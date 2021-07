KPS Capital Partners verkoopt DexKo aan Brookfield Business Partners

DEXKO VERDUBBELDE WINST ONDER KPS' EIGENDOM

NEW YORK, 5 juli 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ('KPS') heeft vandaag bekendgemaakt een definitieve overeenkomst te hebben ondertekend voor de verkoop van zijn portfoliobedrijf, DexKo Global Inc. ('DexKo' of het 'Bedrijf'), aan Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) (TSX:BBU.UN) samen met zijn institutionele partners (gezamenlijk 'Brookfield') voor een bedrag van USD 3,4 miljard. Brookfield Business Partners L.P. is het paradepaardje van de beursgenoteerde zakelijke dienstverlening en industrie van Brookfield Asset Management.

DexKo is 's werelds toonaangevende leverancier van geavanceerde chassistechnologie, chassis-assemblages en gerelateerde componenten met meer dan 130 jaar ervaring in trailer- en caravancomponenten. DexKo is eind 2015 ontstaan door de combinatie van Dexter en AL-KO Voertuigtechniek. KPS verwierf DexKo in 2017 van The Sterling Group L.P. die een minderheidsbelang in het bedrijf behield. DexKo, met het hoofdkantoor in Novi, Michigan, heeft meer dan 6.000 medewerkers, 50 productiefaciliteiten en 50 distributiecentra wereldwijd.

Het managementteam van KPS en DexKo voerde een succesvolle groeistrategie uit en creëerde een grootschalige, toonaangevende, wereldwijde fabrikant van industriële componenten. In minder dan vier jaar eigendom van KPS voltooide DexKo 15 overnames, waarbij meer dan USD 600,0 miljoen werd geïnvesteerd om het productaanbod van DexKo aanzienlijk te verbreden, het geografische, eindmarkt- en kanaalbereik van het bedrijf uit te breiden en de positie van DexKo in zijn bestaande markten te versterken. KPS en management hebben DexKo getransformeerd door in automatisering te investeren, de complexiteit van de productie te verminderen, de inkoopprocessen van het Bedrijf en de commerciële strategie van DexKo te verbeteren. Als resultaat van deze initiatieven verdubbelde DexKo zijn winst, behaalde het toonaangevende marges en genereerde het een aanzienlijke vrije kasstroom onder eigendom van KPS.

Raquel Palmer, Co-Managing Partner van KPS verklaarde: "DexKo is een voorbeeld van de KPS-investeringsstrategie om waarde te zien waar anderen dat niet zien, goed te kopen en bedrijven beter te maken, over decennia, economische en bedrijfscycli, geografische gebieden en industrieën heen.

"We zijn trots op DexKo's buitengewone transformatie onder ons eigendom. DexKo toont ons vermogen om samen te werken met managementteams van wereldklasse om wereldwijd toonaangevende productiebedrijven op te bouwen. Het succes van het bedrijf is een direct resultaat van de niet aflatende inzet van KPS voor en investeringen in DexKo's initiatieven voor organische en strategische groei en zijn mensen. Het bedrijf is goed gepositioneerd voor aanhoudende groei en leiderschap in de sector onder eigendom van Brookfield.

"We feliciteren en danken Fred Bentley, DexKo's Chief Executive Officer, samen met het senior managementteam van het bedrijf, voor hun strategische visie en briljante uitvoering, wat onder ons eigendom geresulteerd heeft in de aanzienlijke groei en waardecreatie van het Bedrijf. We danken ook The Sterling Group, die de afgelopen vier jaar een uitstekende partner voor KPS en het Bedrijf is geweest."

Fred Bentley, Chief Executive Officer van DexKo, voegde toe: "Onze samenwerking met KPS was buitengewoon. KPS erkende vanaf het begin de kracht en het potentieel van DexKo en investeerde om de groeiambities van DexKo te ondersteunen. DexKo is een beter bedrijf geworden dankzij de investeringen van KPS in onze activiteiten en mensen. KPS ondersteunde onze inspanningen om onze klanten ongeëvenaarde kwaliteit, technologie en klantenservice te bieden. Daarnaast zette KPS zijn aanzienlijke kapitaalmiddelen en expertise in om de acquisitiestrategie van DexKo te ondersteunen. DexKo is goed gepositioneerd voor toekomstige groei die we graag nastreven in samenwerking met Brookfield."

Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP trad op als juridisch adviseur en Goldman Sachs & Co. LLC, ondersteund door Credit Suisse. JP Morgan Securities LLC, trad op als hoofd financieel adviseur van KPS en DexKo. De voltooiing van de transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Over DexKo Global Inc.

DexKo is 's werelds toonaangevende leverancier van geavanceerde chassistechnologie, chassis-assemblages en gerelateerde componenten met meer dan 130 jaar ervaring in trailer- en caravancomponenten. DexKo is eind 2015 ontstaan door de combinatie van Dexter en AL-KO Voertuigtechniek. Het Bedrijf, met het hoofdkantoor in Novi, Michigan, heeft meer dan 6.000 medewerkers in dienst en beschikt over 50 productiefaciliteiten en 50 distributiecentra wereldwijd.

Over KPS Capital Partners, L.P.

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer USD 12,8 miljard aan activa onder beheer (per 31 maart 2021). Gedurende bijna drie decennia hebben de Partners van KPS uitsluitend gewerkt aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door het doen van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaal apparatuur en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portfoliobedrijven van de KPS Funds hebben momenteel een totale jaaromzet van ongeveer USD 10,9 miljard, exploiteren 149 productiefaciliteiten in 22 landen en hebben ongeveer 35.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures wereldwijd (per 31 maart 2021, pro forma voor recente overnames). De investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS staan uitvoerig beschreven op www.kpsfund.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

Related Links

kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners, LP