Společnost Kokam dodá společnosti Electricité De Tahiti bateriový systém pro skladování energie (Battery Energy Storage System): virtuální synchronní generátor, který pomůže dekarbonizovat výrobu elektřiny

Technologie lithium-ion NMC baterií společnosti Kokam je nákladově efektivní, takže umožňuje docílit vysokého výkonu a nahradit tak dieselové záložní zdroje (Spinning Reserve) v síti

SOUL, Korea, 23. srpna 2021 /PRNewswire/ -- Kokam Co., Ltd. je globální poskytovatel inovativních řešení na bázi lithium-ion baterií a zároveň dceřiná společnost firmy SolarEdge Technologies. Kokam Co. uzavřela smlouvu se společností Electricité de Tahiti (EDT), dceřinou společností ENGIE, na dodávku bateriového systému pro skladování energie (Battery Energy Storage System – BESS), který bude sloužit jako první „virtuální synchronní generátor" (Virtual Synchronous Generator – VSG) na Tahiti. Nejmodernější BESS se skládá ze systému 15 MW / 10,4 Wh baterií s integrovaným statickým synchronním kompenzátorem STATCOM 20 Mvar a nahradí záložní dieselgenerátorové zdroje (Spinning Reserve) společnosti EDT. Ta tak bude moci snížit spotřebu nafty, využít více obnovitelné energie a posílit svou síť, to vše při zachování nákladové efektivity.