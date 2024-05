T'way Air, koreańskie tanie linie lotnicze, uruchamiają kierunek Zagrzeb-Seul (Inczon): Pierwszy koreański przewoźnik niskobudżetowy, który oferuje loty do Europy

Samoloty będą kursować w każdy wtorek, czwartek i sobotę, wzbogacając możliwości transportowe dla odwiedzających i podróżujących między dwoma krajami w celach biznesowych

SEUL, Korea Południowa, 23 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- T'way Air, tanie linie lotnicze z siedzibą w Seulu w Korei Południowej, oficjalnie uruchomiły nowy kierunek Zagrzeb-Seul od 16 maja, kiedy odbędzie się pierwszy lot liniami do Europy. Nowy kierunek Zagrzeb-Seul (Inczon) ma zwiększyć wygodę turystów i osób podróżujących w interesach zarówno w Chorwacji, jak i Korei.

Hong-Geun Jeong, CEO of T’way Air; Sung-Hun Na, Vice Chairman of T’way Air; Damir Kusen, Croatian ambassador to Korea; and Hyung-Yi Kim, Senior Vice President of T’way Air pose at the inauguration event at Sheraton Zagreb hotel on May 17th. T’way Air’s A330-300 aircraft received a water salute to commemorate its first flight at Zagreb International Airport in Zagreb, Croatia, on May 16th.

Wydarzenie inauguracyjne stanowiące nowy kamień milowy dla linii lotniczych odbyło się w hotelu Sheraton Zagrzebiu 17 maja. Wzięli w nim udział m.in. Sung-Hun Na, wiceprezes T'way Air, Hong-Geun Jeong, dyrektor generalny T'way Air; Damir Kušen, ambasador Chorwacji w Korei, oraz Joongkeun Oh, minister-kanclerz Ambasady Korei w Chorwacji.

Loty z Zagrzebia do Seulu będą się odbywać trzy razy w tygodniu - w każdy wtorek, czwartek i sobotę z lotniska międzynarodowego w Zagrzebiu o 21:25 z lądowaniem na lotnisku międzynarodowym Seul Inczon następnego dnia o 15:25 czasu lokalnego; czas trwania lotu wyniesie około 11 godzin.

Samolot powrotny z Seulu (Inczon) startuje o 11:05, ma międzylądowanie na lotnisku Biszkek Manas w Kirgistanie o 15:50 i ląduje w Zagrzebiu o 19:55. Całkowity czas lotu wraz z międzylądowaniem wynosi około 15 godzin 50 minut.

T'Way Air na tej trasie będzie korzystać z Airbusów A330-300 (z 347 miejscami). Oprócz klasy ekonomicznej przewidziano 12 miejsc w klasie biznesowej. T'way Air oferuje dwa bezpłatne posiłki podczas lotu zarówno w klasie biznesowej, jak i ekonomicznej.

„Bardzo się cieszymy z uruchomienia pierwszego europejskiego kierunku łączącego Zagrzeb z Seulem - powiedział Hong-Geun Jeong, dyrektor generalny T'way Air. - Ta nowa usługa zapewnia podróżnym niedrogą i wygodną opcję transportu i jesteśmy przekonani, że ten kierunek przyczyni się do rozwoju chorwackiej turystyki i wymiany między krajami".

T'way Air obsługuje loty do Japonii, Chin, Azji Południowo-Wschodniej, Azji Środkowej i Australii. W sierpniu 2018 r. linie lotnicze debiutowały na koreańskiej giełdzie papierów wartościowych (KRX) i wprowadziły pierwszą trasę długodystansową z Seulu (Inczon) do Sydney, a w 2022 r. do ich floty dołączył Airbus A330-300.

T'way Air

T'way Air Co., Ltd. to wiodące tanie linie lotnicze w Korei Południowej, które od 2010 r. zapewniają niedrogie i niezawodne podróże lotnicze. Linie lotnicze obsługują zróżnicowaną sieć połączeń, która obejmuje Japonię, Chiny, Azję Południowo-Wschodnią, Azję Środkową i Australię, korzystając z nowoczesnej floty - Boeinga 737-800s i Airbusa A330-300s. Linie T'way Air, notowane na koreańskiej giełdzie papierów wartościowych (KRX) od sierpnia 2018 r., stale poszerzają swój zasięg globalny, oferując wyjątkową jakość usług i wartość dla pasażerów na całym świecie. Więcej informacji: www.twayair.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2416793/Photo.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2419112/Photo2.jpg