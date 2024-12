Kolsquare opkøber Woomio for at styrke sit lederskab som nr.1 inden for influencer-marketingteknologi i Europa

PARIS, 17. december 2024 /PRNewswire/ -- Kolsquare , Europas førende Influencer Marketing technology og Certified B Corporation, er glade for at kunne annoncere overtagelsen af Vomio, nr.1 og historisk aktør i Nordeuropa. Denne transaktion er det næste skridt i Kolsquare 's fortsatte ekspansion ind i nye territorier, da det søger at styrke morgendagens mærker med indflydelsens supermagter.

Quentin Bordage, CEO and Founder of Kolsquare Zeth Edwardsen , Co-Founder of Woomio Thorsten Petersen, , Co-Founder of Woomio

Woomio blev grundlagt i København i 2014 af Zeth Edwardsen og Torsten Petersen og er en end-to-end softwareløsning, der gør det muligt for marketingfolk at drive succesfulde creator-programmer. Virksomheden betjener kunder i 16 lande med et stærkt fokus på Norden (Danmark, Norge, Sverige og Finland) og støtter over 300 succesfulde bureauer og brands, herunder Rituals, Flying Tiger og Red Bull.

Kolsquare blev grundlagt i Paris i 2018 af CEO Quentin Bordage og er vokset hurtigt i løbet af de seneste år og har sikret sig en plads som den bedste løsning til datadrevet influencer-marketing i Europa. Kolsquare leverer en alt-i-en SaaS-løsning til skalering af influencer-marketingstrategier gennem autentiske KOL-partnerskaber (Key Opinion Leader) og beskæftiger over 50 medarbejdere.. Kolsquares platform tilbyder sofistikerede analyser, en brugervenlig grænseflade og adgang til en omfattende database med influencere med over 5.000 følgere på seks store sociale netværk - Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Snapchat og X (tidligere Twitter) - på tværs af 180 lande.

Som certificeret B Corporation er Kolsquare forpligtet til at fremme ansvarlig indflydelse ved at kæmpe for gennemsigtighed, etisk praksis og meningsfulde samarbejder. Gennem signaturfunktioner som 'Compliance Score', #InfluenceForGood-Filter og 'Audience Credibility Score' stræber Kolsquare desuden efter at forene teknologisk innovation med socialt og miljømæssigt ansvar.

I 2024 blev Kolsquare en del af team.blue-gruppen, en af de største private teknologivirksomheder i Europa, for at understøtte dens imponerende resultater med lønsom vækst, men også for at fremme virksomhedens strategiske opkøbsambitioner.

Kolsquares hurtige vækst i Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien og Storbritannien vil nu blive yderligere accelereret af dette opkøb, hvilket muliggør fortsat ekspansion i hele Europa og andre steder. Det er en vigtig milepæl for Kolsquare, der styrker sin ambition om at blive den mest pålidelige Influencer Marketing-teknologi i Europa.

Ved at slutte sig til Kolsquare vil Woomio også være med til at fremme etisk praksis inden for influencer-marketingbranchen, hvilket yderligere styrker Kolsquares rolle som pioner inden for ansvarlig indflydelse.

"Denne overtagelse markerer et spændende nyt kapitel, når vi slår os sammen med Kolsquare. Som grundlæggere af Woomio er det inspirerende at se, at vores arbejde anerkendes som et perfekt supplement til Kolsquares enestående produkt og førsteklasses team. Sammen kombinerer vi begge virksomheders unikke styrker for at levere endnu mere værdi til vores kunder og omdefinere fremtiden for influencer-marketing. Vi er ivrige efter at starte denne nye rejse og gøre en endnu større indvirkning i Norden og videre," sagde Zeth Edwardsen, medstifter og administrerende direktør.

"Vi er meget glade for, at Woomio bliver en del af Kolsquare, hvilket giver os en stærk eksponering mod det hurtigt voksende Influencer Marketing-område i Norden, hvor vi har haft et begrænset fokus siden vores lancering. Vi var virkelig imponerede over kvaliteten af Woomios produkt, deres imponerende kundeportefølje af inspirerende brands og bureauer, men også over det team, der har gjort et fantastisk stykke arbejde i regionen i årevis. Denne transaktion er et vigtigt skridt i vores mission om at styrke morgendagens brands, uanset hvor de er, med superkræfterne i indflydelse," siger Quentin Bordage, CEO hos Kolsquare.

For yderligere oplysninger og forespørgsler om interviews henvendes der til [email protected]

Om Kolsquare

Kolsquare er Europas førende Influencer Marketing-platform, der tilbyder en datadrevet løsning, som giver brands mulighed for at skalere deres KOL-marketingstrategier (Key Opinion Leader) gennem autentiske partnerskaber med de bedste skabere.

Kolsquares avancerede teknologi hjælper marketingfolk med problemfrit at identificere de bedste indholdsskabere ved at filtrere deres indhold og målgruppe, samtidig med at de kan opbygge, styre og optimere kampagner fra start til slut. Det omfatter måling af resultater og benchmarking af præstationer i forhold til konkurrenterne.

Med et blomstrende globalt fællesskab af influencer-marketingeksperter betjener Kolsquare hundredvis af kunder - herunder Coca-Cola, Netflix, Sony Music, Publicis, Sézane, Sephora, Lush og Hermès - ved at udnytte de nyeste Big Data-, AI- og Machine Learning-teknologier. Vores platform udnytter et omfattende netværk af KOL'er med mere end 5.000 følgere i 180 lande på Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, YouTube og Snapchat.

Siden oktober 2024 er Kolsquare blevet en del af team.blue en førende digital facilitator for virksomheder og iværksættere i hele Europa. team.blue samler over 60 succesfulde brands inden for webhosting, domæner, e-handel, online compliance, leadgenerering, applikationsløsninger og sociale medier.

Om Woomio

Woomio er en influencer marketing-software, der giver brands, bureauer og influencere detaljeret indsigt i de data, der skaber et stærkt grundlag for deres samarbejde. Værktøjet hjælper også virksomheder med at automatisere, forudsige og skabe værdi ud over indtjeningen i alle deres influencer-marketingaktiviteter som f.eks. kampagner og workflows. Woomio blev grundlagt i 2014 af Zeth Edwardsen og Torsten Petersen.