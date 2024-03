Kohler x SR_A pokażą limitowaną edycję inteligentnej toalety „Formation 02" i specjalną instalację na FuoriSalone podczas Milan Design Week 2024

KOHLER, Wisconsin, 6 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Kohler, globalna marka lifestyle'owa i lider w dziedzinie produktów kuchennych i łazienkowych, powraca na Milan Design Week (Tydzień Designu w Mediolanie) ze światową premierą ogromnej immersyjnej instalacji stworzonej we współpracy z artystą-projektantem, dr. Samuelem Rossem, członkiem Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE) i jego studiem wzornictwa przemysłowego, SR_A. Odbędzie się także globalna prezentacja Formation 02 - nowej inteligentnej toalety, która jest drugim owocem wieloletniej współpracy marki Kohler z SR_A.

Formation 02 to limitowana edycja inteligentnej toalety dostępna na stronie sra.kohler.com od 16 kwietnia.

„Formation 02 wynosi na wyższy poziom naszą cenioną współpracę ze studiem SR_A i dr. Samuelem Rossem i wprowadza nowy i nieoczekiwany design, który daje wyraz historii designu i innowacyjności marki Kohler - powiedział Scott Edmunds, wiceprezes Kohler Marketing. - Formation 02 łączy naszą wiedzę branżową i techniczną doskonałość z niezachwianą wiarą w siłę kreatywności, która daje nam wciąż nowe wyzwania i prowadzi nas w kierunku postępu".

DESIGN

Czerpiąc inspirację z dynamiki i siły wody w przyrodzie, Formation 02 wprowadza osobny język designu wyrażony w jej brutalistycznej sylwetce. Stworzona w oparciu o wyjątkowe techniki formowania i tłoczenia, podstawa toalety cechuje się wyrazistą kolorystyką oraz ostrymi krawędziami i kątami, które kontrastują z gładkością połączonych z nimi cylindrycznych kształtów.

To właśnie poprzez ten nowy design, w parze z baterią umywalkową Formation 01, Ross chce podkreślić ruch i doświadczenie wody, oferując przestrzeń do rozmyślań pośród codziennych przedmiotów i czynności.

Samuel Ross mówi o projekcie: „Przyglądamy się mocy natury i przełomowym osiągnięciom inżynierii przemysłowej - wprowadzamy wyjątkowe ozdobniki zaczerpnięte z charakteru wody i wykorzystujemy potęgę natury do nadania materiałowi nowego kształtu. Formation 02 przypomina nam o podróży, jaką przechodzi woda".

TECHNOLOGIA I BARWA

Formation 02 to doskonały przykład innowacji w kategorii inteligentnych toalet, który wprowadza nową sylwetkę względem Eir Smart Toilet firmy Kohler. Wyposażona w dogodne funkcje, takie jak podgrzewana deska, ustawienia mycia, podświetlenie nocne, bezdotykowe otwieranie/zamykanie, automatyczna spłuczka oraz pilot z ekranem dotykowym, Formation 02 wznosi się na wyżyny innowacji i komfortu.

Odcień Haptic Orange jest hołdem dla debiutanckiej linii łazienkowej marki Kohler „Tiger Lily" i łączy charakterystyczny kolor Rossa z historią wprowadzania nowych barw przez firmę Kohler. Formation 02 to drugi owoc tej współpracy, która łączy w sobie awangardowe podejście artystyczne Rossa ze 150-letnią tradycją marki Kohler w zakresie tworzenia nowego języka projektowania dla produktów opartych na wodzie.

INSTALACJA FUORISALONE

Toaleta Formation 02 zostanie zaprezentowana na FuoriSalone poprzez ogromną lokalną instalację o nazwie Terminal 02, którą będzie można oglądać w Palazzo del Senato (Via Senato 10) codziennie w godzinach 12:00-22:00 od wtorku 16 kwietnia do niedzieli 21 kwietnia.

Terminal 02 zabierze zwiedzających w podróż poprzez labirynt rur przemysłowych prowadzących do toalety Formation 02. To wciągające doświadczenie pozwoli zwiedzającym zobaczyć na własne oczy przepływ wody w różnych kształtach i na różnych poziomach oraz przyjrzeć się idei przepływu i kontroli poprzez odkrywanie i zabawę w estetyce wykorzystującej elementy naturalnego krajobrazu zestawione z inżynierią przemysłową i inżynierią skali. Industrialne, brutalistyczne produkty i cała instalacja zostaną umieszczone pośród ogromnych filarów zabytkowego Palazzo del Senato, stanowiąc odbicie jego klasycznych elementów architektonicznych i nieba ponad nim. Zachowując szacunek dla tradycyjnego rzemiosła i eksplorując nowe terytoria, aby zmienić nasze spojrzenie na żywioł wody, instalacja wyraża wspólną filozofię marki Kohler i studia SR_A.

Kohler pokaże również swoje nowe globalne innowacje produktowe podczas targów Salone del Mobile, w Hali 22 - stoisko H10 H6.

Organizatory zapraszają przedstawicieli mediów na ekskluzywne przyjęcie pokazowe z udziałem artysty-projektanta Samuela Rossa, które odbędzie się w poniedziałek 15 kwietnia. Wywiady dostępne na życzenie.

Więcej informacji i zdjęcia można znaleźć w pakiecie prasowym Kohler na Milan Design Week.

SR_A

SR_A to nowoczesne studio projektowe założone w 2019 r. przez dr. Samuela Rossa MBE, które tworzy komercyjne projekty we współpracy z LVMH Group, Apple Group i Nike Group oraz z niezależnymi firmami technologicznymi i działającymi w oparciu o innowacyjny design. Brytyjskie studio kreuje przedmioty w branżach wzornictwa przemysłowego, projektowania wnętrz i komunikacji wizualnej. Dział charytatywny studia, Black British Artist Grants, przekazuje fundusze na kształcenie i stypendia dla artystów pochodzących z niedostatecznie reprezentowanych grup Brytyjczyków pochodzących z Karaibów i Afryki. W ramach tych działań studio SR_A utworzyło radę doradczą złożoną z następujących instytucji: The V&A Museum, The Royal College of Art, The British Fashion Council, The Design Museum oraz University of Westminster. SR_A SR_A to sposób na wprowadzanie obiektywnych, estetycznych i strukturalnych zmian poprzez design.

Więcej informacji na stronie internetowej sr-a.com.

Kohler Co.

Od 150 lat Kohler Co. jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, innowacji i wytwarzania eleganckich produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek i oświetlenia; rozwiązań z zakresu dystrybucji energii dla domów oraz przemysłowych systemów zasilających, a także technologii napędowych - oraz luksusowych rozwiązań hotelarskich i prestiżowych mistrzostw golfowych. Będąca spółką prywatną Kohler Co. powstała w 1873 r. i ma siedzibę w Kohler w stanie Wisconsin. Kohler opracowuje rozwiązania naglących problemów, m.in. związanych z dostępem do czystej wody i sanitariatów dla potrzebujących społeczności z całego świata w celu poprawy jakości życia obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń.

KOHLER Kitchen & Bath, Energy, Golf + Resort Destinations

