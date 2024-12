Kolsquare kjøper Woomio for å styrke sitt lederskap som n°1 innen Influencer Marketing Teknologi i Europa

PARIS, 17. desember 2024 /PRNewswire/ -- Kolsquare, Europas ledende Influencer Marketing teknologi og Certified B Corporation, er glade for å kunngjøre oppkjøpet av Woomio, den n°1 og historiske spilleren i Nord-Europa. Denne transaksjonen er neste steg i Kolsquare's fortsatte ekspansjon inn i nye territorier, ettersom de ønsker å styrke morgendagens merkevarer med superkreftene påvirkning har.

Quentin Bordage, CEO and Founder of Kolsquare Zeth Edwardsen , Co-Founder of Woomio Thorsten Petersen, , Co-Founder of Woomio

Woomio ble grunnlagt i København i 2014 av Zeth Edwardsen og Torsten Petersen, og er en ende-to-ende programvareløsning som gjør det mulig for markedsførere å drive vellykkede skaperprogrammer. Selskapet betjener kunder i 16 land med sterkt fokus på Norden (Danmark, Norge, Sverige og Finland), og støtter over 300 vellykkede byråer og merker, inkludert Rituals, Flying Tiger og Red Bull.

Kolsquare, som ble grunnlagt i Paris i 2018 av administrerende direktør Quentin Bordage, har vokst raskt de siste årene og sikret seg plass som den beste løsningen for datadrevet influencer markedsføring i Europa. Kolsquare tilbyr en alt-i-ett SaaS-løsning for skalering av influencer-markedsføringsstrategier gjennom autentiske KOL-partnerskaper (Key Opinion Leader) og har over 50 ansatte. Kolsquares plattform tilbyr sofistikert analyse, et brukervennlig grensesnitt og tilgang til en omfattende database over influencere med over 5000 følgere på seks store sosiale nettverk: Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Snapchat og X (tidligere Twitter) i 180 land.

Som et sertifisert B-selskap er Kolsquare dedikert til å fremme ansvarlig påvirkning ved å kjempe for åpenhet, etisk praksis og meningsfylt samarbeid. Gjennom signaturfunksjoner som "Compliance Score", #InfluenceForGood-Filter og "Audience Credibility Score", streber Kolsquare etter å blande teknologisk innovasjon med sosialt og miljømessig ansvar.

I 2024 sluttet Kolsquare seg til team.blue-gruppen, et av de største private teknologiselskapene i Europa, for å støtte sin imponerende merittliste av lønnsom vekst, men også ytterligere drive selskapets strategiske oppkjøpsambisjoner.

Kolsquares raske vekst i Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Storbritannia vil nå bli ytterligere akselerert av dette oppkjøpet, noe som muliggjør fortsatt ekspansjon i hele Europa og utover. Det er en betydelig milepæl for Kolsquare, som styrker ambisjonen om å bli den mest pålitelige Influencer Marketing-teknologien i Europa.

Ved å bli med Kolsquare, vil Woomio også bli med på å fremme etiske praksiser innen influencer marketing-bransjen, og ytterligere konsolidere Kolsquares rolle som en pioner i Responsible Influence.

"Dette oppkjøpet markerer et spennende nytt kapittel når vi slår oss sammen med Kolsquare. Som grunnleggerne av Woomio er det inspirerende å se vårt arbeid anerkjent som et perfekt komplement til Kolsquares eksepsjonelle produkt og toppnivåteam. Sammen kombinerer vi de unike styrkene til begge selskapene for å levere enda mer verdi til våre kunder og omdefinere fremtiden for influencer marketing. Vi er ivrige etter å starte denne nye reisen og gjøre en enda større innvirkning i nordiske land og utover, " sa Zeth Edwardsen, medgrunnlegger og administrerende direktør.

"Vi er glade for at Woomio blir en del av Kolsquare, og gir oss sterk eksponering for det raskt voksende Influencer Marketing-rommet i Norden hvor vi hadde et begrenset fokus siden lanseringen. Vi var virkelig imponert over kvaliteten på Woomios produkt, deres imponerende klientportefølje av inspirerende merker og byråer, men også av teamet som har gjort en utrolig jobb i regionen i årevis. Denne transaksjonen er et viktig skritt i vårt oppdrag om å styrke morgendagens merker, uansett hvor de er, med superkraften av påvirkning, " sa Quentin Bordage, administrerende direktør i Kolsquare.

For mer informasjon og forespørsler om intervju, vennligst kontakt [email protected]

Om Kolsquare

Kolsquare er Europas ledende Influencer Marketing-plattform, som tilbyr en datadrevet løsning som gir merkevarer mulighet til å skalere sine KOL (Key Opinion Leader) markedsføringsstrategier gjennom autentiske partnerskap med de beste skaperne.

Kolsquares avanserte teknologi hjelper profesjonelle markedsførere å sømløst identifisere de beste innholdsskaperne ved å filtrere deres innhold og publikum, samtidig som de lar dem bygge, administrere og optimalisere kampanjer fra start til slutt. Dette inkluderer måling av resultater og benchmarking av ytelse i forhold til konkurrenter.

Med et blomstrende globalt fellesskap av influencer marketing-eksperter, betjener Kolsquare hundrevis av kunder, inkludert Coca-Cola, Netflix, Sony Music, Publicis, Sézane, Sephora, Lush og Hermès, ved å utnytte de nyeste Big Data, AI og Machine Learning-teknologiene. Vår plattform bruker et omfattende nettverk av KOL-er med mer enn 5000 følgere i 180 land på Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, YouTube og Snapchat.

Siden oktober 2024 har Kolsquare blitt en del av team.blue, en ledende digital muliggjører for bedrifter og gründere over hele Europa. team.blue samler over 60 vellykkede merker innen webhosting, domener, e-handel, online overholdelse, ledergenerering, applikasjonsløsninger og sosiale medier.

Om Woomio

Woomio er en influencer marketing-programvare som gir merkevarer, byråer og influencere detaljert innsikt i dataene som bygger et sterkt grunnlag for deres samarbeid. Verktøyet hjelper også bedrifter med å automatisere, forutsi og skape verdier utover inntjening i alle deres influencer-markedsføringsaktiviteter, som kampanjer og arbeidsflyter. Woomio ble grunnlagt i 2014 av Zeth Edwardsen og Torsten Petersen.

