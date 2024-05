Kórejský nízkonákladový dopravca T'way Air začne lietať na trase Záhreb - Soul (Inčchon): Prvá kórejská LCC pridáva európsku destináciu

Lety budú premávať každý utorok, štvrtok a sobotu, čím sa rozšíria možnosti cestovania medzi oboma krajinami pre návštevníkov a obchodných cestujúcich

SOUL, Južná Kórea, 23. mája 2024 /PRNewswire/ -- T'way Air, nízkonákladová letecká spoločnosť so sídlom v Soule v Južnej Kórei, 16. mája oficiálne spustila novú linku medzi Záhrebom a Soulom, čo predstavuje prvý let tejto leteckej spoločnosti do Európy. Očakáva sa, že táto nová linka medzi Záhrebom a Soulom (Inčchon) zvýši pohodlie turistov a obchodných cestujúcich v Chorvátsku aj v Kórei.

Hong-Geun Jeong, CEO of T’way Air; Sung-Hun Na, Vice Chairman of T’way Air; Damir Kusen, Croatian ambassador to Korea; and Hyung-Yi Kim, Senior Vice President of T’way Air pose at the inauguration event at Sheraton Zagreb hotel on May 17th. T’way Air’s A330-300 aircraft received a water salute to commemorate its first flight at Zagreb International Airport in Zagreb, Croatia, on May 16th.

Slávnostné otvorenie tohto nového míľnika leteckej spoločnosti sa uskutočnilo 17. mája v hoteli Sheraton Záhrebe za účasti Sung-Hun Na, podpredsedu predstavenstva spoločnosti T'way Air, Hong-Geun Jeonga, generálneho riaditeľa spoločnosti T'way Air, Damir Kušen, chorvátskeho veľvyslanca v Kórei, a Joongkeun Oh, ministerského radcu kórejského veľvyslanectva v Chorvátsku, ako aj ďalších hostí.

Let zo Záhrebu do Soulu sa uskutočňuje trikrát týždenne – každý utorok, štvrtok a sobotu, s odletom z medzinárodného letiska Záhreb o 21:25 a príletom na medzinárodné letisko Incheon v Soule nasledujúci deň o 15:25 miestneho času, pričom let trvá približne 11 hodín.

Spiatočný let odlieta zo Soulu (Incheon) o 11:05, na medzinárodné letisko Manas v Biškeku v Kirgizsku priletí o 15:50 na doplnenie paliva a do Záhrebu priletí o 19:55. Celková dĺžka letu vrátane zastávky na doplnenie paliva je približne 15 hodín a 50 minút.

Spoločnosť T'way Air bude na tejto trase prevádzkovať lietadlo Airbus A330-300 (347 miest). Okrem bežnej ekonomickej kabíny je k dispozícii aj 12 miest Business Saver. Spoločnosť T'way Air ponúka na tejto trase dvakrát bezplatné jedlo počas letu v triede Business Saver aj v ekonomickej triede.

„Sme nadšení, že môžeme spustiť našu prvú európsku destináciu, ktorá spája Záhreb a Soul," povedal Hong-Geun Jeong, generálny riaditeľ spoločnosti T'way Air. „Táto nová služba ponúka cestujúcim cenovo dostupnú a pohodlnú možnosť a veríme, že táto linka podporí turistický priemysel v Chorvátsku a posilní výmenu medzi oboma krajinami."

Spoločnosť T'way Air prevádzkuje linky do destinácií ako Japonsko, Čína, juhovýchodná Ázia, stredná Ázia a Austrália. Letecká spoločnosť bola kótovaná na kórejskej burze (KRX) v auguste 2018 a v roku 2022 zaviedla svoju prvú diaľkovú linku medzi Soulom (Incheon) a Sydney, pričom do svojej flotily zaradila Airbus A330-300.

O spoločnosti T'way Air

Spoločnosť T'way Air Co., Ltd., je popredným nízkonákladovým dopravcom (LCC) v Južnej Kórei, ktorý od roku 2010 poskytuje cenovo dostupnú a spoľahlivú leteckú dopravu. Letecká spoločnosť prevádzkuje rozmanitú sieť liniek, ktorá zahŕňa destinácie v Japonsku, Číne, juhovýchodnej Ázii, strednej Ázii a Austrálii, pričom využíva modernú flotilu lietadiel Boeing 737-800 a Airbus A330-300. Spoločnosť T'way Air, ktorá je od augusta 2018 kótovaná na kórejskej burze (KRX), pokračuje v rozširovaní svojej globálnej pôsobnosti a ponúka svoje výnimočné služby a hodnotu cestujúcim na celom svete. Viac informácií nájdete na stránke www.twayair.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2416793/Photo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2419112/Photo2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2416855/img_logo_h300_update1_Logo.jpg