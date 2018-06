KT źródłem nowej rewolucji technologicznej w przestrzeni i Korei Północnej

SEUL, Korea Południowa, 11 czerwca 2018 r. /PRNewswire/ -- KT Corp. (KRX: 030200; NYSE: KT), największe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne w Korei Południowej podało do wiadomości, że oddział zajmujący się obsługą satelitów wzmocni wysiłki w zakresie wniesienia nowej rewolucji technologicznej do przestrzeni kosmicznej i na półwyspie koreańskim.

KT SAT Co., Ltd., jedyny dostawca usług satelitarnych w Korei zamierza zająć pozycję siódmego największego operatora satelitów na świecie do roku 2025, wspinając się z bieżącej 18. pozycji. W tym celu firma skupi się na wykorzystaniu najnowszych technologii mobilnych 5G w przestrzeni kosmicznej, wprowadzi kryptografię kwantową w komunikacji satelitarnej i zapewni usługi wykorzystujące blockchain na potrzeby bezpiecznego udostępniania danych.

Wraz z postępującym procesem pokojowym między obiema Koreami firma KT SAT planuje uruchomić usługi satelitarne w Korei Północnej, potencjalnym rynku dla sieci komunikacji i publikacji. Firma KT Corp. ustanowiła specjalny zespół zadaniowy, którego celem jest zacieśnianie współpracy między obiema Koreami i poszerzanie wymian technologicznych po przełomowym szczycie między Koreą Północną i Południową.

– KT SAT jest liderem w koreańskiej branży przestrzeni kosmicznej widocznym na międzynarodowym rynku usług satelitarnych. Firma otwiera zupełnie nowy rozdział w historii usług satelitarnych w kraju – skomentował główny dyrektor wykonawczy Hahn Won-Sic w konferencji prasowej, która odbyła się 7 czerwca w Centrum Usług Satelitarnych Kumsan, pierwszym naziemnym centrum satelitarnym w Korei. – Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, KT SAT będzie w stanie zapewnić infrastrukturę telekomunikacyjną i publikacyjną w Korei Północnej za pomocą satelitów – dodał dyrektor.

Firma KT SAT powstała jako spółka podległa koncernu KT specjalizująca się w usługach satelitarnych po wyłonieniu osobnej działalności satelitarnej z tego wiodącego koreańskiego koncernu telekomunikacyjnego w roku 2012. Wraz z wypuszczeniem modeli KOREASAT-7 i 5A w zeszłym roku firma wzmacnia swoją pozycję wiodącego na świecie dostawcy usług.

Pierwszy operator satelitów KT jest obecnie w posiadaniu pięciu tego typu urządzeń. Najnowsze z nich, KOREASAT-7 i KOREASAT-5A zostały wystrzelone odpowiednio w maju i październiku 2017 r. Satelita KOREASAT-5A przyczynił się do poszerzenia zasięgu KT SAT z półwyspu koreańskiego na Filipiny, Indochiny, Bliski Wschód i pewne regiony Azji Południowej. Natomiast KOREASAT-7 obejmuje Filipiny, Indonezję, Indochiny i Indie.

Głównym obszarem działalności KT SAT do 2015 roku był leasing przekaźników satelitarnych na rynku krajowym, a następnie firma rozpoczęła ekspansję globalną. Obecnie na liście klientów firmy znajdują się 22 przedsiębiorstwa z siedmiu krajów, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 13 firm z trzech krajów. Zasięg satelitarny firmy także się powiększył, co doprowadziło do wzrostu sprzedaży.

Jako pionier rozwiązań informatycznych firma KT SAT dąży do wprowadzenia szybkiego internetu w miejscach, w których pozostaje on ciągle niedostępny, w tym WiFi na pokładach samolotów, czyli tak zwana łączność pokładowa.

Firma KT SAT jest także największym w Korei dostawcą usług telekomunikacji morskiej dzięki dwukierunkowej satelitarnej stacji naziemnej zwanej morskim terminalem o małej aperturze MVSAT. Statki mają nielimitowany dostęp do danych w stałej stawce, co stanowi istotną zmianę w stosunku do uprzednich opłat obliczanych na podstawie zużycia danych.

Jeżeli chodzi o ekspansję zagraniczną, firma KT SAT podbija globalny rynek MVSAT przez satelitę KOREASAT-5A. Potężne, odrębne promienie tego urządzenia wykorzystywane są do komunikacji morskiej w Morzu Wschodnim, Morzu Południowochińskim i Morzu Wschodniochińskim, w Zatoce Bengalskiej i Morzu Arabskim.

