CoinEx continua a capacitar o universo da blockchain patrocinando a Consensus 2022

Como patrocinadora da conferência, a CoinEx, a exchange de criptomoedas de renome mundial da ViaBTC, reuniu-se com mais de 15 mil entusiastas de criptomoedas em todo o mundo para discutir tópicos de tendência como Web 3, DeFi e metaverso, iniciando um brainstorming focado no futuro desenvolvimento do universo da blockchain.

O Consensus foi organizado pela Coindesk, uma empresa de mídia de blockchain de grande reputação. Desde o sucesso da primeira conferência em 2015, o Consensus atrai profissionais da blockchain, investidores e multidões de adeptos de criptomoedas de todo o mundo para discussões conjuntas sobre o futuro do setor.

A conferência contou com uma ampla lista de convidados ilustres, incluindo altos funcionários do governo, como o vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, o ex-candidato à presidência dos EUA e prefeito de Nova York, Andrew Yang, o prefeito de Austin, Steve Adler, bem como líderes da indústria como o CEO da Binance, CZ, o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, e o CEO da Coindesk, Kevin Worth.

Mais de 500 palestrantes discutiram uma ampla gama de trending topics, incluindo o potencial e os riscos das DAOs, as bases do metaverso e as criptomoedas em guerra, juntamente com 15 mil participantes.

Como patrocinadora da conferência, a CoinEx participou ativamente do evento e teve diálogos aprofundados com investidores e profissionais do setor da blockchain.

Fundada em dezembro de 2017, a CoinEx é uma exchange global de criptomoedas do ViaBTC Group. Disponível em 16 idiomas, a CoinEx oferece produtos e serviços que incluem negociações spot, de futuros, de margem, mineração, AMM e CoinEx Dock, oferecendo serviços simples, seguros e confiáveis de negociação de criptomoedas para mais de três milhões de usuários em mais de 200 países e regiões.

Embora o carnaval de criptomoedas anual da semana da blockchain de Austin tenha encerrado, o desenvolvimento do universo das blockchains ainda requer os esforços conjuntos dos adeptos de criptomoedas de todo o mundo. Enquanto isso, a CoinEx também permanecerá dedicada ao setor da blockchain. Contando com a Fintech de ponta, a CoinEx tem como objetivo facilitar o progresso da blockchain e construir um futuro melhor por meio da blockchain, cumprindo assim sua missão - Via Bitcoin, Making the World a Better Place (Tornando o mundo um lugar melhor).

