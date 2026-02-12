LA COMMISSION EUROPEENNE APPROUVE UPLIZNA® D'AMGEN DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE LA MYASTHÉNIE GRAVE GÉNÉRALISÉE

Première et seule thérapie ciblant le CD19, approuvée en Europe pour les adultes atteints de MGg anti-AChR+ et anti-MuSK

UPLIZNA démontre une maîtrise durable de la maladie avec une posologie biannuelle*

THOUSAND OAKS, Calif., 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Amgen (NASDAQ : AMGN) a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) avait approuvé UPLIZNA® (inebilizumab) comme traitement d'appoint au traitement standard pour les adultes atteints de myasthénie grave généralisée (MGg) positifs aux anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine (AChR) ou anti-tyrosine kinase spécifique du muscle (MuSK). L'autorisation offre aux patients une nouvelle option de traitement ciblé avec un potentiel de contrôle à long terme de la maladie grâce à un dosage d'entretien deux fois par an, après deux doses de charge initiales.

La myasthénie généralisée grave est une maladie auto-immune chronique, rare et imprévisible, à médiation cellulaire B, qui provoque une faiblesse musculaire fluctuante et peut avoir un impact sur la qualité de vie.1-3 Il s'agit d'un sous-type de myasthénie grave (MG), qui touche environ 56 000 à 123 000 personnes en Europe.4

« Cette autorisation représente une avancée importante pour les adultes atteints de MGg en Europe, car elle permet de traiter les symptômes invalidants et de réduire potentiellement l'utilisation à long terme de stéroïdes lorsque cela est cliniquement approprié », a déclaré Cesar Sanz Rodriguez, vice-président des affaires médicales chez Amgen. « Grâce à une administration pratique deux fois par an et à une efficacité durable chez les personnes atteintes de MGg positives aux anticorps anti-AChR et anti-MuSK, UPLIZNA apporte une nouvelle approche de premier ordre dans la prise en charge de cette maladie complexe. »

L'approbation de la CE est étayée par les données de l'étude MINT (Myasthenia Gravis Inebilizumab Trial), la plus grande étude biologique de phase 3 à inclure des patients AChR+ et MuSK+, et la première à incorporer avec succès un protocole structuré d'arrêt des stéroïdes. Les patients recevant des stéroïdes au début de l'étude ont commencé à diminuer leur dose à la semaine 4, l'objectif étant d'atteindre 5 mg de prednisone par jour à la semaine 24. À la semaine 26, 87,4 % des patients sous UPLIZNA et 84,6 % des patients sous placebo avaient réduit leur dose de stéroïdes à 5 mg ou moins par jour.5

« UPLIZNA offre une nouvelle approche du traitement de la maladie de von Willebrand en ciblant sélectivement les cellules B CD19 positives, qui jouent un rôle clé dans la pathologie de la maladie », a déclaré John Vissing, MD, DMSci, professeur de neurologie et directeur du Copenhagen Neuromuscular Center, Rigshospitalet, à l'Université de Copenhague. « Cette autorisation offre aux cliniciens et aux patients une nouvelle option thérapeutique précieuse avec un potentiel d'efficacité à long terme tout en répondant aux défis de l'exposition à long terme aux stéroïdes. »

L'autorisation de mise sur le marché dans le cadre de la MGg s'appuie sur l'efficacité reconnue d'UPLIZNA dans le traitement des maladies auto-immunes rares, notamment son autorisation de mise sur le marché en novembre 2025 en tant que premier et unique traitement pour les adultes atteints d'une maladie liée à l'immunoglobuline G4 (IgG4-RD) active,6 une maladie inflammatoire chronique et invalidante à médiation immunitaire qui peut affecter plusieurs organes.7,8 UPLIZNA a également été précédemment approuvé en tant que monothérapie pour les patients adultes atteints de troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) et séropositifs pour l'immunoglobuline G anti-aquaporine-4 (AQP4-IgG).6

UPLIZNA a reçu des autorisations réglementaires pour de multiples indications de la part de la Food and Drug Administration américaine, de Santé Canada et de l'Agence brésilienne de réglementation sanitaire (ANVISA), entre autres.

