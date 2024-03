Kohler x SR_A annonce l'édition limitée de la Smart Toilet 'Formation 02' et l'installation de FuoriSalone lors de la Milan Design Week 2024

KOHLER, Wis., 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Kohler, une marque de style de vie mondiale et leader dans les produits de cuisine et de bain, revient à la Milan Design Week avec la première mondiale d'une installation immersive à grande échelle en partenariat avec artiste-Le designer Dr Samuel Ross MBE et son studio de design industriel, SR_A, ainsi que le dévoilement mondial de Formation 02, une nouvelle toilette intelligente, le deuxième produit du partenariat pluriannuel Kohler x SR_A.

Formation 02 est une toilette intelligente en édition limitée disponible sur sra.kohler.com à compter du 16 avril.

« Formation 02 renforce notre partenariat avec SR_A et le Dr Samuel Ross, apportant un design nouveau et inattendu et illustrant l'histoire d'excellence de Kohler en matière de design et d'innovation », déclare Scott Edmunds, vice-président de Kohler Marketing. "Formation 02 combine notre expertise industrielle et nos prouesses technologiques avec notre forte croyance dans le pouvoir de la créativité pour défier et faire avancer les progrès."

CONCEPTION

S'inspirant de la vitesse et de la puissance de l'eau dans la nature, Formation 02 représente un départ dans le langage du design dans cette silhouette brutaliste. Utilisant des techniques de moulage et d'outillage uniques, la base de la toilette présente des couleurs, des bords et des angles spectaculaires, juxtaposés à la douceur des formes cylindriques intégrées.

C'est à travers ce nouveau design, aux côtés du robinet Formation 01, que Ross entend amplifier le mouvement et l'expérience de l'eau offrant un lieu de reconsidération parmi les objets et rituels quotidiens.

Sur le plan de la conception, Samuel Ross déclare : « Nous continuons de nous tourner vers la puissance de la nature et les exploits déterminants du génie industriel. Que ce soit par les embellissements uniques du caractère de l'eau, ou par la force de la nature pour remodeler le matériau. Dans la Formation 02, on vous rappellera le voyage que l'eau doit entreprendre. »

TECHNOLOGIE ET COULEUR

Formation 02 illustre l'innovation dans la catégorie des toilettes intelligentes tout en introduisant une nouvelle silhouette de design sur les toilettes intelligentes Eir de Kohler. Avec des fonctionnalités pratiques, notamment un siège chauffant, un nettoyage personnalisable, une veilleuse, une ouverture/fermeture mains libres, une chasse automatique et une télécommande à écran tactile, Formation 02 incarne l'innovation et le confort.

La teinte industrielle Haptic Orange rend hommage aux débuts de Kohler en 1967 de "Tiger Lily" dans sa ligne de salle de bain, mélangeant la couleur signature de Ross avec l'héritage de Kohler en matière de leadership en matière de couleur. Formation 02 est la deuxième goutte de produit pour le partenariat, continuant à embrasser la démarche artistique avant-gardiste de Ross tout en honorant les 150 ans de développement d'un nouveau langage de conception pour les solutions d'eau de Kohler.

INSTALLATION FUORISALONE

La Formation 02 sera dévoilée à FuoriSalone à travers une installation à grande échelle intitulée Terminal 02, hébergée au Palazzo del Senato (Via Senato 10) tous les jours de 12h00 à 22h00 du mardi 16 avril au dimanche 21 avril.

Le terminal 02 invitera les visiteurs à parcourir un réseau de tuyaux industriels en forme de labyrinthe qui mènent aux toilettes de la formation 02. Cette expérience immersive permettra aux visiteurs d'assister à l'écoulement de l'eau dans différentes formes et niveaux, des idées de flux et de contrôle, À côté de la découverte et du jeu, une esthétique qui utilise des éléments de paysage naturel juxtaposés à l'ingénierie industrielle et à l'échelle. Les produits industriels et brutalistes et l'installation se trouvent dans les grands piliers du Palazzo del Senato historique reflétant ses éléments architecturaux classiques et le ciel au-dessus. Honorant l'héritage de l'artisanat traditionnel et poussant dans de nouveaux territoires pour changer notre perspective sur l'élément essentiel de l'eau, l'installation incarnera la philosophie partagée entre Kohler et SR_A.

Kohler présentera également ses dernières innovations mondiales au Salon du mobile, Hall 22 - Stand H10 H6

Les médias sont invités à une réception exclusive en avant-première le lundi 15 avril en présence de l'artiste-designer Samuel Ross. Entrevues disponibles sur demande.

À propos de SR_A

SR_A, fondé en 2019 par le Dr Samuel Ross MBE, est un studio de design progressiste qui a produit des projets commerciaux collaboratifs avec le groupe LVMH, le groupe Apple et le groupe Nike, ainsi que des entreprises indépendantes axées sur la technologie et le design. Cette maison britannique est architecte d'objets dans les domaines du design industriel, du design spatial et de la communication visuelle. La branche philanthropique du studio, Black British Artist Grants, fournit un financement académique et des bourses d'artistes aux praticiens sous-représentés des Caraïbes britanniques et d'ascendance africaine britannique. Ce faisant, la SR_A a formé un conseil consultatif composé des institutions suivantes : le V&A Museum, le Royal College of Art, le British Fashion Council, le Design Museum et l'Université de Westminster. SR_A SR_A est un moyen de fournir une conception objective, esthétique et de changement de structure.

À propos de Kohler Co.

Depuis 150 ans, Kohler Co. est un leader mondial dans la conception et l'innovation, dédié à fournir la vie gracieuse à travers des produits de cuisine et de bain; armoires de luxe, carrelage et éclairage; solutions d'énergie distribuée - énergie domestique, systèmes d'alimentation industriels, et les technologies de motorisation - et des expériences d'hospitalité de luxe et de golf de championnat majeur. Kohler Co. a été fondée en 1873 et a son siège à Kohler, Wisconsin. La société développe également des solutions pour résoudre des problèmes urgents, tels que l'eau potable et l'assainissement, pour les communautés mal desservies du monde entier afin d'améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures.

