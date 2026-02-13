KOMISJA EUROPEJSKA ZATWIERDZA LEK UPLIZNA® FIRMY AMGEN W LECZENIU UOGÓLNIONEJ MIASTENII

Pierwsza i jedyna terapia ukierunkowana na CD-19 dopuszczona do obrotu w Europie dla dorosłych chorujących na uogólnioną miastenię z dodatnimi przeciwciałami przeciwko AChR i MuSK.

Przy stosowaniu UPLIZNA wykazano trwałą kontrolę choroby przy dawkowaniu dwa razu w roku*.

THOUSAND OAKS, Kalifornia, 13 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Amgen (NASDAQ:AMGN) ogłosiła dzisiaj, że Komisja Europejska (KE) zatwierdziła lek UPLIZNA® (inebilizumab) jako leczenie uzupełniające standardową terapię u dorosłych z uogólnioną miastenią, u których stwierdzono dodatnie przeciwciała przeciwko receptorowi acetylocholiny (AChR) lub przeciwko kinazie tyrozynowej specyficznej dla mięśni (MuSK). Dopuszczenie do obrotu zapewnia pacjentom nową, ukierunkowaną opcję leczenia z możliwością długoterminowej kontroli choroby dzięki podawaniu dawki podtrzymującej dwa razy w roku po dwóch dawkach początkowych.

Uogólniona miastenia (gMG) jest rzadką przewlekłą chorobą autoimmunologiczną zależną od limfocytów B o przebiegu trudnym do przewidzenia, która powoduje zmienne osłabienie mięśni i może istotnie wpływać na jakość życia. [1-3] Jest to podtyp miastenii (MG), która dotyka szacunkowo od 56 000 do 123 000 osób w Europie. [4]

„To dopuszczenie do obrotu stanowi istotny postęp dla dorosłych pacjentów z gMG w Europie, pomagając w zwalczaniu wyniszczających objawów oraz potencjalnie ograniczając długotrwałe stosowanie sterydów w przypadkach klinicznie uzasadnionych - powiedział Cesar Sanz Rodriguez, wiceprezes ds. medycznych w firmie Amgen. - Dzięki wygodnemu schematowi podawania dwa razy w roku oraz trwałej skuteczności u pacjentów z gMG dodatnich w kierunku przeciwciał przeciwko AChR i MuSK, UPLIZNA stanowi nową, pierwszą w swojej klasie metodę leczenia tej złożonej choroby".

Decyzja Komisji Europejskiej o dopuszczeniu do obrotu opiera się na danych z badania Myasthenia Gravis Inebilizumab Trial (MINT), największego badania biologicznego fazy 3 obejmującego pacjentów z dodatnimi wynikami przeciwciał przeciwko AChR i MuSK, oraz pierwszego, w którym z powodzeniem zastosowano ustrukturyzowany protokół stopniowego zmniejszania dawek sterydów. U pacjentów otrzymujących sterydy w momencie rozpoczęcia badania ich redukcja rozpoczęto w 4. tygodniu, z celem zejścia do dawki prednizonu 5 mg na dobę do 24. tygodnia. Do 26. tygodnia 87,4% pacjentów przyjmujących UPLIZNĘ oraz 84,6% pacjentów otrzymujących placebo zmniejszyło dawkę sterydów do 5 mg na dobę lub mniej. [5]

„UPLIZNA oferuje nową metodę leczenia gMG poprzez selektywne ukierunkowanie na limfocyty B z dodatnim antygenem CD19, które odgrywają kluczową rolę w patogenezie choroby - powiedział John Vissing, MD, DMSci, profesor neurologii i dyrektor Copenhagen Neuromuscular Center w Rigshospitalet na Uniwersytecie Kopenhaskim. - Dopuszczenie do obrotu leku zapewnia zarówno lekarzom, jak i pacjentom cenną nową opcję terapeutyczną, z potencjałem długotrwałej skuteczności, przy jednoczesnym ograniczaniu wyzwań związanych z długotrwałym stosowaniem sterydów".

