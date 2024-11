Kun-Era en vedette à l'EICMA ! Les solutions complètes d'alimentation électrique des motos introduisent une nouvelle tendance en Europe

MILAN, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 5 au 10 novembre, Ampace a présenté sa gamme Kun-Era, une solution d'alimentation pour tous les scénarions à l'intention des motos électriques, à l'occasion du salon international de la moto EICMA à Milan, en Italie. Avec une adaptabilité remarquable, des performances impressionnantes et une sécurité exceptionnelle, Kun-Era introduit une innovation fiable sur le marché européen des motos électriques.

Gamme Kun-Era : adaptée à tous les scénarios, le choix ultime en matière d'alimentation de moto électrique

Alors que l'utilisation des motos électriques se diversifie, la gamme Kun-Era a été développée pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs dans différents scénarios, depuis les trajets quotidiens et les opérations de livraison jusqu'aux courses tout-terrain. Cette solution représente une amélioration révolutionnaire de la capacité de puissance, de la plate-forme de tension et de la compatibilité des modèles, ouvrant une nouvelle ère de voyage durable avec des solutions complètes d'alimentation des motos électriques.

Qingfeng Yuan, directeur technique d'Ampace, a expliqué que la conception de Kun-Era s'appuie sur des dimensions de batterie standard et des protocoles d'interface compatibles, offrant des produits en versions 2 kWh, 3 kWh et 4 kWh compatibles avec les plates-formes 51 V, 60 V et 74 V. En outre, la gamme Kun-Era fait peut être adaptée à de nombreux types de véhicules, des scooters aux motos en passant par les maxi-scooters et les véhicules à trois roues, ce qui permet de répondre pleinement aux diverses demandes d'énergie des utilisateurs dans le cadre de divers scénarios de transport.

Des systèmes de sécurité solides et des performances exceptionnelles créent un « cœur » puissant pour les motos électriques

Les progrès technologiques sont étayés par des innovations en matière de sécurité. Ampace a intégré des tests de sécurité approfondis lors de la conception et du développement de Kun-Era, en simulant les exigences du monde réel tout au long de la durée de vie du produit. Cela inclut des tests de vibration, de chocs mécaniques, de changements de température, de brouillard salin et d'immersion dans l'eau, afin de garantir la sécurité et la fiabilité du produit tout au long de son cycle de vie. Kun-Era a également subi des tests extrêmes, notamment des simulations de chute, une extrusion à haute pression et une exposition au feu, afin de valider sa stabilité dans des conditions complexes.

Pour renforcer encore plus la sécurité, les cellules internes de Kun-Era ont été testées pour l'emballement thermique, ce qui garantit que, même dans des conditions extrêmes, des conceptions innovantes telles que des canaux de décompression directionnels, ainsi que des matériaux avancés, un travail de précision et des structures robustes, atténuent efficacement les risques de combustion et d'explosion, protégeant ainsi pleinement la sécurité de l'utilisateur.

Ampace collabore avec des partenaires industriels afin d'accélérer une nouvelle ère verte et le développement durable. À travers sa technologie de pointe et ses performances exceptionnelles, la gamme Kun-Era démontre le soutien fort d'Ampace à la transition électrique de l'Europe et contribue à donner un nouvel élan aux objectifs mondiaux de voyage vert et de neutralité carbone, en menant l'industrie vers une utilisation plus propre et plus efficace de l'énergie.