Kun-Era glänzt auf der EICMA! Umfassende Antriebslösungen für elektrische Motorräder setzen einen neuen Trend in Europa

MAILAND, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Vom 5. bis 10. November stellte Ampace auf der EICMA International Motorcycle Show in Mailand seine Kun-Era-Serie vor, eine umfassende Stromversorgungslösung für Elektromotorräder. Mit hervorragender Anpassungsfähigkeit, beeindruckender Leistung und außergewöhnlicher Sicherheit hat Kun-Era den europäischen Markt für Elektromotorräder mit einer robusten Innovation bereichert.

Kun-Era-Serie: Anpassungsfähig für alle Szenarien, die ultimative Wahl für elektrische Motorräder

Da die Nutzung von Elektromotorrädern immer vielfältiger wird, wurde die Kun-Era-Serie entwickelt, um die sich verändernden Bedürfnisse der Benutzer in verschiedenen Szenarien zu erfüllen, vom täglichen Pendeln und Liefern bis hin zu Offroad-Rennen. Diese Lösung stellt ein revolutionäres Upgrade in Bezug auf Leistungskapazität, Spannungsplattform und Modellkompatibilität dar und läutet eine neue Ära des nachhaltigen Fahrens mit umfassenden Stromversorgungslösungen für Elektromotorräder ein.

Während der Einführungsveranstaltung erklärte Dr. Qingfeng Yuan, CTO von Ampace, dass das Design von Kun-Era Standardakkuabmessungen und kompatible Schnittstellenprotokolle nutzt und Produkte in Versionen mit 2 kWh, 3 kWh und 4 kWh Versionen anbietet, die 51-V-, 60-V- und 74-V-Plattformen unterstützen. Darüber hinaus zeichnet sich die Kun-Era-Serie durch eine hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Fahrzeugtypen aus, von Motorrollern und Motorrädern bis hin zu Maxi-Scootern und Dreirädern, die den unterschiedlichen Leistungsanforderungen der Benutzer in einer Vielzahl von Verkehrsszenarien gerecht werden.

Solide Sicherheitsbarrieren und außergewöhnliche Leistung bilden ein starkes „Herz" für Elektromotorräder

Der technische Fortschritt wird durch Innovationen im Bereich der Sicherheit untermauert. Ampace hat während des Designs und der Entwicklung von Kun-Era umfangreiche Sicherheitstests durchgeführt, um die realen Anforderungen während des gesamten Lebenszyklus des Produkts zu simulieren. Dazu gehören Tests auf Vibrationen, mechanische Stöße, Temperaturschwankungen, Salzsprühnebel und Eintauchen in Wasser, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produkts während seiner gesamten Lebensdauer zu gewährleisten. Kun-Era wurde auch extremen Tests unterzogen, darunter Fall-Simulationen, Hochdruck-Extrusion und Feuereinwirkung, um die Stabilität unter komplexen Bedingungen zu überprüfen.

Um diese Eigenschaften zur Verbesserung der Sicherheit weiter zu festigen, wurden die internen Zellen von Kun-Era auf thermisches Durchgehen getestet. So wird sichergestellt, dass selbst unter extremen Bedingungen innovative Konstruktionen wie gerichtete Druckentlastungskanäle zusammen mit fortschrittlichen Materialien, präziser Verarbeitung und robusten Strukturen das Risiko von Verbrennungen und Explosionen wirksam mindern und die Sicherheit des Benutzers umfassend schützen.

Ampace arbeitet mit Industriepartnern zusammen, um ein neues grünes Zeitalter und eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Die Kun-Era-Serie mit ihrer Spitzentechnologie und herausragenden Leistung demonstriert die starke Unterstützung von Ampace für die europäische Energiewende und gibt neue Impulse für die globalen Ziele des umweltfreundlichen Reisens und der Klimaneutralität, indem sie die Industrie zu einer saubereren und effizienteren Energienutzung führt.