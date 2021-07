KPS Capital Partners adquire a participação de controle da divisão de Produtos Primários da Tate & Lyle na América do Norte e na América Latina

NOVA YORK, 13 de julho, 2021 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que celebrou um acordo de compra definitivo com a Tate & Lyle PLC ("Tate & Lyle") (LSE: TATE.L) para adquirir uma participação de controle sobre a sua divisão de Produtos Primários na América do Norte e América Latina, bem como sua participação nas joint ventures Almidones Mexicanos S.A de C.V e DuPont Tate & Lyle, LLC Bio-Products Company, LLC (coletivamente, a "divisão de Produtos Primários" ou a "Empresa"), por meio de uma empresa recém-formada ("NewCo"), por um valor de empresa de US$ 1,7 bilhão. A KPS e a Tate & Lyle, por meio de afiliados, serão proprietárias de aproximadamente 50% da NewCo e a KPS terá o controle sobre o Conselho de Administração e as operações. Estima-se que a transação seja concluída durante o primeiro trimestre de 2022, sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento.

A divisão de Produtos Primários é um provedor líder de edulcorantes nutritivos, amido industrial, acidulantes e outros produtos derivados de milho na América do Norte e no Brasil. Fundada em 1906 com o nome de A.E. Staley Manufacturing Co., a divisão de Produtos Primários tem mais de 100 anos de história na produção de produtos derivados do milho nos Estados Unidos. A empresa produz produtos derivados de milho para um conjunto diversificado de usos finais, incluindo bebidas carbonatadas, produtos de confeitaria, aplicações de embalagens e ração animal, entre outros, e tem orgulho de servir algumas das marcas de alimentos e bebidas mais reconhecidas do mundo. Com aproximadamente 1.700 funcionários em seis fábricas nos Estados Unidos e no Brasil, a divisão de Produtos Primários gera receitas anuais de aproximadamente US$ 2,3 bilhões.

Michael Psaros, cofundador e sócio-gerente da KPS, comentou: "A KPS está entusiasmada em fazer um investimento para deter o controle da divisão de Produtos Primários e tem a honra de se associar à Tate & Lyle. A KPS e a Tate & Lyle têm um alinhamento completo de interesses e consolidaram uma parceria com base em valores compartilhados, como a segurança de nossos funcionários e um compromisso demonstrado com a sustentabilidade.

"Nosso investimento na NewCo criará um fabricante líder, independente e focado de ingredientes críticos derivados do milho para os mercados alimentício e industrial. O tamanho e a escala da NewCo, e as extraordinárias oportunidades de crescimento disponíveis ao atuar como provedor crítico das principais empresas de alimentos, bebidas e indústrias do mundo, constituem a base de uma enorme plataforma de investimento. Aproveitaremos a nossa experiência bem-sucedida de várias décadas em investimentos em indústrias de processos, nosso compromisso com a excelência na produção e na rede global para impulsionar os aumentos das receitas, a produtividade e a rentabilidade.

Pretendemos trabalhar em estreita colaboração com a equipe de gestão da divisão de Produtos Primários para acelerar as oportunidades de crescimento realizando investimentos substanciais nos ativos e nas operações da NewCo, ao mesmo tempo em que buscaremos aquisições complementares sinérgicas. Investiremos em pesquisa e desenvolvimento em estreita cooperação com os clientes para introduzir novos produtos e categorias de produtos, a fim de capitalizar tendências de longo prazo, como a transição para uma dieta que seja mais baseada nos vegetais, por parte dos consumidores de todo o mundo."

Nick Hampton, CEO da Tate & Lyle, declarou: "Estamos muito impressionados com a KPS e estamos entusiasmados em fazer parceria com eles na próxima fase do desenvolvimento da divisão de Produtos Primários. A KPS tem experiência comprovada na gestão e criação de valor em grandes empresas de fabricação, e esperamos trabalhar com eles com base nos acordos de longo prazo que estabelecemos para oferecer segurança no fornecimento e proteção econômica tanto para a divisão de Produtos Primários quanto para os negócios retidos pela Tate & Lyle."

A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atua como consultora financeira da KPS e suas afiliadas. A Barclays está atuando como consultora financeira da KPS. O financiamento da dívida para respaldar a transação está sendo liderado pelo Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs & Co. LLC, Rabobank e Wells Fargo.

Sobre a divisão de Produtos Primários

A divisão de Produtos Primários é uma provedora líder de edulcorantes nutritivos, amidos industriais, acidulantes e outros produtos derivados do milho na América do Norte e no Brasil. Fundada em 1906 com o nome de A.E. Staley Manufacturing Co., a divisão de Produtos Primários tem mais de 100 anos de história na produção de produtos derivados do milho nos Estados Unidos. A empresa produz produtos derivados do milho para diversos usos finais, incluindo bebidas carbonatadas, produtos de confeitaria, aplicações de embalagens e ração animal, entre outros, e tem orgulho de servir algumas das marcas de alimentos e bebidas mais reconhecidas do mundo. Com aproximadamente 1.700 funcionários em seis fábricas nos Estados Unidos e no Brasil, a divisão de Produtos Primários gera receitas anuais de aproximadamente US$ 2,3 bilhões.

Sobre a Tate & Lyle PLC

A Tate & Lyle PLC é líder global no fornecimento de soluções e ingredientes para o mercado de alimentos e bebidas. A Tate & Lyle PLC tem uma história de mais de 160 anos de inovação em ingredientes, e trabalha em parceria com seus consumidores para oferecer opções mais saudáveis e saborosas a eles. Por meio da vasta experiência em adoçamento, textura e fortificação com fibras, a divisão de Soluções para Alimentos e Bebidas desenvolve estratégias para reduzir açúcar, calorias e gordura, adicionar fibras e fornecer textura e estabilidade em categorias como bebidas, laticínios, panificação, sopas, molhos e condimentos. O objetivo da Tate & Lyle é melhorar a vida das pessoas por várias gerações promovendo uma vida saudável, desenvolvendo comunidades prósperas e cuidando do planeta. Para mais informações, acesse www.tateandlyle.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora do KPS Special Situations Funds, um conjunto de fundos de investimento com aproximadamente US$ 12,8 bilhões em ativos administrados (em 31 de março de 2021). Por quase três décadas, os parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa por meio de investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de fabricação em uma gama diversificada de setores, entre eles materiais básicos, consumo de marca, produtos de luxo, cuidados de saúde, peças automotivas, equipamentos e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores ao trabalhar de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas com o objetivo de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio do KPS Funds geram atualmente receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 13,5 bilhões, operam 156 fábricas em 23 países e têm aproximadamente 40 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo (em 31 de março de 2021, pro forma para aquisições recentes). A estratégia de investimento e as empresas do portfólio da KPS são descritas em detalhes no site www.kpsfund.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

FONTE KPS Capital Partners, LP

Related Links

kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners, LP