KPS Capital Partners verkoopt TaylorMade Golf Company, Inc. aan Centroid Investment Partners

NEW YORK, 12 mei 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag bekendgemaakt een definitieve overeenkomst te hebben ondertekend om zijn portefeuillebedrijf, TaylorMade Golf Company, Inc. ("TaylorMade" of het "Bedrijf") te verkopen aan Centroid Investment Partners ("Centroid"), een private-equityfirma in Seoul, Korea. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

TaylorMade is wereldwijd een toonaangevende ontwerper en fabrikant van golfclubs, golfballen, golftassen en golfaccessoires met #1 of #2 marktposities in de meeste van zijn belangrijkste producten en regio's. Al meer dan 40 jaar brengt TaylorMade innovatieve, hoogwaardige producttechnologieën naar golfers over de hele wereld en wordt vertegenwoordigd door enkele van 's werelds beste Professional Tour-atleten in het spel; waaronder 's werelds nummer 1 Dustin Johnson, Tiger Woods, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Rickie Fowler, Matthew Wolff, Sung Hyun Park, Charley Hull, Maria Fassi en Sierra Brooks.

KPS verwierf TaylorMade in 2017 van adidas AG in een zeer complexe wereldwijde afsplitsingstransactie voor bedrijven, waarbij gedeelde faciliteiten, werknemers, distributie-infrastructuur en materiële commerciële regelingen werden gescheiden.

TaylorMade werd onder het eigendom van KPS getransformeerd tot een volledig onafhankelijk, gefocust bedrijf voor golfuitrusting dat marktleiderschap verwierf in al zijn belangrijkste productcategorieën en de hoogste groeicijfers in de branche kende. TaylorMade heeft zwaar geïnvesteerd in toonaangevende apparatuurtechnologieën, een reeks revolutionaire nieuwe producten geïntroduceerd, een aanzienlijke groei van het marktaandeel in golfballen gerealiseerd, nieuwe productie- en distributiefaciliteiten gebouwd en met succes zijn marketingstrategie herzien, inclusief de uitgebreide uitbouw van een van de meest geavanceerde digitale platforms in de branche. Als resultaat van deze initiatieven maakte het Bedrijf onder eigendom van KPS snel vorderingen van het genereren van grote operationele verliezen tussen 2015 en 2017 tot een substantiële groei van de winstgevendheid elk jaar.

David Shapiro, medeoprichter en mede-managing partner van KPS verklaarde: "TaylorMade toont het vermogen van KPS om waarde te zien waar anderen dat niet doen, goed te kopen en bedrijven beter te maken. KPS erkende de waarde van het iconische merk TaylorMade, zijn geavanceerde productportfolio, het talent van zijn managementteam en medewerkers van wereldklasse en de mogelijkheid om de kostenstructuur van het bedrijf af te stemmen op de marktrealiteit".

De heer Shapiro voegde toe: "We feliciteren en bedanken CEO David Abeles, het managementteam van TaylorMade en de hele organisatie voor hun enorme toewijding aan het merk en het bedrijf en hun passie voor het golfspel. Het bedrijf is goed gepositioneerd voor aanhoudende groei en leiderschap in de sector en is klaar voor versnelde groei in de belangrijke Koreaanse markt en in de rest van Azië onder eigendom van Centroid".

David Abeles, CEO van TaylorMade, voegde toe: "Onze samenwerking met KPS was buitengewoon. Het was inspirerend en ongelooflijk productief om met het hele team van het bedrijf samen te werken. Van meet af aan had KPS de visie om de kracht en het potentieel van het merk en de business van TaylorMade te erkennen. Onder de eigendom van KPS is TaylorMade een veel beter bedrijf geworden door te investeren in onze activiteiten, producttechnologieën, productontwikkelingsprocessen en, belangrijker nog, in onze mensen. TaylorMade is nog nooit zo goed gepositioneerd geweest voor toekomstige groei als nu".

Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP dienden als juridisch adviseur en Morgan Stanley en Allen & Co. dienden als financieel adviseurs van KPS en TaylorMade. De afronding van de transactie is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Over TaylorMade Golf Company, Inc.

TaylorMade, met het hoofdkantoor in Carlsbad, Californië, is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige golfuitrusting, golfballen en golfaccessoires met toonaangevende, innovatieve producten zoals SIM2 metalwoods, SIM2 ijzers, P-serie ijzers, TP5/TP5X golfballen en Spider putters. TaylorMade is een belangrijke speler in de professionele tours van de wereld en heeft een ongeëvenaard portfolio van atleten, waaronder Tiger Woods, Dustin Johnson, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Rickie Fowler, Matthew Wolff, Sung Hyun Park, Charley Hull, Maria Fassi en Sierra Brooks.

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van investeringsfondsen met meer dan USD 12,3 miljard aan beheerd vermogen (per 31 december 2020). Al bijna drie decennia werken de Partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door middel van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaal apparatuur en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS Funds hebben een totale jaaromzet van ongeveer USD 10,6 miljard, exploiteren 159 productiefaciliteiten in 22 landen en hebben ongeveer 34.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures wereldwijd. De investeringsstrategie van KPS en de portefeuillebedrijven staan in detail beschreven op www.kpsfund.com .

Related Links

kpsfund.com



SOURCE KPS Capital Partners, LP