KPS Capital Partners vende a DexKo para a Brookfield Business Partners

NOVA YORK, 5 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para vender a sua empresa de portfólio, a DexKo Global Inc. ("DexKo" ou "Empresa"), para a Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) (TSX:BBU.UN) com seus parceiros institucionais (coletivamente "Brookfield") por US$ 3,4 bilhões. A Brookfield Business Partners L.P. é a principal empresa de serviços comerciais e industriais da Brookfield Asset Management.

A DexKo é o principal fornecedor mundial de tecnologia avançada de chassi, conjuntos de chassis e componentes relacionados, com mais de 130 anos de experiência em componentes de reboque e trailers. A DexKo foi fundada no final de 2015 com a combinação da Dexter e da AL-KO Vehicle Technology. A KPS adquiriu a DexKo em 2017 do The Sterling Group L.P., que manteve uma participação minoritária na empresa. Com sede em Novi, Michigan, a DexKo emprega mais de 6 mil colaboradores distribuídos em 50 instalações de produção e 50 centros de distribuição em todo o mundo.

A equipe de gestão da KPS e da DexKo realizou uma estratégia de crescimento bem sucedida e criou o maior fabricante mundial de componentes industriais em larga escala. Em menos de quatro anos na posse da KPS, a DexKo realizou 15 aquisições, investindo mais de US$ 600 milhões para ampliar significativamente a oferta de produtos da DexKo, expandir o alcance geográfico, o mercado final e o canal da empresa e fortalecer a posição da DexKo nos mercados existentes. A KPS e a diretoria transformaram a DexKo investindo em automação, reduzindo a complexidade da fabricação, aprimorando os processos de aquisição da empresa e melhorando a estratégia comercial da DexKo. Em decorrência dessas iniciativas, o lucro da DexKo dobrou, alcançou importantes margens no setor e gerou um fluxo de caixa significativo e ilimitado controlado pela KPS.

Raquel Palmer, sócia co-gestora da KPS afirmou: "A DexKo é um exemplo da estratégia de investimento da KPS de enxergar valor onde os outros não veem, comprando certo e melhorando os negócios, ao longo de décadas, ciclos econômicos e comerciais, regiões e setores.

"Estamos orgulhosos da extraordinária transformação da DexKo sob nossa propriedade. A DexKo demonstra a nossa capacidade de fazer parceria com equipes de gestão excelentes para criar indústrias pioneiras globais. O sucesso da empresa é resultado direto do compromisso inabalável e do investimento da KPS em iniciativas de crescimento orgânico e estratégico da DexKo e de seus funcionários. A empresa está bem posicionada para continuar crescendo e liderando o setor sob o controle da Brookfield.

"Parabenizamos e agradecemos a Fred Bentley, CEO da DexKo, assim como à equipe de administração sênior da empresa, por sua visão estratégica e execução brilhante, que resultou no crescimento significativo da empresa e na criação de valor sob nossa propriedade. Também agradecemos ao The Sterling Group, que foi um parceiro excelente da KPS e da empresa nos últimos quatro anos."

Fred Bentley, CEO da DexKo, acrescentou: "Nossa parceria com a KPS tem sido extraordinária. A KPS reconheceu a força e o potencial da DexKo desde o início e investiu para apoiar as ambições de crescimento da DexKo. A DexKo se transformou em um negócio melhor como resultado dos investimentos da KPS em nossas operações e em nosso pessoal. A KPS apoiou nossos esforços para oferecer a nossos clientes qualidade, tecnologia e serviço ao cliente inigualáveis. Além disso, a KPS implementou seus recursos e expertise de capital significativos para apoiar a estratégia de crescimento aquisitivo da DexKo. A DexKo está bem posicionada para um crescimento futuro, e esperamos poder continuar a trabalhar em parceria com a Brookfield".

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora do KPS Special Situations Funds, um conjunto de fundos de investimento com aproximadamente US$ 12,8 bilhões em ativos administrados (em 31 de março de 2021). Por quase três décadas, os parceiros da KPS trabalharam exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa, ao fazer investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de manufatura em uma gama diversificada de setores, entre eles os de materiais básicos, produtos de marca, produtos de luxo e de saúde, peças automotivas, bens de capital e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores ao trabalhar de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas no intuito de melhorar as empresas e gerar rentabilidade de investimentos, melhorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a rentabilidade das empresas de seu portfólio, em vez de depender predominantemente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio do KPS Funds têm atualmente receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 10,9 bilhões, operam 149 fábricas em 22 países e têm aproximadamente 35 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo (até 31 de março de 2021, pro forma para aquisições recentes). A estratégia de investimento da KPS e as empresas de seu portfólio estão descritas em detalhes no site www.kpsfund.com .

