Kolsquare ostaa Woomion ja vahvistaa asemaansa Euroopan vaikuttajamarkkinointiteknologian johtajana

PARIISI, 17. joulukuuta 2024 /PRNewswire/ -- Kolsquare, Euroopan vaikuttajamarkkinointiteknologian johtaja sekä B Corp -sertifioitu yritys, ilmoittaa ostavansa Woomion, johtavan ja historiallisen toimijan Pohjois-Euroopassa. Tämä hankinta on seuraava askel Kolsquaren jatkuvassa laajentumisessa uusille alueille sen pyrkiessä voimaannuttamaan tulevaisuuden brändejä vaikuttamisen supervoimalla.

Vuonna 2014 Zeth Edwardsenin ja Torsten Petersenin Kööpenhaminassa perustama Woomio on päästä päähän -ohjelmistoratkaisu, jonka avulla markkinoijat voivat edesauttaa menestyksekkäiden sisällönluontiohjelmistojen kehitystä. Yritys palvelee asiakkaita 16 maassa keskittyen voimakkaasti Pohjoismaihin (Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi) ja tukee yli 300 menestyksekästä agentuuria ja brändiä, joita ovat mm. Rituals, Flying Tiger ja Red Bull.

Vuonna 2018 Pariisissa toimitusjohtaja Quentin Bordagen perustama Kolsquare on kasvanut nopeasti viime vuosien aikana ja turvannut asemansa Euroopan datapohjaisen vaikuttajamarkkinoinnin huippuratkaisuna. Kolsquare tarjoaa kattavan SaaS-ratkaisun, joka mahdollistaa vaikuttajien markkinointistrategioiden skaalaamisen autenttisten KOL (Key Opinion Leader) -kumppanuuksien kautta ja joka työllistää yli 50 työntekijää. Kolsquaren alusta tarjoaa edistyksellistä analytiikkaa, käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja pääsyn kattavaan vaikuttajien tietokantaan, joka sisältää yli 5 000 vaikuttajaa kuudella merkittävällä sosiaalisella alustalla – TikTokissa, YouTubessa, Facebookissa, Snapchatissa ja X:ssä (aiemmin Twitter) – 180 eri maassa.

B Corp -sertifioituna yrityksenä Kolsquare on sitoutunut edesauttamaan vastuullista vaikuttamista korostamalla läpinäkyvyyttä, eettisiä käytäntöjä ja merkityksellistä yhteistyötä. "Vaatimustenmukaisuuspisteytyksen", #InfluenceForGood-suodattimen ja "yleisön uskottavuuspisteytyksen" kaltaisten keskeisten toimintojen avulla Kolsquare pyrkii myös sekoittamaan teknologista innovaatiota sosiaalisiin ja ympäristövastuisiin.

Vuonna 2024 Kolsquare liittyi team.blue-konserniin, yhteen Euroopan suurimmista yksityisistä teknologiayrityksistä, tukeakseen sen vaikuttavaa ja tuottoisaa kasvua ja edesauttaakseen samalla yrityksen strategisia hankintatavoitteita.

Tämä hankinta kiihdyttää nyt entisestään Kolsquaren nopeaa kasvua Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja mahdollistaa jatkuvan laajentumisen Euroopassa ja muualla. Se on Kolsquarelle merkittävä virstanpylväs ja se vahvistaa sen tavoitetta tulla Euroopan luotetuimmaksi vaikuttajamarkkinointiteknologiaksi.

Liittymällä Kolsquareen Woomio osallistuu myös vaikuttajamarkkinointiteollisuuden eettisten käytäntöjen edesauttamiseen ja vahvistaa edelleen Kolsquaren roolia vastuullisen vaikuttamisen pioneerina.