Dopuszczenie UPLIZNY do obrotu w leczeniu gMG opiera się na potwierdzonej skuteczności w rzadkich chorobach autoimmunologicznych, w tym na dopuszczeniu do obrotu przez Komisję Europejską w listopadzie 2025 r. jako pierwszej i jedynej terapii dla dorosłych pacjentów z aktywną chorobą związaną z immunoglobuliną G4 (IgG4-RD),[6] przewlekłym i wyniszczającym zapalnym schorzeniem o podłożu immunologicznym, często wielonarządowym.[7,8] UPLIZNA została wcześniej zatwierdzona również jako monoterapia u dorosłych pacjentów z zapaleniem nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) seropozytywnych wobec przeciwciał przeciwko akwaporynie-4 w klasie immunoglobulin G (AQP4-IgG).[6]

UPLIZNA uzyskała zatwierdzenia regulacyjne w wielu wskazaniach od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), Health Canada oraz brazylijskiej Agencji Regulacji Zdrowia (ANVISA), a także od innych organów regulacyjnych.

Badanie kliniczne MINT

MINT jest randomizowanym badaniem klinicznym kontrolowanym placebo z podwójnie ślepą próbą w grupach równoległych (NCT04524273), zaprojektowanym w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leku UPLIZNA u dorosłych pacjentów z uogólnioną miastenią (gMG). Do badania zakwalifikowano 238 dorosłych pacjentów z gMG, w tym 190 pacjentów z obecnością przeciwciał przeciwko receptorowi acetylocholiny (AChR+) oraz 48 pacjentów z przeciwciałami przeciwko MuSK (MuSK+). [5]

Kryteria kwalifikacji na etapie badania przesiewowego i randomizacji obejmowały klasyfikację choroby według Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA) stopnia II, III lub IV, wynik w skali MG-ADL w przedziale od 6 do 10, przy czym ponad 50% tego wyniku musiało wynikać z objawów innych niż oczne; wynik MG-ADL wynoszący co najmniej 11, oraz wynik w skali ilościowej Myasthenia Gravis (QMG) na poziomie co najmniej 11.[5] Uczestnicy musieli w momencie randomizacji otrzymywać stabilną dawkę sterydów i/lub niesterydowej terapii immunosupresyjnej (lub obu jednocześnie). [5]

Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana wyniku MG-ADL względem wartości wyjściowej w 26. tygodniu w łącznej populacji badania. [5]

Kluczowe drugorzędowe punkty końcowe obejmowały: zmianę wyniku QMG względem wartości wyjściowej w łącznej populacji badania; zmianę wyniku MG-ADL względem wartości wyjściowej w 26. tygodniu w kohorcie z dodatnimi przeciwciałami przeciwko AChR oraz oddzielnie w kohorcie z dodatnimi przeciwciałami przeciwko MuSK; a także zmianę wyniku QMG względem wartości wyjściowej w 26. tygodniu w kohorcie z dodatnimi przeciwciałami przeciwko AChR oraz oddzielnie w kohorcie z dodatnimi przeciwciałami przeciwko MuSK [5].

Badanie MINT obejmuje również opcjonalny trzyletni okres leczenia metodą otwartą.

Kluczowe wyniki badania MINT obejmują [5]:

Pierwszorzędowy punkt końcowy:

Różnica 1,9 punktu w wyniku MG-ADL dla UPLIZNY(-4,2) w porównaniu z placebo (-2,2) (p<0,0001) w 26. tygodniu w łącznej populacji badania.

Kluczowe drugorzędowe punkty końcowe:

Różnica 2,5 punktu w wyniku QMG dla UPLIZNY (-4,8) w porównaniu z placebo (-2,3) (p=0,0002) w 26. tygodniu w łącznej populacji otrzymującej terapię.

Różnica 1,8 punktu w wyniku MG-ADL dla UPLIZNY (-4,2) w porównaniu z placebo (-2,4) (p=0,0015) w 26. tygodniu w populacji z dodatnimi przeciwciałami przeciwko AChR.

Różnica 2,5 punktu w wyniku QMG dla UPLIZNY (-4,4) w porównaniu z placebo (-2,0) (p=0,0011) w 26. tygodniu w populacji z dodatnimi przeciwciałami przeciwko AChR.

