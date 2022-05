Kohler występuje na targach Salone de Mobile z globalnymi innowacjami i porywającymi wrażeniami

KOHLER, Wis., 17 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Kohler, globalna marka lifestyle'owa i lider w zakresie produktów do kuchni i łazienki, debiutuje na targach 2022 Salone de Mobile z nowymi innowacyjnymi luksusowymi produktami, ukierunkowanymi na zapewnienie dobrego samopoczucia i porywających wrażeń.

Na stoisku H15 H19 w hali 22 targów Salone de Mobile, Kohler przedstawia nowe wzory, kolory, elementy wykończeniowe i technologię łazienkową, w szerokiej gamie dostępnych na rynku międzynarodowym produktów, w tym:

Kolekcję zestawów prysznicowych Statement, która wnosi szereg unikatowych kształtów i rozmiarów. Innowacyjne systemy natryskowe poprawiają doświadczenia płynące z korzystania z prysznica, a kompatybilność oznacza, że system sprawdzi się w każdym miejscu na świecie, w którym został zainstalowany. Czerpiąca inspirację z kultowych mebli i wzorów oraz charakteryzująca się delikatnymi i przystępnymi formami, kolekcja ta niesie ze sobą element swojskości, jednocześnie tworząc niezwykłe estetyczny wygląd przestrzeni;

Zawory i regulatory Anthem, w których każdy aspekt został zaprojektowany w sposób przemyślany, aby zapewnić użytkownikom prawdziwie wciągające doświadczenia, mogą być dostosowane do szczegółowych specyfikacji i zmieniane według potrzeb. Z dwiema platformami zaworów do wyboru – cyfrowymi i mechanicznymi – drobiazgowo skonstruowanymi aby pasować do globalnych standardów hydraulicznych, te precyzyjne systemy podnoszą codzienny prysznic na poziom uczty dla zmysłów, przyczyniając się do dalszego rozwoju czołowego w branży podejścia do cyfrowych technologii stosowanych w systemach prysznicowych;

Inteligentne toalety, w tym Numi 2.0, z funkcją bidetu, oświetleniem i systemem audio, które mogą stworzyć w tej przestrzeni warunki przypominające spa, automatycznym otwieraniem/zamykaniem i spłukiwaniem, jak również wbudowanym asystentem głosowym, oraz inteligentne toalety Veil, Eir i Innate, które zapewniają optymalną higienę osobistą i zaskakujący elegancki wygląd;

Wanna Stillness, oferującą urzekające wrażenia płynące z kąpieli poprzez połączenie wody, aromaterapii, oświetlenia i mgiełki, została zainspirowana japońskimi kąpielami leśnymi;

Dostępną na całym świecie kolekcję kranów łazienkowych Occasion, obejmującą szeroką gamę kranów do umywalek i wanien, z dopasowanymi akcesoriami i doskonałym wykończeniem, jest ona przyjemnym dla oka akcentem w przestrzeni łazienkowej;

Kolekcję wanien Brazn łączycą prostotę minimalizmu z eleganckimi funkcjonalnymi rozwiązaniami; dostępną w wersji kolorystycznej Honed Black (głęboka czerń) i White (biel).

Kohler oferuje również wirtualny dostęp do stoiska targowego – odwiedzający mogą zarejestrować się już teraz na stronie StudioKohler przed rozpoczęciem targów 7 czerwca.

Ponadto, z okazji tygodnia wzornictwa Milan Design Week, Kohler przekazał środki na wsparcie projektu WASH realizowanego przez organizację Water Missions w Indonezji, pomagając w zapewnieniu dostępu do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych dla 10000 osób w ramach 15 projektów w 2022 roku. Poprzez wywierające wpływ produkty i inspirujące partnerstwa, platforma Believing in Better stworzona przez firmę Kohler ukierunkowana jest na poprawę jakości życia obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń poprzez wzornictwo, kunsztowne wykonanie i innowacje.

Goście będą mogli również doświadczyć produktów firmy Kohler i światowej premiery instalacji „Divided Layers" („Podzielone warstwy") autorstwa Daniela Arshama w budynku Palazzo del Senato (Via Senato 10) codziennie od 12:00 do 22:00 od wtorku 7 czerwca do niedzieli 12 czerwca.

Kohler Co.

Utworzona w 1873 r. firma Kohler Co., posiada ponad 50 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, innowacji i wytwarzania produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek ceramicznych i oświetlenia; silników, generatorów i rozwiązań z zakresu czystej energii; a także właścicielem/operatorem dwóch pięciogwiazdkowych ośrodków hotelarsko-golfowych w Kohler w stanie Wisconsin i w St. Andrews w Szkocji. Spółka opracowuje rozwiązania naglących problemów, m.in. związanych z dostępem do czystej wody i sanitariatów dla potrzebujących społeczności z całego świata w celu poprawy jakości życia obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń.