À propos de l'essai MINT

L'essai MINT est un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo et en groupes parallèles (NCT04524273) conçu pour évaluer l'efficacité et l'innocuité d'UPLIZNA chez les adultes atteints de la maladie de von Willebrand. L'essai a porté sur 238 adultes atteints de MGg, dont 190 patients AChR+ et 48 patients MuSK+.5

Les critères d'éligibilité lors de la sélection et de la randomisation étaient les suivants : une classification II, III ou IV de la maladie selon la Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA), un score MG-ADL compris entre 6 et 10, dont plus de 50 % attribués à des éléments non oculaires, ou un score MG-ADL d'au moins 11, et un score QMG (Quantitative Myasthenia Gravis) d'au moins 11.5 Les participants devaient recevoir une dose stable de stéroïdes et/ou un traitement immunosuppresseur non stéroïdien (ou les deux) au moment de la randomisation.5

Le critère d'évaluation principal était le changement par rapport aux valeurs initiales du score MG-ADL à la semaine 26 dans la population combinée de l'étude.5 Les principaux critères d'évaluation secondaires comprenaient le changement par rapport aux valeurs initiales des scores QMG dans la population combinée de l'étude ; le changement par rapport aux valeurs initiales du score MG-ADL à la semaine 26 pour la cohorte AChR+ et séparément la cohorte MuSK+ ; et le changement par rapport aux valeurs initiales du score QMG à la semaine 26 pour la cohorte AChR+ et séparément la cohorte MuSK+.5 MINT comprend également une période optionnelle de traitement en ouvert de trois ans.

Les principales conclusions de l'étude MINT sont les suivantes :5

Critère d'évaluation principal :

Une différence de 1,9 point dans le score MG-ADL pour UPLIZNA (-4,2) par rapport au placebo (-2,2) (p<0,0001) à la semaine 26 pour la population combinée de l'étude.

Principaux critères d'évaluation secondaires :

Une différence de 2,5 points dans le score QMG pour UPLIZNA (-4,8) par rapport au placebo (-2,3) (p=0,0002) à la semaine 26 pour la population traitée combinée.

Une différence de 1,8 point dans le score MG-ADL pour UPLIZNA (-4,2) par rapport au placebo (-2,4) (p=0,0015) à la semaine 26 pour la population AChR+.

Une différence de 2,5 points dans le score QMG pour UPLIZNA (-4,4) par rapport au placebo (-2,0) (p=0,0011) à la semaine 26 pour la population AChR+.

Une différence de 2,2 points dans le score MG-ADL pour UPLIZNA (-3,9) par rapport au placebo (-1,7) (p=0,0297) à la semaine 26 pour la population MuSK+.

Une différence de 2,3 points dans le score QMG pour UPLIZNA (-5,2) par rapport au placebo (-3,0) (p=0,1326) à la semaine 26 pour la population MuSK+ ; cette différence n'était pas statistiquement notoire.

Critères d'évaluation exploratoires supplémentaires :

Une différence de 2,8 points (IC à 95 % : -3,9 à -1,7) dans le score MG-ADL pour UPLIZNA (-4,7) par rapport au placebo (-1,9) à la semaine 52 dans la population AChR+.

Une différence de 4,3 points (IC à 95 % : -5,9 à -2,8) dans le score QMG pour UPLIZNA (-5,8) par rapport au placebo (-1,4) à la semaine 52 dans la population AChR+.

87,4 % des patients sous UPLIZNA et 84,6 % des patients sous placebo ont réduit leur dose de stéroïdes à 5 mg ou moins par jour à la semaine 26.

L'échelle MG-ADL, qui évalue l'impact de la MGg sur les fonctions quotidiennes de 8 signes ou symptômes typiques de la MGg. Chaque élément est évalué sur une échelle de 4 points, où un score de 0 représente une fonction normale et un score de 3 représente une perte de capacité à effectuer cette fonction. Le score total MG-ADL varie de 0 à 24, les scores les plus élevés indiquant une déficience plus importante.

Le score QMG est un système de classement catégorique en 13 points qui mesure quantitativement l'atteinte de la maladie en évaluant principalement la faiblesse musculaire. Chaque élément est évalué sur une échelle de 4 points où un score de 0 représente une absence de faiblesse de la déficience et un score de 3 une faiblesse sévère de la déficience. Le score total possible est compris entre 0 et 39, les scores les plus élevés indiquant une déficience plus grave.

