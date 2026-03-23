KuCoin da vida a "Guiados hacia el futuro" en Tomorrowland Winter, conectando música, cultura y confianza

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma global líder en criptomonedas basada en la confianza, hizo su debut oficial en Tomorrowland Winter, dando vida a su campaña "Guiados hacia el futuro" a través de activaciones inmersivas en el recinto de Alpe d'Huez.

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La jornada inaugural contó con la presencia visual de KuCoin en todo el festival, la aparición de los 12 Guardianes de KuCoin y la apertura del Punto Base de KuCoin en la Zona Principal del Festival. En conjunto, estas experiencias integraron la filosofía de marca de KuCoin en el ambiente del festival en directo y crearon nuevas formas para que los asistentes interactuaran con la marca.

Este evento, que marcó el inicio de la primera gran activación en directo en el marco de la alianza global de KuCoin con Tomorrowland, reflejó los valores fundamentales de la colaboración: comunidad, creatividad y confianza. A través de la música, la cultura y una narrativa inmersiva, KuCoin y Tomorrowland dieron vida a una visión compartida de conexión y confianza para una audiencia global.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas con la confianza de más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios innovadores y conformes a la normativa sobre activos digitales, brindando acceso a más de 1.000 tokens listados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3. KuCoin no presta servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE*, KuCoin EU es operada por KuCoin EU Exchange GmbH.

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