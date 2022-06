Parrainage du Consensus 2022 : CoinEx poursuit son action en faveur du monde de la blockchain

Consensus est organisé par Coindesk, un grand nom de la blockchain. Depuis le succès de la première conférence en 2015, Consensus a attiré des praticiens de la blockchain, des investisseurs et des foules de crypto-croyants du monde entier pour des discussions communes sur l'avenir de l'industrie.

La conférence a rassemblé un grand nombre d'invités de marque, notamment des hauts fonctionnaires tels que le secrétaire adjoint du Trésor américain Wally Adeyemo, Andrew Yang, l'ancien candidat à la présidence des États-Unis et au poste de maire de New York, et Steve Adler, le maire d'Austin, ainsi que des leaders du secteur tels que le PDG de Binance CZ, le PDG de FTX Sam Bankman-Fried et le PDG de Coindesk M. Kevin Worth.

Plus de 500 intervenants ont discuté d'un large éventail de sujets tendances, notamment le potentiel et les risques des OAD, les fondements du métavers et les crypto-monnaies dans des guerres en présence de 15 000 participants.

En tant que sponsor de la conférence, CoinEx a participé activement à l'événement et a eu des échanges approfondis avec des investisseurs et des praticiens de l'industrie de la blockchain.

Fondée en décembre 2017, CoinEx est une bourse mondiale de crypto-monnaies relevant du groupe ViaBTC. Disponible en 16 langues, CoinEx offre des produits et des services qui incluent le spot, les contrats à terme, le trading sur marge, le minage, l'AMM et le CoinEx Dock, fournissant un service de trading de crypto simple, sûr et fiable à plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions.

Bien que le carnaval cryptographique annuel de la semaine Austin Blockchain soit terminé, le développement du monde de la blockchain nécessite toujours les efforts conjoints des crypto croyants du monde entier. Pendant ce temps, CoinEx restera également dédié à l'espace blockchain. S'appuyant sur une Fintech de pointe, CoinEx vise à faciliter le progrès de la blockchain et à construire un avenir meilleur via la blockchain, réalisant ainsi sa mission - Via Bitcoin, Making the World a Better Place.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1839164/image_5019524_28845527.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1839165/image_5019524_28845919.jpg

