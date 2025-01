Le paysage des cryptos en 2025 : SOFTSWISS dévoile les tendances qui changent la donne

GZIRA, Malte, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le bitcoin a pulvérisé les records, dépassant les 100 000 euros par jeton, ce qui marque un tournant dans l'histoire des crypto-monnaies. SOFTSWISS, fournisseur mondial de technologie fort de plus de 15 ans d'expertise et pionnier dans l'intégration crypto pour l'iGaming, met en évidence les tendances transformatrices qui redéfinissent le paysage des monnaies numériques.

Crypto Landscape 2025: SOFTSWISS Unveils Game-Changing Trends

Selon Statista, les revenus du marché mondial des crypto-monnaies devraient atteindre près de 44 milliards d'euros en 2025, avec un nombre attendu de 861 millions d'utilisateurs. À mesure que l'adoption des crypto-monnaies se développe, les réglementations mondiales sont susceptibles de se resserrer et de s'appuyer sur la législation AML (la protection contre le blanchiment d'argent), la procédure de connaissance du client KYC (Know Your Customer), et sur la protection des investisseurs. Les entreprises doivent naviguer dans des cadres tels que le règlement MiCA en Europe et la surveillance de la SEC et de la CFTC aux États-Unis. Si la conformité augmente les coûts, elle favorise la confiance et permet aux entreprises de se développer sur les marchés réglementés.

L'adoption du bitcoin et l'intérêt qu'ont les États-Unis à en faire un actif de réserve renforcent son rôle de réserve de valeur et de couverture du marché dans les portefeuilles axés sur l'avenir.

Ivan Montik, fondateur de SOFTSWISS, commente : « Bien que les crypto-monnaies restent un actif risqué, leur potentiel de croissance à long terme et leur adoption croissante par les institutions suggèrent qu'elles pourraient constituer un complément précieux à un portefeuille de retraite diversifié ». L'essentiel est de comprendre l'actif, d'investir de manière constante et de le considérer comme une stratégie à long terme plutôt que comme une spéculation à court terme ».

Par exemple, en épargnant 100 euros par mois en bitcoins pendant dix ans, il aurait été possible de transformer 12 000 euros en plus de 120 000 euros, ce qui illustre le potentiel du bitcoin en termes de sécurité financière.

Entre-temps, les crypto-monnaies sont devenues essentielles pour les entreprises et les consommateurs, les paiements en crypto-monnaies devenant une norme du secteur. Les transactions transparentes, peu coûteuses et rapides sont désormais fondamentales.

Max Krupyshev, PDG de CoinsPaid, souligne : « Le passage de la détention à la dépense sera l'une des plus grandes transformations de 2025. Il faut s'attendre à ce que de plus en plus d'entreprises acceptent et règlent en crypto-monnaies, ce qui les rendra aussi faciles à utiliser qu'une carte de crédit. Et oui, les jetons personnalisés font également partie de ce panorama – ils sont amusants, liquides et efficaces ».

Sur cette base, des marques leader dans le domaine de l'iGaming, comme Rollbit et Shuffle, utilisent des jetons propriétaires pour stimuler l'engagement, en permettant une intégration transparente, une réduction de la volatilité et des avantages exclusifs. Ces jetons créent des écosystèmes internes avec des récompenses uniques et des partenariats potentiels. Cependant, leur développement nécessite des ressources et des budgets de marketing importants pour instaurer la confiance, ce qui peut détourner l'attention de la fourniture de divertissements de haute qualité.

