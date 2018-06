Spoločnosť KT prenáša ďalšiu technickú revolúciu do vesmíru a do Severnej Kórei

SOUL, Južná Kórea, 11. júna 2018 /PRNewswire/ -- KT Corp. (KRX: 030200; NYSE: KT), najväčšia juhokórejská telekomunikačná spoločnosť, dnes oznámila, že jej prevádzkovateľ satelitov má v pláne urobiť všetko pre to, aby preniesol ďalšiu technologickú revolúciu do vesmíru aj na kórejský polostrov.

KT SAT Co., Ltd., jediný poskytovateľ satelitných služieb v Kórei, má v pláne stať sa siedmym najväčším satelitným operátorom na svete do roku 2025. V súčasnosti sa nachádza na osemnástom mieste a svoj cieľ chce dosiahnuť použitím najnovších 5G mobilných technológií vo vesmíre, pomocou kvantovej kryptografie podporujúcej satelitnú komunikáciu a poskytnutím blockchainových služieb na bezpečné zdieľanie dát.

S približujúcou sa mierovou dohodou medzi oboma Kóreami sa spoločnosť KT SAT chystá ponúknuť svoje satelitné služby Severnej Kórei, potenciálnemu zákazníkovi v oblasti komunikačných a vysielacích sietí. KT Corp. vytvorila zvláštnu pracovnú skupinu na podporu medzi-kórejskej spolupráce a rozšírenie výmen v oblasti informačných a komunikačných technológií krátko po tom, čo sa na samite v apríli stretli predstavitelia Južnej a Severnej Kórei.

„Spoločnosť KT SAT vedie na globálnom trhu medzi kórejskými spoločnosťami v oblasti vesmírnych technológií vo sfére satelitných služieb, čo znamená novú kapitolu v satelitnej histórii krajiny," povedal generálny manažér Hahn Won-Sic počas tlačového brífingu 7. júna v Centre satelitných služieb Kumsan, prvej satelitnej pozemnej stanici v Kórei. „Ak sa všetko podarí, KT SAT bude poskytovateľom telekomunikačných služieb a vysielacej infraštruktúry v Severnej Kórei sprostredkovaných satelitmi."

Spoločnosť KT SAT vznikla v roku 2012 ako dcérska spoločnosť firmy KT so špecializáciou na satelitné služby, keď sa kórejský špičkový poskytovateľ telekomunikačných služieb rozhodol odčleniť svoju satelitnú divíziu. S nástupom technológie KOREASAT-7 a 5A v minulom roku si tento nový podnik upevňuje pozíciu globálneho lídra.

Prvý satelitný operátor spoločnosti KT má v súčasnosti päť satelitov. Najnovší prírastok KOREASAT-7 prišiel na scénu v máji a KOREASAT-5A v októbri 2017. KOREASAT-5A rozšíril pokrytie firmy KT SAT aj na kórejský polostrov, Filipíny, Indočínu, Stredný východ a niektoré územia Južnej Ázie. KOREASAT-7 pokrýva Filipíny, Indonéziu, Indočínu a Indiu.

Až do roku 2015, kedy sa KT SAT vybral na svoju globálnu púť, bol jeho hlavným záberom lízing satelitných transpondérov na domácom trhu. Z počiatočných 13 zákazníkov z troch krajín sa spoločnosť dnes dopracovala k počtu 22 zákazníkov v siedmich krajinách a jej satelitné pokrytie stále rastie a zvyšuje odbyt.

Ako priekopník v oblasti informačno-komunikačných technológií sa KT SAT snaží prebojovať so svojim vysokorýchlostným internetom aj do najmenej dostupných sfér, ako sú WiFi služby v lietadle počas letu, známe tiež ako letová konektivita.

KT SAT je tiež najväčším poskytovateľom námorných telekomunikačných služieb v Kórei a to vďaka dvojsmernej satelitnej pozemnej stanici, známej ako „námorný terminál s veľmi malou apertúrou" alebo MVSAT. Námorné lode majú vďaka nej neobmedzený prístup k dátam za pevnú sadzbu, pričom v minulosti platili poplatky v závislosti od minutých dát.

V súvislosti s cezhraničnou expanziou teraz spoločnosť KT SAT preskúmava globálny trh pre MVSAT na báze technológie KOREASAT-5A, ktorej vysokoúčinné lúče určené pre globálne námorné komunikácie pokrývajú kórejské Východné more, Juhočínske a Východočínske more, Bengálsky záliv a Arabské more.

*Viac informácií získate na našej webovej stránke v anglickom jazyku: https://corp.kt.com/eng/