"Tämä hankinta aloittaa jännittävän uuden aikakauden meidän yhdistäessä voimamme Kolsquaren kanssa. Woomion perustajina meille on inspiroivaa nähdä, kuinka työmme katsotaan täydentävän täydellisesti Kolsquaren poikkeuksellista tuotetta ja huippuluokan tiimiä. Yhdessä me yhdistämme molempien yritysten ainutlaatuiset vahvuudet ja tuotamme vieläkin enemmän arvoa asiakkaillemme ja määrittelemme vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuuden uudelleen. Aloitamme tämän uuden matkan innolla ja saamme aikaan vieläkin suuremman vaikutuksen Pohjoismaissa ja muualla", sanoi Zeth Edwardsen, perustajajäsen ja toimitusjohtaja.

"Olemme iloisia siitä, että Woomiosta tulee osa Kolsquarea. Tämä altistaa meitä voimakkaasti nopeasti kasvavalle vaikuttajamarkkinoinnille Pohjoismaissa, joissa menestyksemme on ollut rajallista toimintamme aloittamisen jälkeen. Woomion tuote ja heidän vaikuttava inspiroivien brändien ja agentuurien asiakasportfolionsa teki meihin suuren vaikutuksen, mutta niin teki myös tiimi, joka on tehnyt tällä alueella uskomattoman hyvää työtä vuosien ajan. Tämä hankinta on tärkeä askel tavoitteessamme voimaannuttaa huomisen brändejä vaikuttamisen supervoimalla, missä ne ovatkin", sanoi Quentin Bordage, Kolsquaren toimitusjohtaja.

Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]

Tietoa Kolsquaresta

Kolsquare on Euroopan johtava vaikuttajien markkinointialusta, jonka tarjoama tietoon perustuva ratkaisu voimaannuttaa brändejä skaalaamaan niiden KOL (Key Opinion Leader, keskeinen mielipidejohtaja) -markkinointistrategiat autenttisilla kumppanuuksilla tärkeimpien sisällöntuottajien kanssa.

Kolsquaren edistynyt teknologia auttaa ammattilaisia tunnistamaan parhaat sisällöntuottajat saumattomasti suodattamalla niiden sisältöä ja yleisöä antaen heille samalla mahdollisuuden rakentaa, hallinnoida ja optimoida kampanjoita alusta loppuun saakka. Tähän sisältyy tulosten mittaaminen ja suorituskyvyn vertailu kilpailijoihin.

Vaikuttajamarkkinointiammattilaisten maailmanlaajuisen yhteisön kukoistaessa Kolsquare hyödyntää viimeisintä Big Data- tekoäly- ja koneoppimisteknologiaa palvellakseen satoja asiakkaita, joita ovat mm. Coca-Cola, Netflix, Sony Music, Publicis, Sézane, Sephora, Lush ja Hermès. Alustamme hyödyntää kattavaa keskeisten mielipidejohtajien verkostoa, joka kattaa yli 5 000 seuraajaa 180 maassa Instagramissa, TikTokissa, X:ssä (Twitter), Facebookissa, YouTubessa ja Snapchatissa.

Lokakuusta 2024 alkaen Kolsquaresta on tullut osa team.bluea, johtavaa eurooppalaisten yritysten ja yrittäjien digitaalisten valmiuksien kehittäjää. team.blue tuo yhteen yli 60 menestyksekästä brändiä verkkoisännöinnin, domainien, verkkokaupan, verkon vaatimustenmukaisuuden, potentiaalisten asiakkaiden hankinnan, sovellusratkaisujen ja sosiaalisen median alalla.

Tietoa Woomiosta

Woomio on vaikuttajamarkkinointiohjelmisto, joka tarjoaa brändeille, agentuureille ja vaikuttajille yksityiskohtaista tietoa datasta, mikä luo vahvan perustan heidän yhteistyölleen. Lisäksi työkalu auttaa yrityksiä automoimaan, ennustamaan ja luomaan myös muuta kuin taloudellista arvoa kaikissa niiden vaikuttajamarkkinointitoimissa, kuten kampanjoissa ja työnkuluissa. Woomion perustivat vuonna 2014 Zeth Edwardsen ja Torsten Petersen.

