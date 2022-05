Společnost Kohler přináší na veletrh Salone del Mobile globální inovace a intenzivní zážitky

KOHLER, Wisconsin, 17. května 2022 /PRNewswire/ -- Kohler, globální lifestylová značka a lídr v oblasti produktů do kuchyní a koupelen, uvádí na veletrhu Salone del Mobile 2022 nové, inovativní luxusní produkty, které kladou důraz na pohodu a pohlcující zážitky.

Společnost Kohler na veletrhu Salone v hale 22 ve svém stánku H15 H19 představuje nové designy, barvy a povrchové úpravy a koupelnové technologie, u celé řady celosvětově dostupných produktů, včetně:

Kolekce Statement Shower, která vnáší do sprchových koutů celou škálu jedinečných tvarů a velikostí. Inovativní sprchy umocňují zážitek ze sprchování a jejich univerzální kompatibilita zajišťuje, že tento systém funguje kdekoliv na světě. Kolekce je inspirována ikonickým nábytkem a designem a vyznačuje se jemnými, přívětivými formami, které v sobě mají důvěrnou povědomost a zároveň v prostoru dávají vzniknout působivé estetice.

Kohouty a ovládací prvky Anthem, jejichž každý aspekt byl promyšleně navržen tak, aby uživatelům poskytl skutečně intenzivní zážitek ze sprchování. Jsou přesně přizpůsobené specifikacím a upravené podle potřeby. Díky výběru ze dvou platforem kohoutů – digitální a mechanické – a skutečnosti, že jsou pečlivě navržené podle světových instalatérských norem, povyšují tyto precizní systémy každodenní sprchování na novou úroveň smyslového zážitku a dále rozšiřují prvotřídní přístup společnosti Kohler k digitálnímu sprchování.

Inteligentní toalety, včetně modelu Numi 2.0, který je vybaven funkcí osobní hygieny, osvětlením a zvukovým systémem, schopnými v prostoru toalety navodit atmosféru lázní, automatickým otevíráním, zavíráním a splachováním a vestavěným hlasovým asistentem, a inteligentních toalet Veil, Eir a Innate, které zajišťují optimální osobní hygienu a nabízejí výrazný, elegantní design.

Vana Stillness, která nabízí podmanivý zážitek z koupele využitím kombinace vody, aromaterapie, světel a páry, je inspirována japonskými lesními koupelemi.

Celosvětově dostupná kolekce koupelnových baterií Occasion, která nabízí ucelenou kolekci toaletních a koupelnových baterií spolu s odpovídajícím příslušenstvím a výraznými povrchovými úpravami, které koupelně dodávají na eleganci.

Koupelnová kolekce Brazn kombinuje jednoduchost minimalismu s elegantními a funkčními řešeními. Je k dispozici ve výrazném černém odstínu Honed Black a v neméně působivé bílé barvě.

Společnost Kohler nabízí také virtuální prohlídku svého stánku – návštěvníci se mohou zaregistrovat na stránkách StudioKohler ještě před zahájením veletrhu dne 7. června.

Kromě toho společnost Kohler věnovala na počest Milánského týdne designu finanční příspěvek na projekty WASH organizace Water Mission v Indonésii a pomohla tak v roce 2022 prostřednictvím 15 projektů zajistit nezávadnou vodu a základní hygienu až pro 10 000 lidí. Platforma Believing in Better společnosti Kohler usiluje prostřednictvím revolučních výrobků a inspirativních partnerství o zlepšení kvality života současných i budoucích generací prostřednictvím designu, řemeslného zpracování a inovací.

Se společností Kohler a světovou premiérou návrhu „Divided Layers" Daniela Arshama se mohou návštěvníci setkat v prostorách Palazzo del Senato (Via Senato 10) denně od 12:00 do 22:00 hodin od úterý 7. června do neděle 12. června.

O společnosti Kohler Co.

Společnost Kohler Co. byla založena v roce 1873 a po celém světě provozuje více než 50 výrobních závodů. Společnost Kohler je celosvětovým lídrem v oblasti designu, inovací a výroby produktů do kuchyní a koupelen, luxusních skříní, obkladů a osvětlení, motorů, generátorů a řešení čistých zdrojů energií. Kromě toho vlastní a provozuje dva pětihvězdičkové hotelové a golfové resorty v obci Kohler ve Wisconsinu a ve městě St. Andrews ve Skotsku. Vyvíjí také prostředky pro řešení naléhavých problémů, jako je dostupnost nezávadné vody a základní hygieny, pro komunity s nedostatečnou péčí po celém světě s cílem zlepšit kvalitu života současných i budoucích generací.

