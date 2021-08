Kokam dostarcza system magazynowania energii do Electricité De Tahiti: Virtual Synchronous Generator, pomagający w Dekarbonizacji Wytwarzania Energii

Ike Hong, dyrektor ds. Marketingu w firmie Kokam komentuje: „BESS Electricité de Tahiti jest świetnym przykładem tego, jak innowacyjne rozwiązania w zakresie akumulatorów, mogą służyć społecznościom, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych jednocześnie, poprawiając stan całej sieci."

Francois-Xavier de FROMENT, dyrektor generalny, EDT, podkreślając zmniejszenie zużycia paliwa oraz wzrost stabilności sieci, tak komentuje System Magazynowania Energii (BESS) (Battery Energy Storage System) od Kokam: „Technologie VSG i EDT służą dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej i prowadzą do uniezależnienia od tego surowca terenów Polinezji Francuskiej"

O Kokam:

Kokam to światowy lider w produkcji najwyższej jakości systemów akumulatorów litowo-jonowych oraz zaawansowanych rozwiązań ESS. Firma posługuje się opatentowaną technologią ogniw akumulatorowych, która pozwala na dostarczanie rozwiązań o wysokiej wydajności, bezpiecznych oraz niezawodnych. Kokam angażuje się w rozwiązywanie problemów z magazynowaniem energii. Właśnie dlatego firma opracowuje specjalne zastosowania dotyczące tej kwestii oraz zasilaczy UPS. Produkty Kokam są stosowane na całym świecie w wielu branżach. Najważniejsze to: pojazdy elektryczne (EV), systemy magazynowania energii (ESS) (Energy Storage System), lotnictwo, żegluga morska (zasilanie bezprzerwowe UPS). Kokam to spółka-córka firmy SolarEdge notowanej na NASDAQ oraz światowego lidera w dziedzinie inteligentnej energii. Więcej informacji o Kokam znajduje się na stronie kokam.com.

O Electricité De Tahiti

EDT prowadzi działalność w sektorze użyteczności publicznej na Tahiti oraz 19 innych wyspach Polinezji Francuskiej. Firma zajmuje się produkcją energii elektrycznej z paliw kopalnych oraz źródeł odnawialnych. W zakresie działalności znajduje się również dystrybucja energii elektrycznej oraz wszelkie inne działania związane z tym procesem. EDT jest piątym co do wielkości lokalnym pracodawcą z liczbą 500 współpracowników w całej Polinezji Francuskiej, czyli na wyspach rozciągających się na ponad 5 milionach kilometrów kwadratowych oceanu. EDT to spółka-córka ENGIE Solutions, czyli światowego lidera z branży niskoemisyjnej energii oraz usług. To partnerstwo daje EDT dostęp do rozwiązań energetycznych oraz przemysłowych, które wspierają zrównoważony rozwój terytoriów wyspiarskich takich jak Polinezja Francuska.

O SolarEdge:

SolarEdge to światowy lider w smart energii. Ogromne możliwości inżynieryjne pozwalają firmie koncentrować się na innowacyjnych rozwiązaniach energetycznych. SolarEdge pomaga zasilać nasze życia i napędzać następne pokolenia oraz ich postęp. Firma opracowała inteligentne rozwiązanie falownika, które całkowicie zmieniło zarządzanie energią w systemach fotowoltaicznych (PV). Zoptymalizowany falownik SolarEdge DC ma za zadanie maksymalizację wytwarzania energii oraz jednoczesne obniżenie kosztów tego procesu. SolarEdge zajmuje się wieloma segmentami rynku energii takimi jak: rozwiązania fotowoltaiczne, magazynowanie energii, wspieranie ładowania pojazdów elektrycznych, produkcja akumulatorów UPS i układów napędowych oraz usługi sieciowe. Więcej informacji o SolarEdge znajduje się na stronie solaredge.com.

