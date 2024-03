- Kohler x SR_A anuncian la edición limitada del inodoro inteligente 'Formation 02' y su instalación para FuoriSalone durante la Semana del Diseño de Milán 2024

KOHLER, Wis., 6 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Kohler, una marca global de estilo de vida y líder en productos de cocina y baño, vuelve a la Semana del Diseño de Milán con el estreno mundial de una instalación inmersiva a gran escala en colaboración con el artista-diseñador, el doctor Samuel Ross MBE y su estudio de diseño industrial, SR_A, junto con la presentación mundial de Formation 02, un nuevo inodoro inteligente, el segundo producto de la asociación plurianual Kohler x SR_A.

Kohler, a global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Milan Design Week with the world premiere of a large scale immersive installation in partnership with artist-designer, Dr. Samuel Ross MBE and his industrial design studio, SR_A, along with the global unveiling of Formation 02, a new smart toilet, the second product from the Kohler x SR_A multiyear partnership.

Formation 02 es un inodoro inteligente de edición limitada disponible en sra.kohler.com a partir del 16 de abril.

"Formation 02 fomenta nuestra célebre colaboración con SR_A y el Dr. Samuel Ross, aportando un diseño nuevo e inesperado y ejemplificando la historia de excelencia en diseño e innovación de Kohler", afirmó Scott Edmunds, vicepresidente de Marketing de Kohler. "Formation 02 combina nuestra experiencia industrial y destreza tecnológica con nuestra firme creencia en el poder de la creatividad para desafiar e impulsar el progreso".

DISEÑO

Inspirándose en la velocidad y la fuerza del agua en la naturaleza, Formation 02 representa un cambio en el lenguaje de diseño de esta silueta brutalista. Utilizando técnicas únicas de moldeado y mecanizado, la base del inodoro presenta colores, bordes y ángulos espectaculares, yuxtapuestos a la suavidad de las formas cilíndricas integradas.

A través de este nuevo diseño, junto con el grifo Formation 01, Ross pretende ampliar el movimiento y la experiencia del agua ofreciendo un lugar de reconsideración entre los objetos y rituales cotidianos.

Sobre el diseño, Samuel Ross explicó: "Seguimos mirando al poder de la naturaleza y a las hazañas definitorias de la ingeniería industrial. Ya sea a través de los adornos únicos del carácter del agua o a través de la fuerza de la naturaleza para remodelar el material. Formation 02 le recordará el viaje que debe emprender el agua".

TECNOLOGÍA Y COLOR

Formation 02 ejemplifica la innovación en la categoría de inodoros inteligentes al tiempo que introduce una nueva silueta de diseño en el inodoro inteligente Eir de Kohler. Con cómodas funciones que incluyen un asiento calefactable, limpieza personalizable, luz nocturna, apertura/cierre manos libres, descarga automática, además de un mando a distancia con pantalla táctil, Formation 02 personifica la innovación y el confort.

El tono industrial Haptic Orange rinde homenaje al debut de Kohler en 1967 de "Tiger Lily" en su línea de baño, mezclando el color característico de Ross con el legado de liderazgo en color de Kohler. Formation 02 es el segundo producto de la colaboración, que continúa adoptando el enfoque artístico vanguardista de Ross, al tiempo que rinde homenaje a los 150 años de Kohler en el desarrollo de un nuevo lenguaje de diseño para soluciones de agua.

INSTALACIÓN EN FUORISALONE

Formation 02 se presentará en FuoriSalone a través de una instalación específica a gran escala titulada Terminal 02, que tendrá lugar en el Palazzo del Senato (Via Senato 10) todos los días de 12:00 a 22:00 desde el martes 16 de abril hasta el domingo 21 de abril.

La Terminal 02 invitará a los visitantes a viajar a través de una laberíntica red de tuberías industriales que conducen al aseo de Formation 02. Esta experiencia inmersiva permitirá a los visitantes presenciar el flujo de agua en diferentes formas y niveles, las ideas de flujo y control, junto con el descubrimiento y el juego que se unirán a través de una estética que utiliza elementos del paisaje natural yuxtapuestos con la ingeniería industrial y a escala. Los productos industriales y brutalistas y la instalación se asientan sobre los grandes pilares del histórico Palazzo del Senato, reflejando sus elementos arquitectónicos clásicos y el cielo. Honrando la herencia de la artesanía tradicional y explorando nuevos territorios para cambiar nuestra perspectiva sobre el elemento esencial del agua, la instalación encarnará la filosofía compartida entre Kohler y SR_A.

Kohler también expondrá sus últimas innovaciones globales de producto en la Feria Salone del Mobile, Pabellón 22 - Stand H10 H6

Se invita a los medios de comunicación a una exclusiva recepción previa el lunes 15 de abril con la presencia del artista y diseñador Samuel Ross. Entrevistas disponibles previa solicitud.

Para disponer de información e imágenes consulte el Kohler Milan Design Week Press Kit.

Acerca de SR_A

SR_A, fundado en 2019 por el Dr. Samuel Ross MBE, es un estudio de diseño progresista que ha realizado proyectos colaborativos y comerciales con el Grupo LVMH, el Grupo Apple y el Grupo Nike, así como con empresas independientes impulsadas por la tecnología y el diseño. Esta maison británica es arquitecta de objetos en los campos del diseño industrial, el diseño espacial y la comunicación visual. El brazo filantrópico del estudio, Black British Artist Grants, proporciona financiación académica y becas para artistas a profesionales infrarrepresentados de ascendencia británica caribeña y británica africana. Para ello, SR_A ha formado un consejo asesor compuesto por las siguientes instituciones: The V&A Museum, The Royal College of Art, The British Fashion Council, The Design Museum y la Universidad de Westminster. SR_A SR_A es una forma de proporcionar diseño de pensamiento objetivo, estético y de cambio de estructura.

Si desea más información visite sr-a.com.

Acerca de Kohler Co.

Durante 150 años, Kohler Co. ha sido un líder mundial en diseño e innovación, dedicado a proporcionar una vida elegante a través de productos de cocina y baño; ebanistería de lujo, azulejos e iluminación; soluciones de energía distribuida - energía doméstica, sistemas de energía industrial y tecnologías de tren motriz - y experiencias de hospitalidad de lujo y grandes campeonatos de golf. La empresa privada Kohler Co. fue fundada en 1873 y tiene su sede en Kohler, Wisconsin. La empresa también desarrolla soluciones para abordar problemas acuciantes, como el agua potable y el saneamiento, en comunidades desfavorecidas de todo el mundo, con el fin de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

KOHLER Kitchen & Bath, Energy, Golf + Resort Destinations