Różnica 2,2 punktu w wyniku MG-ADL dla UPLIZNY (-3,9) w porównaniu z placebo (-1,7) (p=0,0297) w 26. tygodniu w populacji z dodatnimi przeciwciałami przeciwko MuSK.

Różnica 2,3 punktu w wyniku QMG dla UPLIZNY (-5,2) w porównaniu z placebo (-3,0) (p=0,1326) w 26. tygodniu w populacji z dodatnimi przeciwciałami przeciwko MuSK; różnica ta nie była istotna statystycznie.

Dodatkowe eksploracyjne punkty końcowe:

Różnica 2,8 punktu (95-procentowy przedział ufności: - 3,9 do - 1,7) w wyniku MG-ADL dla UPLIZNY (-4,7) w porównaniu z placebo (-1,9) w 52. tygodniu w populacji z dodatnimi przeciwciałami przeciwko AChR.

Różnica 4,3 punktu (95-procentowy przedział ufności: -5,9 do -2,8) w wyniku QMG dla UPLIZNY (-5,8) w porównaniu z placebo (-1,4) w 52. tygodniu w populacji z dodatnimi przeciwciałami przeciwko AChR.

U 87,4% pacjentów otrzymujących UPLIZNĘ oraz 84,6% pacjentów otrzymujących placebo do 26. tygodnia zmniejszono dawkę sterydów do 5 mg lub mniej na dobę.

Skala MG-ADL ocenia wpływ gMG na codzienne funkcjonowanie w odniesieniu do 8 objawów lub oznak typowo występujących w gMG. Każdy element oceniany jest w 4-punktowej skali, gdzie 0 oznacza prawidłową funkcję, a 3 - utratę zdolności wykonywania danej funkcji. Łączny wynik MG-ADL mieści się w zakresie od 0 do 24, przy czym wyższe wartości wskazują na większy stopień upośledzenia.

Skala QMG to 13-elementowy system oceny w oparciu o kategorie, który ilościowo mierzy stopień zaawansowania choroby, głównie poprzez ocenę osłabienia mięśni. Każdy element oceniany jest w 4-punktowej skali, gdzie 0 oznacza brak osłabienia, a 3 - ciężkie osłabienie. Maksymalny możliwy wynik wynosi od 0 do 39, przy czym wyższe wartości wskazują na cięższe upośledzenie.

Uogólniona miastenia (gMG)

Uogólniona miastenia (gMG) jest rzadką, przewlekłą chorobą autoimmunologiczną zależną od limfocytów B, która zaburza przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i może powodować osłabienie mięśni, trudności w oddychaniu, problemy z połykaniem oraz zaburzenia mowy i widzenia. [1-3]

Około 85% pacjentów z miastenią ma postać uogólnioną (gMG). [9,10] Częstość występowania i zapadalność na gMG rosną na całym świecie. [9,10] W Europie liczbę osób z miastenią szacuje się na 56 000-123 000, przy czym wskaźniki rozpowszechnienia różnią się znacznie pomiędzy poszczególnymi krajami. [4] U około 85% pacjentów z miastenią obecne są przeciwciała przeciwko receptorowi acetylocholiny (AChR), a u około 7% - przeciwciała przeciwko MuSK. [11] Globalna częstość występowania szacowana jest na 2-36 przypadków na 100 000 osób.[4] Choroba częściej występuje u młodych kobiet (20–30 lat) oraz u mężczyzn w wieku 50 lat lub starszych. [4,10]

Limfocyty B odgrywają kluczową rolę w patogenezie gMG. Uważa się, że chorobę wywołują głównie patogenne plazmoblasty i komórki plazmatyczne CD19+, które atakują kluczowe białka w złączu nerwowo-mięśniowym. [1-3]

UPLIZNA® (inebilizumab)

UPLIZNA jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym (mAb), które powoduje ukierunkowaną i długotrwałą eliminację kluczowych komórek biorących udział w podstawowym procesie chorobowym (produkujących autoprzeciwciała limfocytów B CD19+, w tym plazmoblastów oraz niektórych komórek plazmatycznych). Dokładny mechanizm działania terapeutycznego UPLIZNY nie jest znany. Po dwóch początkowych infuzjach pacjenci wymagają jednej dawki podtrzymującej UPLIZNY co sześć miesięcy.