À propos de la myasthénie grave généralisée (MGg)

La myasthénie grave généralisée (MGg) est une maladie auto-immune chronique rare à médiation cellulaire B qui altère la communication neuromusculaire et peut provoquer une faiblesse musculaire, des difficultés respiratoires, des troubles de la déglutition, de la parole et de la vision.1-3

Environ 85 % des patients atteints de myasthénie grave présentent la forme généralisée, ou MGg.9,10 La prévalence et l'incidence de la MGg augmentent dans le monde entier.10 On estime que 56 000 à 123 000 personnes sont atteintes de myasthénie grave en Europe, les taux de prévalence variant considérablement d'un pays à l'autre.4 Environ 85 % des patients atteints de myasthénie grave ont des anticorps détectables contre l'AChR, et environ 7 % ont des anticorps détectables contre le MuSK.11 La prévalence mondiale est estimée à 2-36 cas pour 100 000.4 La maladie est plus fréquemment observée chez les jeunes femmes (20-30 ans) et les hommes âgés de 50 ans et plus.4,10

Les cellules B jouent un rôle central dans la pathogenèse de la MGg. On pense que la maladie est principalement due à des plasmablastes et des plasmocytes CD19+ pathogènes qui ciblent des protéines critiques de la jonction neuromusculaire.1-3

A propos d'UPLIZNA® (inebilizumab)

UPLIZNA est un anticorps monoclonal humanisé qui provoque une déplétion ciblée et durable des cellules clés qui contribuent au processus pathologique sous-jacent (cellules B CD19+ productrices d'auto-anticorps, dont les plasmablastes et certains plasmocytes). Le mécanisme précis par lequel UPLIZNA exerce ses effets thérapeutiques est inconnu. Après deux perfusions initiales, les patients doivent recevoir une dose d'entretien d'UPLIZNA tous les six mois.

À propos d'Amgen

Amgen découvre, développe, fabrique et fournit des médicaments innovants pour lutter contre certaines des maladies les plus graves au monde. Exploitant le meilleur de la biologie et de la technologie, Amgen fournit ses médicaments à des millions de patients.

Il y a plus de 45 ans, Amgen a contribué à la création de l'industrie biotechnologique à son siège américain de Thousand Oaks, en Californie, et reste à la pointe de l'innovation, utilisant la technologie et les données génétiques humaines pour aller au-delà de ce qui est connu aujourd'hui. Amgen développe un vaste portefeuille de médicaments pour traiter le cancer, les maladies cardiaques, les maladies inflammatoires, les maladies rares, l'obésité et les maladies liées à l'obésité.

Amgen a été régulièrement reconnue pour son innovation et sa culture d'entreprise, notamment par Fast Company et Forbes. Amgen est l'une des 30 sociétés qui composent l'indice Dow Jones Industrial Average®, et fait également partie de l'indice Nasdaq-100®, qui comprend les sociétés non financières les plus importantes et les plus innovantes cotées sur le marché boursier Nasdaq en fonction de leur capitalisation boursière.

Pour plus d'informations, visitez Amgen.com et suivez Amgen sur X, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok et Threads.

