade de produtos globais, incluindo:

Statement Shower Collection traz uma série de formas únicas e uma variedade de tamanhos para chuveiros. As duchas inovadoras elevam a experiência do banho, e a compatibilidade universal significa que o sistema funciona em qualquer lugar do mundo onde seja instalado. Inspirada em móveis e design icônicos e definida por formas suaves e acessíveis, a coleção ostenta uma familiaridade subjacente, ao mesmo tempo em que cria uma estética marcante no espaço.

Válvulas e controles Anthem, em que cada aspecto foi cuidadosamente projetado para oferecer aos usuários uma experiência de banho verdadeiramente imersiva, adaptada às especificações exatas e alterada de acordo com as necessidades. Com duas plataformas de válvulas à sua escolha – digital e mecânica – e meticulosamente projetados para atender aos padrões globais de encanamento, esses sistemas de precisão elevam a rotina de banho a um evento sensorial de próximo nível, expandindo ainda mais a abordagem líder do setor da Kohler para o banho digital.

Vasos sanitários inteligentes, incluindo o Numi 2.0 , que apresenta funcionalidade de limpeza pessoal, iluminação e áudio que podem criar ambientes semelhantes ao spa dentro do espaço, fluxo, abertura e fechamento automáticos, bem como um assistente de voz integrado, e os vasos inteligentes Veil, Eir e Innate que oferecem higiene pessoal e designs marcantes e elegantes.

Stillness bath (banho relaxante), que oferece uma experiência de banho inicial por meio da combinação de água, aromaterapia, luzes e vapor, é inspirado no banho de floresta japonês.

A coleção de torneiras para o banheiro Occasion disponível globalmente, que oferece uma coleção abrangente de torneiras de lavatório e chuveiro juntamente com acessórios correspondentes e acabamentos marcantes para dar um destaque gracioso no espaço do banheiro.

A Brazn bath collection combina a simplicidade do minimalismo com soluções elegantes e funcionais; disponível em preto refinado marcante, bem como em branco.

A Kohler também oferece uma experiência virtual em seu estande – os visitantes podem se inscrever agora no site StudioKohler antes da abertura em 7 de junho.

Além disso, em homenagem à Semana de Design de Milão, a Kohler fez uma doação para os projetos WASH da Water Mission na Indonésia, ajudando a oferecer água segura e saneamento para até dez mil pessoas abrangidas em 15 projetos em 2022. Por meio de produtos de impacto e parcerias inspiradoras, a plataforma Believing in Better da Kohler empenha-se para melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras por meio de design, habilidade técnica e inovação.

Os visitantes também poderão conhecer a Kohler and the world premiere of "Divided Layers" de Daniel Arsham no Palazzo del Senato (Via Senato 10) diariamente, das 12h às 22h, de terça, 7 de junho, a domingo, 12 de junho.

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873, a Kohler Co. conta com mais de 50 fábricas em todo o mundo. A Kohler Co. é líder global em design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro; armários, azulejos e iluminação de luxo; motores, geradores e soluções de energia limpa. Também é proprietária e operadora de dois destinos de hotelaria e resort de golfe cinco estrelas em Kohler, Wisconsin, e em St. Andrews, na Escócia. A empresa também desenvolve soluções para abordar questões urgentes, como água potável e saneamento, para comunidades carentes em todo o mundo a fim de melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras.

