KT apportera la prochaine révolution technologique dans l'espace et en Corée du Nord

SÉOUL, Corée du Sud, 12 juin 2018 /PRNewswire/ -- KT Corp. (KRX : 030200, NYSE : KT), la plus grande société de télécommunications de Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui que son opérateur de télécommunications par satellite allait redoubler d'efforts pour apporter la prochaine révolution technologique dans l'espace ainsi que dans la péninsule coréenne.

KT SAT Co., Ltd., le seul fournisseur coréen de services par satellite, vise à devenir le septième plus grand opérateur de satellites au monde d'ici 2025, soit un grand bond par rapport à sa 18e place actuelle. Pour ce faire, il ciblera l'utilisation des dernières technologies mobiles 5G dans l'espace, l'application de la cryptographie quantique à la communication par satellite et la fourniture d'un service de chaînes de blocs pour le partage de données sécurisé.

Les deux Corées s'engagent dans la voie de la paix depuis peu et KT SAT prévoit de lancer son service par satellite en Corée du Nord, un marché potentiel pour les réseaux de communication et de diffusion. KT Corp. a créé un groupe de travail spécifique pour soutenir la coopération Intercoréenne et développer les échanges dans les TIC après le sommet historique d'avril entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

« KT SAT est en tête de l'industrie spatiale coréenne sur le marché mondial de l'activité de satellites et écrit un nouveau chapitre de l'histoire des satellites du pays », a déclaré Hahn Won-Sic, le PDG, lors d'une conférence de presse du 7 juin au Kumsan Satellite Service Center, la première station terrienne de satellite de la Corée. « Si tout va bien, KT SAT peut fournir des infrastructures de télécommunications et de diffusion en Corée du Nord en utilisant ses satellites. »

KT SAT a été créée en tant que filiale de KT. Elle s'est spécialisée dans les services par satellite lorsque le premier fournisseur de télécommunications de Corée a créé son activité satellite en 2012. Avec le lancement de KOREASAT-7 et 5A l'année dernière, la société renforce sa position de fournisseur majeur de services internationaux.

Le premier opérateur de satellites de KT possède actuellement cinq satellites. Les derniers satellites KOREASAT-7 et KOREASAT-5A ont été lancés en mai et en octobre 2017, respectivement. KOREASAT-5A a étendu la couverture de KT SAT de la péninsule coréenne aux Philippines, à l'Indochine, au Moyen-Orient et à certaines parties de l'Asie du Sud. KOREASAT-7 couvre les Philippines, l'Indonésie, l'Indochine et l'Inde.

L'activité principale de KT SAT était la location de répéteurs de satellite sur le marché domestique jusqu'à ce que la société cible une expansion mondiale en 2015. La liste de la clientèle de l'entreprise compte maintenant 22 noms dans sept pays, soit une hausse par rapport aux 13 clients dans trois pays. Sa couverture par satellite s'est étendue et cela a stimulé les ventes.

KT SAT, qui est un pionnier des TIC, s'efforce d'offrir un service Internet haute vitesse dans les endroits où il est le plus souvent indisponible, comme le service Wi-Fi embarqué, également connu sous le nom de connectivité en vol.

KT SAT est également le plus grand fournisseur de services de télécommunications maritimes de la Corée grâce à une station au sol bidirectionnelle, connue sous le nom de « terminal maritime à très petite ouverture » ou MVSAT. Les navires en mer bénéficient d'un accès illimité aux données à un taux fixe, contrairement aux redevances antérieures basées sur la quantité de données utilisées.

Pour l'expansion à l'étranger, KT SAT explore le marché mondial MVSAT à travers son KOREASAT-5A, dont les faisceaux de forte puissance dédiés aux communications maritimes couvrent la Mer de Corée, la mer du Sud et de l'Est de Chine, la baie du Bengale et la Mer d'Arabie.

