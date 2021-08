Kokam liefert Batteriespeichersystem an Electricité De Tahiti: Virtueller Synchrongenerator (VSG) zur Dekarbonisierung der Stromerzeugung

Die Lithium-Ionen-NMC-Batterietechnologie von Kokam liefert kostengünstig eine hohe Leistung als Ersatz für die derzeitigen Dieselgeneratoren in der Netzreserve

SEOUL, Korea, 23. August 2021 /PRNewswire/ -- Kokam Co., Ltd, ein globaler Anbieter innovativer Lithium-Ionen-Batteriesysteme und eine Tochtergesellschaft von SolarEdge Technologies, hat einen Vertrag über die Lieferung eines Batterie-Energiespeichersystems (BESS) an Electricité de Tahiti (EDT), eine Tochtergesellschaft von ENGIE, abgeschlossen. Das Batteriesystem wird Tahitis erste virtueller Synchrongenerator (VSG). Das hochmoderne BESS besteht aus einem 15MW / 10,4MWh-Batteriesystem mit einem integrierten 20MVar STATCOM und wird die Dieselgeneratoren der EDT in der Netzreserve ersetzen, um den Dieselkraftstoffverbrauch kosteneffizient zu senken, mehr erneuerbare Energien zu ermöglichen und das Netz zu stärken.