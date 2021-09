KVS Technologies allekirjoittaa 60 miljoonan dollarin strategisen sopimuksen yhdysvaltalaisen Sprightin kanssa lineaaristen infrastruktuurien lennokkitarkastuspalveluista Pohjois-Amerikassa

DENVER, 16. syyskuuta 2021 /PRNewswire/ -- KVS Technologies, johtava kaikenkattavien lennokkitarkastuspalveluiden tarjoaja sähköyhtiöille, on solminut strategisen sopimuksen Air Methodsin uuden Spright-lennokkiosaston kanssa. KVS Technologies lanseeraa tämän sopimuksen puitteissa palvelunsa Pohjois-Amerikassa, jossa Spright hoitaa kaikki lineaaristen infrastruktuuritarkastusten lennot. Tämä kumppanuus yhdistää lennokkiteknologian ja kaupallisten lentojen kaksi avaintoimitsijaa tarkoituksella päästä johtoasemaan Yhdysvaltain lineaaristen infrastruktuurien tarkastusmarkkinoilla.

Sähköverkko on maailman tärkein infrastruktuuri, mutta se on ikääntynyt ja haavoittuvainen, ja suurta osaa siitä on käytetty pitempään kuin alunperin odotettiin. Samalla sähkön käytön kasvu on lisännyt näiden resurssien kysyntää valtavasti. Yhdysvaltain sähköinfrastruktuurin päivittäminen veisi vuosikymmeniä, ja uudistuskustannukset olisivat päätä huimaavia. Vastatakseen kysyntään olemassa olevilla resursseilla sähkölaitosten on kasvatettava olemassa olevan sähköverkon sähköntuottoa ja samalla vähennettävä käyttökatkoksia. Perinteisiin tarkastus-, huolto- ja korjausmenetelmiin kuuluu matalalla lentävät helikopterit ja maan pinnalla manuaalisesti työskentelevät sähköasentajat, joista kumpikaan ei ole tehokasta eikä ihanteellista terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta.

KVS Technologies on kehittänyt ja kaupallistanut kaiken kattavan ratkaisun auttaakseen sähköyhtiöitä vastaamaan suureen osaan sähköistämiskysynnästä sekä kasvattaakseen sähköverkon kapasiteettia. Ratkaisu koostuu tähän tarkoitukseen sopivista miehittämättömistä Explorer E30 -lennokeista, jotka on suunniteltu suorittamaan suurimittaisia ilmasta tapahtuvia tarkastuksia itsenäisesti nollapäästöillä. Ratkaisuun sisältyy lentotoimintojen Fleet Management -ohjelmistopaketti sekä visualisointiin ja data-analyysiin käytettävä Grid Analytics -ohjelmisto. KVS Technologiesin ratkaisu on tarkoitettu auttamaan sähköyhtiöitä löytämään vikoja ja reagoimaan niihin nopeammin sekä tarjoamaan samalla fiksumpi, ympäristöystävällisempi ja turvallisempi tapa valvoa ja ylläpitää sähköinfrastruktuurin kuntoa.

Tällä hetkellä KVS Technologies palvelee yli 10 prosenttia Norjan sähköyhtiöistä ja on suorittanut yli 3 000 suoran näköyhteyden ylittävää sähköverkon tarkastusta Euroopassa. Tämä sopimus Yhdysvaltain suurimman ja kokeneimman Part 135 -operaattorin Air Methodsin Spright-osaston kanssa tarkoittaa, että se kykenee nyt laajentamaan ja skaalaamaan toimintaansa Pohjois-Amerikassa. Kasvupotentiaali on valtava: Yhdysvalloilla on noin 5 miljoonaa kilometriä sähköverkkoa verrattuna Norjan sataantuhanteen. Part 135 -sertifikaatti mahdollistaa suoran näköyhteyden ylittävien lennokkilentojen suorittamisen ilman poikkeuksia Yhdysvaltain ilmailuhallinnon säädösten mukaisesti.

"Meistä on hienoa saada kumppaniksemme Spright, joka jakaa pyrkimyksemme luoda turvallisempaa ja parempaa tulevaisuutta ihmisille kaikkialla maailmassa", sanoo Cato Vevatne, KVS Technologiesin perustajajäsen ja CEO. "Eurooppalaiset asiakkaamme ovat nähneet, miten miehittämättömien järjestelmien käyttö suurimittaisessa sähköverkon tarkastuksessa tuottaa merkittäviä toiminnallisia ja ympäristöetuja, ja Air Methodsin avustuksella kykenemme nyt tarjoamaan ainutlaatuista ratkaisuamme Pohjois-Amerikassa."

"Spright perustettiin ratkaisemaan monia Pohjois-Amerikan yhteisöjen vaativimmista haasteista", sanoi Joe Resnik, President, Spright. "Infrastruktuurin nykyiset haasteet vaativat innovointia ja teknologiaa tehokkaimpien ratkaisujen löytämiseksi. Juuri tässä työmme KVS Technologiesin kanssa tulee kuvaan. Uusia teknologioita hyödyntämällä kykenemme ratkaisemaan monia infrastruktuurihaasteita nopeammin ja vastuullisemmin pitämällä samalla turvallisuuden etusijalla."

Spright

Spright on Air Methodsin lennokkiosasto, joka perustettiin ratkaisemaan monia Pohjois-Amerikan yhteisöjen vaativimmista haasteista. Tämä innovatiivinen lennokkipohjainen ratkaisu hyödyntää uusia ilmailuteknologioita tuottaakseen operatiivisia ratkaisuja, joita voidaan toteuttaa paikallisesti. Gilbertissä, Arizonassa sijaitseva Spright on itsenäinen Part 135 -operaattori. Sen johtoryhmällä on yli 70 vuoden kokemus ilmailusta.

Air Methods

Air Methods (airmethods.com) on johtava lentävä lääkäripalvelu, joka toimittaa elintärkeää hoitoa yli 70 000 ihmiselle vuodessa. Lähes 40 vuoden lentävän lääkäripalvelukokemuksensa ansiosta Air Methods on sairaaloiden ykköskumppani ja yksi suurimmista yhteisöpohjaisista lentävien lääkäripalveluiden tarjoajista. United Rotorcraft on yrityksen tuoteosasto, joka erikoistuu lääketieteellisen lentoteknologian ja ilmailuteknologian suunnitteluun ja tuotantoon. Air Methodsin omien, vuokrattujen ja ylläpidettyjen ilma-alusten laivasto koostuu yli 450 helikopterista ja kiinteäsiipisestä ilma-aluksesta.

KVS Technologies

Vuonna 2015 perustettu KVS Technologies toimittaa sähköyhtiöille kaiken kattavia ratkaisuja tämän tärkeän infrastruktuurin tarkastukseen ja digitalisointiin. Yritys hyödyntää uusinta teknologiaa edustavia miehittämättömiä järjestelmiä sekä analyysiohjelmistoa tarjoten digitaalisen ratkaisuparin asiakkaitten koko infrastruktuurille. Auttamalla asiakkaitaan työskentelemään fiksummin, ympäristöystävällisemmin ja turvallisemmin KVS Technologies takaa vakaan ja luotettavan sähköntoimituksen miljoonille ihmisille. Lisätietoja on osoitteessa kvstech.no.

Mediayhteydet

Angeline Tse

Communications Manager

KVS Technologies

[email protected]

Doug Flanders

Director of Communications

Spright /Air Methods

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/771667/Air_Methods_Logo.jpg

Related Links

https://www.airmethods.com



SOURCE Air Methods