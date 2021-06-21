Критическая необходимость раннего обнаружения мукормикоза при COVID-19
Jun 21, 2021, 08:28 ET
ДУНГУАНЬ (Китай), 21 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Мукормикоз или «черный грибок» — разрушительная инфекция, вспыхнувшая в Индии во время пандемии COVID-19 — привлек к себе внимание всего мира. Недавно число случаев мукормикоза в стране превысило 57 150, в результате чего смертность составила 54%. Ранее распространение мукормикоза связывали с высоким уровнем заболеваемости диабетом, но отдельно от этой ассоциации страны с высоким уровнем распространения вируса COVID-19 помимо Индии (Пакистан, Россия, Непал, Чили, Бразилия и т.д.) описали ту же проблему, поэтому регионы с высоким уровнем диабета и инфекций COVID-19 должны быть встревожены.
К сожалению, на фоне заболевания COVID-19 мукормикоз диагностируется уже на поздней стадии, что значительно ухудшает ситуацию. Компания Fapon Biotech Inc , которая непрерывно проводит исследования и вносит свой вклад в борьбу с основными инфекционными заболеваниями мира, ставит своей целью обеспечениеболее быстрых, точных, удобных и доступных методов выявления заболеваний. (Fapon Biotech) призывает к сотрудничеству академических и отраслевых партнеров для разработки диагностических тестов для обнаружения мукомиркоза с целью облегчения задач по налаживанию платформ поставок сырья и реагентов.
Компания Fapon Biotech является одним из крупнейших поставщиков сырья для реагентов COVID-19, сумевшим помочь своим партнерам за короткое время выпустить на рынок реагенты для тестирования COVID-19 с получением всех необходимых аккредитаций. Компания имеет более 1000 партнеров IVD по всему миру и работает на индийском рынке уже более 10 лет. Технологические платформы компании могут подстраиваться под процессы исследований и разработок, реализуемые партнерами, и способны обеспечивать полную поддержку от определения биомаркера до коммерциализации теста. За счет различных прикладных платформ Fapon Biotech (коллоидное золото/иммунофлуоресценция/ELISA/CLIA/усиленная латексная иммунотурбидиметрия/ПЦР/и т.д.) срок разработки готового продукта на основе имеющегося биомаркера может быть значительно сокращен. Для партнеров, сталкивающихся с производственными проблемами, мы можем предложить OEM и контрактные производственные услуги, мощность которых достигает сотен граммов биомолекул каждой партии. Благодаря тесным связям компании с лабораториями и производителями IVD в Индии сотрудничество с Fapon Biotech открывает доступ к дополнительным ресурсам и коммерческим возможностям, таким как клинические образцы для исследований и валидации продукции, технологические итерации, запуск и продвижение продукции и т.д.
По мере того как вирус продолжает мутировать и приводить к возникновению вторичных инфекций, таких как мукормикоз, быстрое реагирование в рамках глобального сотрудничества будет иметь решающее значение для регионов, в которых наблюдается чрезмерная нагрузка на здравоохранение. Компания Fapon Biotech стремится содействовать продвижению диагностики COVID-19 на основе сотрудничества с международными партнерами по IVD.
Информация о компании Fapon Biotech
Компания Fapon Biotech была основана в 2001 году. Руководствуясь целью «обеспечения более раннего, более точного, более удобного и более доступного выявления заболеваний», компания сосредотачивает свое внимание на будущих потребностях биотехнологических разработок и поставляет международным диагностическим компаниям высокоэффективные исходные материалы для реагентов, используемых в диагностике in vitro, включая антигены, антитела и ферменты, а также комплексные решения с использованием различных приборов и реагентов.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1537054/Fapon_Biotech.jpg
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http://en.faponbiotech.com/index.html
SOURCE Fapon Biotech Inc.
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