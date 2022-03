KPS CAPITAL PARTNERS FERA L'ACQUISITION D'OLDCASTLE BUILDINGENVELOPE INC., UNE SOCIÉTÉ CRH PLC

Oldcastle Buildingenvelope Inc. est le leader nord-américain de la quincaillerie architecturale, des vitres et des systèmes de vitrage

NEW YORK, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir Oldcastle BuildingEnvelope Inc. (« OBE » ou la « Société ») de CRH plc (LSE : CRH) pour environ 3,45 milliards de dollars en espèces, par l'intermédiaire d'une société affiliée nouvellement formée. La finalisation de la transaction est prévue à la mi-2022, sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles.

OBE est le principal fabricant verticalement intégré, constructeur et distributeur de matériel architectural, de vitres et de systèmes de vitrage en Amérique du Nord. Basée à Dallas, au Texas, OBE est une entreprise de produits de construction de classe mondiale avec une présence importante dans toutes les grandes régions statistiques métropolitaines des États-Unis et du Canada. La société fabrique des produits architecturaux en verre haute performance et des systèmes de charpente en aluminium et, par l'intermédiaire de sa filiale C.R. Laurence, elle distribue également des fournitures complémentaires de quincaillerie et de vitrage de marque. OBE fournit des produits à une vaste clientèle, allant des architectes, vitriers et entrepreneurs aux promoteurs. Elle opère sur des marchés finaux diversifiés comme ceux de la construction résidentielle et commerciale. La société compte plus de 6 700 employés et exploite 84 sites de fabrication et de distribution dans cinq pays.

Raquel Vargas Palmer, cogérante de KPS, a déclaré : « Nous sommes ravis de racheter le plus grand fournisseur de quincaillerie architecturale, de vitres et de vitrage en Amérique du Nord. OBE constitue le principal fournisseur pour chaque produit stratégique dont un client de l'industrie du vitrage aura besoin, et la société dessert des marchés finaux attrayants et en pleine croissance. Nous avons l'intention de stimuler la croissance rentable en fournissant à la Société les ressources financières nécessaires pour investir dans l'excellence commerciale et opérationnelle. Nous tirerons parti des décennies d'expertise de KPS en matière de fabrication pour créer une culture entrepreneuriale centrée sur l'innovation, l'amélioration continue et l'excellente expérience client. OBE a démontré une forte capacité à intégrer des acquisitions synergiques au cours des dernières décennies et nous leur fournirons un soutien stratégique et des capitaux afin de poursuivre les opportunités de croissance. Nous sommes impatients de nous associer aux employés talentueux d'OBE ainsi qu'à son équipe de direction et à sa présidente-directrice générale, Liz Haggerty, afin d'accélérer les possibilités de création de valeur de la Société. »

Liz Haggerty a ajouté : « Toute l'équipe de direction d'OBE est impatiente de s'associer à KPS alors que la société commence son parcours en tant qu'entreprise indépendante. KPS a une feuille de route exemplaire en matière d'investissement et d'amélioration des entreprises manufacturières, et nous sommes persuadés qu'il s'agit du partenaire idéal pour nous aider à mettre en œuvre notre plan stratégique. Nous continuerons de développer notre réputation de chef de file de l'industrie en matière de qualité, de fiabilité et d'innovation de produits. L'expérience de KPS avec les entreprises manufacturières et les importantes ressources en capital disponibles nous permettront d'investir dans notre stratégie de croissance commerciale et opérationnelle. Nous avons l'intention d'étendre nos capacités en tant que fournisseur de solutions orientées client sur les marchés de la quincaillerie architecturale, des vitres et du vitrage. Nous sommes très enthousiastes quant aux futures opportunités d'OBE et nous avons trouvé un excellent partenaire en KPS. »

BofA Securities et J.P. Morgan Securities LLC ont agi en tant que conseillers financiers de CRH plc. Citi a agi à titre de conseiller financier et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique de KPS et de ses sociétés affiliées.

À propos d'Oldcastle BuildingEnvelope (OBE)

À propos de CRH

CRH (LSE : CRH, ISE : CRG,NYSE : CRH) est la première entreprise de matériaux de construction au monde, employant environ 77 400 personnes sur environ 3 200 sites d'exploitation répartis dans 28 pays. C'est la plus grande entreprise de matériaux de construction en Amérique du Nord et en Europe et elle dispose également d'une présence régionale importante en Asie. CRH fabrique et distribue une gamme de matériaux, de produits et de solutions innovantes de construction intégrés que l'on peut trouver dans tout l'environnement de la construction, des grands projets d'infrastructure publique aux bâtiments commerciaux et aux structures résidentielles. Classé parmi les sociétés du Fortune 500, CRH est membre constitutif de l'indice FTSE 100, de l'indice EURO STOXX 50, de l'ISEQ 20 et du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe. Les American Depositary Shares de CRH sont cotées à la Bourse de New York. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.crh.com .

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des Fonds de situations spéciales KPS, une famille de fonds d'investissement dont l'actif sous gestion s'élevait à environ 13,1 milliards de dollars (au 31 décembre 2021). Depuis près de trente ans, les partenaires de KPS se sont consacrés entièrement à la réalisation d'une plus-value significative du capital en effectuant des investissements majoritaires de capital dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille de KPS Funds génèrent actuellement un chiffre d'affaires annuel global d'environ 15,2 milliards de dollars, exploitent 165 sites de production dans 26 pays et comptent environ 43 000 employés, directement et par l'intermédiaire de coentreprises dans le monde entier (au 31 décembre 2021, pro forma pour les acquisitions et sorties récentes). Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste des sociétés de son portefeuille sur le site www.kpsfund.com .

