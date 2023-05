Kubeark stellt neue Plattform-Veröffentlichung vor, um Innovationen durch Sky Computing zu beschleunigen

Trailblazing Software Operations Plattform soll das Multi-Cloud-Management von Unternehmen verändern und den Technologie-ROI in der gesamten Cloud-Landschaft maximieren

NEW YORK und BUKAREST, Rumänien, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Kubeark, eine auf Software Operations Management spezialisierte Plattform der nächsten Generation, stellt seine neueste Version vor, die das transformative Potenzial von Sky Computing nutzt, um Unternehmen zu befähigen, Innovationen und Skalierung mit beispielloser Leichtigkeit durchzuführen, unabhängig von ihrer technologischen Umgebung.

Heutzutage stehen Unternehmen vor erheblichen Hindernissen bei der Rationalisierung von Abläufen und der Aufrechterhaltung einer strengen Überwachung ihrer Ressourcen in der Multi-Cloud. Da 85 % der Unternehmen laut Deloitte bis zu fünf Cloud-Plattformen nutzen, ermöglicht Sky Computing Kompatibilität und Interoperabilität über verschiedene Clouds und Infrastrukturen hinweg. Die Kubeark-Plattform adressiert diesen Trend und fördert die digitale Transformation durch drei primäre Servicebereiche:

Rationalisierung von Software-Lebenszyklen über mehrere Infrastrukturen hinweg, Beschleunigung von Markteinführungsstrategien und Umwandlung von Altsoftware in effiziente SaaS-Lösungen.

Gewährleistung einer nahtlosen Softwarepflege und -verwaltung für einen effizienten und sicheren Betrieb.

Bietet erhebliche finanzielle Vorteile durch Optimierung der Ressourcennutzung und des Kostenmanagements bei gleichzeitiger Verbesserung der Transparenz und Rentabilität über Cloud-Plattformen hinweg.

„Sky Computing verändert die Multi-Premises-, Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Nutzung. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jederzeit und von jeder Cloud aus Zugriff auf die besten Ressourcen. Kubeark setzt dies in die Realität um und richtet sich an Unternehmen in jeder Phase ihrer Cloud-Innovationsreise. Unsere Plattform versetzt Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial ihres Technologie-Stacks durch Einfachheit und eine einzige Kontaktstelle über den gesamten Software Operations Management Prozess auszuschöpfen", so Bogdan Nedelcov, CEO & Co-Founder von Kubeark.

Darüber hinaus lässt sich Kubeark mit dieser Version nahtlos in die weltweit wichtigsten Cloud-Marktplätze integrieren und ermöglicht so eine End-to-End-Automatisierung für Marktplatz-Listing und -Transaktionen. Auf diese Weise können Unternehmen schnell neue Marktchancen erschließen und ungenutzte Einnahmequellen aus der Cloud nutzen.

„Kubearks innovative Plattform, kombiniert mit unserer strategischen Partnerschaft, wird die digitale Transformation und Technologieskalierung für Unternehmen revolutionieren. Wir freuen uns, mit Kubeark zusammenzuarbeiten, da sie weiterhin neue Wege in Bereichen beschreiten, die mit Sicherheit einen Unterschied für Innovation und digitale Transformation in Unternehmen machen, besonders in Zeiten wie diesen", bemerkte Alex Cernatescu, CEO, Co-Founder & Global Head of Strategy bei Stefanini Infinit – Teil der Stefanini Group.

„Die Kubeark-Plattform hat unsere Technologieinvestitionen erheblich verbessert und die Art und Weise, wie wir unsere Anwendungen und Infrastruktur verwalten, verändert. Wir sind begeistert, Teil dieser Reise zu sein und können es kaum erwarten, zu sehen, welche Auswirkungen diese Plattform auf den Markt haben wird", fügte George Bara, Co-Founder & Head of Business Development bei Zetta Cloud, hinzu.

Informationen zu Kubeark

Kubeark befähigt Unternehmen zu Innovation und Skalierung durch seine All-in-One Software Operations Management Plattform, die Anwendungsmanagement über mehrere Clouds und Infrastrukturen, rationalisierten Softwarebetrieb und verbesserte Technologie-ROI ermöglicht. Mit dem Ziel, die digitale Transformation voranzutreiben, revolutioniert Kubeark die Art und Weise, wie Unternehmen ihren Softwarebetrieb und ihre Technologieinvestitionen angehen. Weitere Informationen über Kubeark finden Sie auf www.kubeark.com.

