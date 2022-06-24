Криптобиржа CoinEx выступила в роли спонсора конференции Consensus 2022

Организатором конференции Consensus выступила Coindesk, ведущая медиакомпания, занимающаяся освещением событий блокчейн-сферы. Первая конференция Consensus была с успехом проведена в 2015 году, и с тех пор это мероприятие привлекает к совместному обсуждению будущего отрасли специалистов в области блокчейна, инвесторов и энтузиастов криптовалюты со всего мира.

На конференцию были приглашены высокие гости, включая таких высокопоставленных государственных должностных лиц, как заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, бывший кандидат в президенты США и мэры Нью-Йорка Эндрю Ян и мэр Остина Стив Адлер, а также такие лидеры отрасли, как генеральный директор компаний Binance Чанпэн Чжао, генеральный директор компании FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) и генеральный директор компании Coindesk г-н Кевин Уорт.

Более 500 докладчиков обсудили вместе с 15 000 участниками конференции широкий спектр актуальных тем, включая потенциал и риски DAO, основы метавселенной и криптовалюты в войнах.

В качестве спонсора конференции компания CoinEx приняла активное участие в этом мероприятии и провела углубленные обмены мнениями с инвесторами и специалистами в области блокчейна.

Компания CoinEx, основанная в декабре 2017 года, является глобальной криптовалютной биржей и входит в состав группы ViaBTC. Биржа CoinEx доступна на 16 языках и предлагает такие продукты и услуги, как сделки спот, фьючерсы, торговля с кредитным плечом, майнинг, AMM и CoinEx Dock, обеспечивая простой, безопасный и надежный сервис криптовалютного трейдинга для более чем 3 миллионов пользователей в более чем 200 странах и регионах.

Несмотря на то, что ежегодная криптовалютная конференция в рамках Недели блокчейна в Остине закончилась, развитие блокчейн-сферы по-прежнему требует совместных усилий со стороны энтузиастов криптовалют со всего мира. Со своей стороны компания CoinEx тоже будет сохранять свою приверженность блокчейн-сфере. Опираясь на новейшие финансовые технологии, CoinEx стремится содействовать развитию блокчейна и строить с помощью него лучшее будущее, тем самым реализуя свою миссию — делать этот мир лучше с помощью биткоина.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1839164/image_5019524_28845527.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1839165/image_5019524_28845919.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited