Kundenorientiertes Omnichannel-Erlebnis: Teamwork Commerce arbeitet mit Connected Retail by Zalando zusammen

TAMPA, Florida, 22. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce, ein weltweit führendes Unternehmen im Modeeinzelhandel, gibt eine technische Partnerschaft mit Connected Retail by Zalando bekannt, die es Omnichannel-Händlern ermöglicht, Millionen von Kunden auf Zalando zu erreichen.Zalando ist eine der führenden Online-Plattformen für Mode und Lifestyle in Europa mit fast 49 Millionen aktiven Kunden in 25 europäischen Märkten.Connected Retail by Zalando bietet physischen Läden die Möglichkeit, ihr Sortiment mit Zalando zu verknüpfen.

Die Zusammenarbeit zwischen Teamwork Commerce und Connected Retail by Zalando macht die technische Integrationskomponente für Filialen einfach und bequem.Teamwork Commerce ist eine branchenführende Omnichannel-Lösung, die Einzelhändlern Point-of-Sale (POS), Auftragsverwaltung (OMS), Bestandskontrolle, Kundenpflege (CRM) und Analysen bietet.Für Händler, die ihre Bestände mit Zalando verknüpfen wollen, ist ein digitales Warenwirtschaftssystem ein Muss.Die Einzelhandelslösung Teamwork Commerce unterstützt Einzelhändler bei der einfachen Modernisierung ihrer Abläufe.Dank dem leichten Fußabdruck eines cloudbasierten mobilen Kassensystems auf benutzerfreundlichen Apple-Produkten können die Einzelhändler den Betrieb mit einer All-in-One-Lösung mit endlosen technischen Integrationen optimieren.Die Integration mit Connected Retail by Zalando macht die Anpassungsfähigkeit des Teamwork-Systems deutlich.Diese gemeinsame Lösung bietet eine nahtlose Möglichkeit, inmitten eines sich ständig verändernden Einzelhandelsklimas den gesamten Omnichannel-Bereich zu nutzen.

Hochwertige Bekleidungs-, Schuh- und Accessoire-Händler in ganz Europa vertrauen auf die Teamwork Commerce-Lösung, um ihre Einzelhandelsaktivitäten zu rationalisieren.Für europäische Einzelhändler, die voll auf Omnichannel setzen und Millionen neuer Kunden erreichen möchten, sorgt die gemeinsame Lösung von Teamwork Commerce und Connected Retail by Zalando für ein kundenorientiertes Omnichannel-Erlebnis, das nachweislich den Umsatz steigert.

Teamwork Commerce

Teamwork Commerce ist eine führende Omnichannel-Lösung, die Einzelhändlern Point-of-Sale- und Auftragsverwaltung, Bestandskontrolle, CRM und Analysen bietet.Sie verfügt auch über ein Ökosystem von Integrationen mit Top-Lösungen, die Unified Commerce zu einer nahtlosen Aktivität machen.Die Lösung bedient führende Einzelhändler in über 20 Ländern weltweit, darunter Princesse tam tam, Comptoir des Cotonniers, Moose Knuckles, John Fluevo und Paul Stuart. Erfahren Sie mehr unter www.teamworkcommerce.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358119/Teamwork_Commerce_Logo.jpg

SOURCE Teamwork Commerce