Déclarations prospectives d'Amgen

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur les attentes et les convictions actuelles d'Amgen. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations qui pourraient être considérées comme des déclarations prospectives, y compris toute déclaration sur les résultats, les avantages et les synergies des collaborations, ou des collaborations potentielles, avec toute autre société (y compris BeOne Medicines Ltd. ou Kyowa Kirin Co., Ltd.), la performance d'Otezla® (apremilast), nos acquisitions de ChemoCentryx, Inc, Dark Blue Therapeutics, Ltd. ou Horizon Therapeutics plc (y compris les performances prospectives et les perspectives des activités, des performances et des opportunités d'Horizon, et tout avantage stratégique potentiel, toute synergie ou toute opportunité attendue à la suite d'une telle acquisition), ainsi que les estimations des revenus, des marges d'exploitation, des dépenses d'investissement, de la trésorerie, d'autres mesures financières, des résultats ou pratiques juridiques, arbitraux, politiques, réglementaires ou cliniques attendus, des modèles ou pratiques des clients et des prescripteurs, des activités de remboursement et des résultats, des effets des pandémies ou d'autres problèmes de santé généralisés sur nos activités, nos résultats, nos progrès et d'autres estimations et résultats de ce type. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes significatifs, y compris ceux décrits ci-dessous et plus en détail dans les rapports de la Securities and Exchange Commission déposés par Amgen, y compris notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et tous les rapports périodiques ultérieurs sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K. Sauf indication contraire, Amgen fournit ces informations à la date du présent communiqué de presse et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Aucune déclaration prospective ne peut être garantie et les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux que nous prévoyons. Nos résultats peuvent être affectés par notre capacité à commercialiser avec succès des produits nouveaux et existants aux niveaux national et international, par les développements cliniques et réglementaires concernant les produits actuels et futurs, par la croissance des ventes des produits récemment lancés, par la concurrence d'autres produits, y compris les biosimilaires, par les difficultés ou les retards dans la fabrication de nos produits et par les conditions économiques mondiales, y compris celles qui résultent des relations géopolitiques et des actions des gouvernements. En outre, les ventes de nos produits sont affectées par la pression tarifaire, l'examen politique et public et les politiques de remboursement imposées par les tiers payeurs, y compris les gouvernements, les régimes d'assurance privés et les fournisseurs de soins gérés, et peuvent être affectées par les développements réglementaires, cliniques et les lignes directrices, ainsi que par les tendances nationales et internationales en matière de soins gérés et de maîtrise des coûts des soins de santé. En outre, nos activités de recherche, d'essai, de fixation des prix, de mise sur le marché et autres sont soumises à une réglementation importante de la part des autorités réglementaires nationales et étrangères. Nous ou d'autres personnes pourrions identifier des problèmes de sécurité, d'effets secondaires ou de fabrication de nos produits, y compris nos dispositifs, après leur mise sur le marché. Nos activités peuvent être affectées par des enquêtes gouvernementales, des litiges et des réclamations en matière de responsabilité du fait des produits. En outre, nos activités peuvent être affectées par l'adoption d'une nouvelle législation fiscale ou par l'exposition à des obligations fiscales supplémentaires. En outre, bien que nous obtenions régulièrement des brevets pour nos produits et notre technologie, la protection offerte par nos brevets et nos demandes de brevet peut être contestée, invalidée ou contournée par nos concurrents, ou nous pouvons ne pas obtenir gain de cause dans les litiges actuels et futurs en matière de propriété intellectuelle. Nous réalisons une grande partie de nos activités de fabrication commerciale dans quelques installations clés, notamment à Porto Rico, et nous dépendons également de tiers pour une partie de nos activités de fabrication, et les limites de l'approvisionnement peuvent entraver les ventes de certains de nos produits actuels et de nos produits candidats en cours de développement. L'apparition d'une maladie ou d'une menace similaire pour la santé publique, ainsi que les efforts déployés par le public et les gouvernements pour limiter la propagation d'une telle maladie, pourraient avoir un effet négatif important sur l'approvisionnement en matériaux pour nos activités de fabrication, la distribution de nos produits, la commercialisation de nos produits candidats et nos opérations d'essais cliniques, et de tels événements pourraient avoir un effet négatif important sur le développement et la vente de nos produits, ainsi que sur nos activités et nos résultats d'exploitation. Nous dépendons de collaborations avec des tiers pour le développement de certains de nos produits candidats et pour la mise sur le marché et la vente de certains de nos produits commerciaux. En outre, nous sommes en concurrence avec d'autres entreprises pour un grand nombre de nos produits mis sur le marché ainsi que pour la découverte et le développement de nouveaux produits. La découverte ou l'identification de nouveaux produits candidats ou le développement de nouvelles indications pour des produits existants ne peuvent être garantis et le passage du concept au produit est incertain ; par conséquent, rien ne garantit qu'un produit candidat particulier ou le développement d'une nouvelle indication pour un produit existant sera couronné de succès et deviendra un produit commercial. En outre, certaines matières premières, certains dispositifs médicaux et certains composants de nos produits sont fournis par des fournisseurs tiers exclusifs. Certains de nos distributeurs, clients et payeurs disposent d'un pouvoir d'achat important dans leurs relations avec nous. La découverte de problèmes importants concernant un produit similaire à l'un de nos produits et impliquant toute une catégorie de produits pourrait avoir un effet négatif important sur les ventes des produits concernés et sur notre activité et nos résultats d'exploitation. Nos efforts pour collaborer avec ou acquérir d'autres sociétés, produits ou technologies, et pour intégrer les activités des sociétés ou pour soutenir les produits ou les technologies que nous avons acquis, peuvent ne pas être couronnés de succès et peuvent entraîner des coûts imprévus, des retards ou l'impossibilité de réaliser les avantages des transactions. Une panne, une cyberattaque ou une atteinte à la sécurité de nos systèmes informatiques pourrait compromettre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de nos systèmes et de nos données. Le cours de nos actions est volatil et peut être affecté par un certain nombre d'événements. Notre activité et nos opérations peuvent être affectées négativement par l'échec, ou l'échec perçu, de la réalisation de nos objectifs en matière de développement durable. Les effets du changement climatique mondial et des catastrophes naturelles qui en découlent pourraient avoir un impact négatif sur nos activités et nos opérations. Les conditions économiques mondiales peuvent amplifier certains risques qui affectent nos activités. Nos performances commerciales pourraient affecter ou limiter la capacité de notre conseil d'administration à déclarer un dividende ou notre capacité à payer un dividende ou à racheter nos actions ordinaires. Nous pourrions ne pas être en mesure d'accéder aux marchés de capitaux et de crédit à des conditions qui nous soient favorables, voire pas du tout.

