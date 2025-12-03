Kroll erweitert seine globalen MDR-Services und migriert den Schutz zu CrowdStrike Falcon Complete Next-Gen MDR

Die Partnerschaft vereint die Cyber-Expertise von Kroll mit der CrowdStrike Falcon-Plattform, um einen rund um die Uhr verfügbaren, von Experten und Agenten geleiteten Rundumschutz für den gesamten globalen Kundenstamm zu bieten

NEW YORK, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Kroll, der führende unabhängige Anbieter von globalen Finanz- und Risikoberatungslösungen, und CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) haben heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um Managed Detection and Response (MDR)-Services zu verbessern und die Cyber-Resilienz ihrer Kunden weltweit zu beschleunigen.

Im Rahmen der Partnerschaft rechnet Kroll damit, dass der Schutz für mehr als eine halbe Million Endpunkte auf die CrowdStrike Falcon®-Plattform migriert wird, die durch Falcon® Complete Next-Gen MDR über das Falcon Complete for Service Providers-Programm unterstützt wird. Durch die Konsolidierung mehrerer älterer Tools und Einzelprodukte auf der einheitlichen, KI-basierten Plattform von CrowdStrike wird Kroll eine schnellere und effektivere Erkennung, Untersuchung und vollständige Behebung von Sicherheitsvorfällen ermöglichen und gleichzeitig weiterhin seine erstklassige Beratungskompetenz im Bereich Cybersicherheit und Incident Response bereitstellen.

Falcon Complete Next-Gen MDR sorgt für eine 75 % Reduzierung der mittleren Reaktionszeit („Mean Time to Respond", MTTR) und löst jährlich mehr als 13 Millionen Erkennungen – eine Leistung, die die unübertroffene Fähigkeit der Plattform unterstreicht, expertengeführte Operationen und KI-gesteuerte Automatisierung zu vereinen, um Sicherheitsverletzungen schnell und präzise zu stoppen.

„Die Umstellung von Kroll auf Falcon Complete Next-Gen MDR stellt einen entscheidenden Moment für den MDR-Markt dar", erklärte Tom Etheridge, Leiter der globalen Dienstleistungen bei CrowdStrike. „Diese Partnerschaft zeigt, wohin sich die Branche entwickelt: Sie kombiniert erstklassiges Fachwissen mit KI-nativer Technologie, um einen schnelleren, intelligenteren Schutz über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu bieten. Gemeinsam setzen CrowdStrike und Kroll neue Maßstäbe hinsichtlich der Erwartungen, die Unternehmen an Managed Detection and Response stellen sollten."

„Die Mission von Kroll besteht darin, den Wert für unsere Kunden zu schützen, wiederherzustellen und zu maximieren, und wir freuen uns darauf, diese Verpflichtung in Zusammenarbeit mit CrowdStrike weiterhin zu erfüllen", erklärte David Burg, globaler Gruppenleiter für Cyber- und Datenresilienz bei Kroll. „Ich bin der Überzeugung, dass wir über das weltweit beste unabhängige Cyber-Beratungsteam verfügen, das sich durch entscheidende Kompetenzen, globale Reichweite und unübertroffene Referenzen auszeichnet und an vorderster Front mit unseren Kunden zusammenarbeitet, um der ständig wachsenden Bedrohungslage entgegenzuwirken. Diese Partnerschaft wird sicherstellen, dass wir mit modernster Cybertechnologie gegen hochentwickelte globale Bedrohungsakteure vorgehen können – zum Schutz von Daten und Identitäten sowie zur Sicherung digitaler, physischer und finanzieller Vermögenswerte. Unsere Kunden benötigen die besten Experten, die in einer komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt die beste Technologie einsetzen.

Gemeinsam definieren CrowdStrike und Kroll die Zukunft des Managed Detection and Response neu – durch die Kombination von KI-gestützter Technologie und erstklassigem Fachwissen, um schnellere Ergebnisse, stärkeren Schutz und größere Widerstandsfähigkeit für Unternehmen weltweit zu erzielen.

Informationen zu CrowdStrike

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, hat moderne Sicherheit neu definiert – mit der weltweit fortschrittlichsten Cloud-nativen Plattform zum Schutz kritischer Bereiche von Unternehmensrisiken: Endpunkte und Cloud-Workloads, Identitäten und Daten.

Gestützt auf die CrowdStrike Security Cloud und erstklassige KI nutzt die CrowdStrike Falcon®-Plattform Echtzeit- Indikatoren für Angriffe, Bedrohungsinformationen, sich weiterentwickelnde Angriffstechniken und erweiterte Telemetriedaten aus dem gesamten Unternehmen, um äußerst präzise Erkennungen, automatisierten Schutz und Behebung, erstklassige Bedrohungssuche und priorisierte Beobachtbarkeit von Schwachstellen zu bieten.

Die Falcon-Plattform wurde speziell für die Cloud entwickelt und verfügt über eine einzige, schlanke Agent-Architektur. Sie bietet eine schnelle und skalierbare Bereitstellung, überlegenen Schutz und Leistung, reduzierte Komplexität und eine sofortige Wertschöpfung.

CrowdStrike: Wir verhindern Verstöße.

https://www.crowdstrike.com/

Informationen zu Kroll

Als führender unabhängiger Anbieter von Finanz- und Risikoberatungslösungen nutzt Kroll seine einzigartigen Erkenntnisse, Daten und Technologien, um Kunden dabei zu unterstützen, komplexen Anforderungen immer einen Schritt voraus zu sein. Das Team von Kroll besteht aus mehr als 6.500 Fachleuten weltweit und setzt die fast 100-jährige Geschichte des Unternehmens fort, in der es sich durch seine Expertise in den Bereichen Risiko, Governance, Transaktionen und Bewertung einen Namen gemacht hat. Unsere fortschrittlichen Lösungen und Informationen bieten unseren Kunden die erforderliche Weitsicht, um einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Bei Kroll definieren unsere Werte, wer wir sind und wie wir mit Kunden und Gemeinschaften zusammenarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter kroll.com.

