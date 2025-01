Krypto-Landschaft 2025: SOFTSWISS präsentiert Trends, die die Branche verändern

GZIRA, Malta, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Bitcoin hat Rekorde gebrochen und ist auf über 100.000 € pro Coin gestiegen, was einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Kryptowährung darstellt. SOFTSWISS, ein globaler Technologieanbieter mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und Vorreiter bei der Integration von Krypto für iGaming, zeigt transformative Trends auf, die die digitale Währungslandschaft neu definieren.

Crypto Landscape 2025: SOFTSWISS Unveils Game-Changing Trends

Laut Statista wird der Umsatz des globalen Kryptowährungsmarktes auf fast 44 Milliarden Euro im Jahr 2025 geschätzt, mit voraussichtlich 861 Millionen Nutzern. Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen werden die weltweiten Vorschriften wahrscheinlich verschärft, wobei der Schwerpunkt auf AML (Geldwäschebekämpfung), KYC (Know Your Customer) und den Anlegerschutz gelegt wird. Unternehmen müssen sich mit Rahmenbedingungen wie der europäischen MiCA-Verordnung und der US-Aufsicht durch die SEC und CFTC auseinandersetzen. Die Einhaltung der Vorschriften erhöht zwar die Kosten, fördert aber auch das Vertrauen und verschafft den Unternehmen die Möglichkeit, auf regulierten Märkten zu wachsen.

Die Akzeptanz von Bitcoin und das Interesse der USA, Bitcoin zu einem Reservewert zu machen, stärken seine Rolle als Wertaufbewahrungsmittel und Marktabsicherung in zukunftsorientierten Portfolios.

Ivan Montik, Gründer von SOFTSWISS, kommentiert: „Kryptowährungen sind zwar nach wie vor riskant, aber ihr langfristiges Wachstumspotenzial und ihre zunehmende Akzeptanz bei institutionellen Anlegern deuten darauf hin, dass sie eine wertvolle Ergänzung für ein diversifiziertes Rentenportfolio sein könnten. Der Schlüssel liegt darin, die Anlage zu verstehen, konsequent zu investieren und sie als langfristige Strategie und nicht als kurzfristige Spekulation zu betrachten."

Wenn man beispielsweise zehn Jahre lang monatlich 100 Euro in Bitcoin spart, kann man aus 12.000 Euro mehr als 120.000 Euro machen, was das Potenzial von für finanzielle Sicherheit verdeutlicht.

Inzwischen sind Kryptowährungen für Unternehmen und Verbraucher unverzichtbar geworden, und Kryptozahlungen haben sich zu einem Branchenstandard entwickelt. Nahtlose, kostengünstige und schnelle Transaktionen sind jetzt von grundlegender Bedeutung.

Max Krupyshev, Geschäftsführer von CoinsPaid, merkt an: „Die Verlagerung vom Halten zum Ausgeben wird eine der größten Transformationen des Jahres 2025 sein. Es ist zu erwarten, dass immer mehr Unternehmen Kryptowährungen akzeptieren und in ihnen abrechnen, sodass es so einfach wird wie die Verwendung einer Kreditkarte. Und ja, individuelle Token gehören auch dazu – sie machen Spaß, sie sind flüssig und sie funktionieren."

Darauf aufbauend verwenden führende iGaming-Marken wie Rollbit und Shuffle proprietäre Token, um das Engagement zu steigern und eine nahtlose Integration, geringere Volatilität und exklusive Vergünstigungen zu ermöglichen. Diese Token schaffen interne Ökosysteme mit einzigartigen Belohnungen und potenziellen Partnerschaften. Ihre Entwicklung erfordert jedoch beträchtliche Ressourcen und Marketingbudgets, um Vertrauen zu schaffen, was den Fokus von der Bereitstellung hochwertiger Unterhaltung ablenken kann.