PERSONNE DE CONTACT : Amgen, Thousand Oaks

Elissa Snook, 609-251-1407 (médias)

Annik Allen, 917-288-9136 (médias)

Casey Capparelli, 805-447-1746 (investisseurs)

Références

*Après deux doses de charge initiales.

Yi JS, Guptill JT, Stathopoulos P, Nowak RJ, O'Connor KC. B cells in the pathophysiology of myasthenia gravis. Muscle Nerve. 2018;57(2):172-184. Willcox HN, Newsom-Davis J, Calder LR. Cell types required for anti-acetylcholine receptor antibody synthesis by cultured thymocytes and blood lymphocytes in myasthenia gravis. Clin Exp Immunol. 1984;58:97-106. Stathopoulos P, Kumar A, Nowak RJ, O'Connor KC. Autoantibody-producing plasmablasts after B cell depletion identified in muscle-specific kinase myasthenia gravis. JCI Insight. 2017;2(17):e94263. Bubuioc AM, Kudebayeva A, Turuspekova S, Lisnic V, Leone MA. The epidemiology of myasthenia gravis. J Med Life. 2021;14(1):7-16. Nowak R, Benatar M, Ciafaloni E, et al. A phase 3 trial of inebilizumab in generalized myasthenia gravis. N Engl J Med. 2025;392(23):2309-2320. European Medicines Agency. First treatment recommended for rare immunoglobulin-related autoimmune disease. Disponible sur : https://www.ema.europa.eu/en/news/first-treatment-recommended-rare-immunoglobulin-related-autoimmune-disease. Consulté en : février 2026. Stone JH, Khosroshahi A, Zhang W, et al. Inebilizumab for Treatment of IgG4-Related Disease. N Engl J Med. 2025;392(12):1168-1177. Perugino CA, Stone JH. IgG4-related disease: an update on pathophysiology and implications for clinical care. Nat Rev Rheumatol. 2020;16(12):702-714. Lazaridis K, Tzartos SJ. Autoantibody specificities in myasthenia gravis: implications for improved diagnostics and therapeutics. Front Immunol. 2020;11:212. Dresser L, Wlodarski R, Rezania K, Soliven B. Myasthenia gravis: epidemiology, pathophysiology and clinical manifestations. J Clin Med. 2021;10(11):2235. Hehir MK, Silvestri NJ. Generalized myasthenia gravis: classification, clinical presentation, natural history, and epidemiology. Neurol Clin. 2018;36:253-260.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/213782/5795228/AMGEN_LOGO_V1.jpg