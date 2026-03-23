KuCoin lance sa campagne « Guided into the Future » au Tomorrowland Winter pour connecter la musique, la culture et la confiance

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KuCoin

Mar 23, 2026, 22:21 ET

PROVIDENCIALES, Îles Turques et Caïques, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, une cryptoplateforme mondiale de premier plan fondée sur la confiance, a officiellement fait ses débuts au Tomorrowland Winter, donnant vie à sa campagne « Guided into the Future » dans le cadre d'activations immersives sur site à l'Alpe d'Huez.

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La journée d'ouverture a été marquée par la présence visuelle de KuCoin dans la montagne, l'apparition des 12 gardiens de KuCoin et l'ouverture du KuCoin Base Point dans la zone principale du festival. Ensemble, ces expériences ont permis de transposer la philosophie de la marque KuCoin dans le cadre d'un festival en direct et de créer de nouvelles façons pour les festivaliers de s'engager avec la marque.

Marquant la première grande activation en direct dans le cadre du partenariat mondial de KuCoin avec Tomorrowland, elle reflétait également les valeurs plus larges qui sous-tendent la collaboration : la communauté, la créativité et la confiance. Grâce à la musique, à la culture et à la narration immersive, KuCoin et Tomorrowland ont donné vie à une vision commune de la connexion et de la confiance pour un public mondial.

À propos de KuCoin

Créé en 2017, KuCoin est une plateforme crypto mondiale de premier plan qui bénéficie de la confiance de plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. La plateforme propose des services innovants et conformes en matière d'actifs numériques, permettant un accès à plus de 1 000 tokens cotés, des transactions au comptant et à terme, une gestion de patrimoine institutionnel et un portefeuille Web3. KuCoin ne propose pas de services dans l'Espace économique européen (EEE). Dans l'EEE*, KuCoin EU est géré par KuCoin EU Exchange GmbH.

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