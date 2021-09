KVS Technologies inngår en strategisk avtale verdt 60 millioner USD med USA-baserte-Spright om levering av droneinspeksjonstjenester for lineær infrastruktur i Nord-Amerika

DENVER, 16. september 2021 /PRNewswire/ -- KVS Technologies, den ledende leverandøren av end-to-end droneinspeksjonstjenester for infrastruktur for strøm, telefoni osv., har inngått en strategisk avtale med Spright, den nye droneavdelingen til Air Methods. Basert på denne avtalen skal KVS Technologies lansere tjenestene sine i Nord-Amerika, og Spright har enerett på alle flyvninger for inspeksjon av lineær infrastruktur. Dette partnerskapet fører sammen to viktige aktører innen droneteknologi og kommersielle flyoperasjoner, og har som mål å innta en lederposisjon i markedet for inspeksjon av lineær infrastruktur i USA.

Strømnettet er verdens viktigste infrastruktur, men det er aldrende og sårbart, og store deler av det er i bruk lenger enn forventet. Samtidig stiller elektrifiseringen av samfunnet stadig økende krav til disse ressursene. Det kommer til å ta flere tiår å oppgradere infrastrukturen for strøm i USA, og kostnadene ved å erstatte det er nærmest uoverkommelig høye. For å dekke behovene med de eksisterende ressursene må nettselskapene øke effekten fra det eksisterende nettet og samtidig redusere mengden nedetid. Tradisjonelle metoder for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon omfatter blant annet lavtflyvende helikoptre eller linjemontører som jobber på bakken, noe som hverken er effektivt eller ideelt for helse, sikkerhet og miljø.

KVS Technologies har utviklet og kommersialisert en komplett løsning som kan hjelpe nettselskapene med å dekke de økte behovene til elektrifisering og øke kapasiteten i nettverkene sine. Løsningen består av et spesialdesignet, ubemannet luftfartøysystem, Explorer E30, som er skapt for å utføre autonome og utslippsfrie luftinspeksjoner i stor skala. Løsingen inkluderer Fleet Management, en programvarepakke for luftoperasjoner, og Grid Analytics, en programvare for visualisering og dataanalyse. Løsningen til KVS Technologies er designet for å hjelpe nettselskaper med å finne feil og reagere på dem raskere. Dette gir en smartere, grønnere og tryggere løsning for overvåking og vedlikehold av infrastrukturen for strøm.

For øyeblikket leverer KVS Technologies tjenester til over 10 % av nettselskapene i Norge, og de har utført over 3000 BVLOS-inspeksjoner (Beyond Visual Line Of Sight) av strømnettinstallasjoner i Europa. Denne avtalen med Spright, en underavdeling av Air Methods, som er den største og mest erfarne Part 135-operatøren i USA, innebærer at de nå kan utvide og skalere opp operasjonene sine i Nord-Amerika. Vekstpotensialet er betydelig: I USA finnes det omtrent 5 millioner km med kraftledninger, mot Norges ca. 100 000 km. Part 135-sertifikatet gjør det mulig å utføre BVLOS-droneflyvninger uten unntak og i samsvar med alle reglene til Federal Aviation Administration.

«Det gleder oss å ha inngått et partnerskap med Spright, som deler vår lidenskap for å skape en tryggere og bedre fremtid for mennesker i hele verden,» sa Cato Vevatne, medgrunnlegger og administrerende direktør for KVS Technologies. «Kundene våre i Europa har fått oppleve de store operative og miljømessige fordelene det gir å bruke våre ubemannede systemer til kraftlinjeinspeksjoner i stor skala, og samarbeidet med Air Methods gjør det mulig å tilby vår unike løsning i Nord-Amerika.»

«Spright ble grunnlagt for å bidra til å løse mange av de største utfordringene til lokalsamfunn i hele Nord-Amerika,» sier Joe Resnik, direktør for Spright. «De eksisterende utfordringene innen infrastruktur krever innovasjon og teknologi for å finne mer effektive løsninger. Det er på dette området at samarbeidet med KVS Technologies kommer til å gjøre en forskjell. Ved å ta i bruk nye teknologier kan vi løse mange av infrastrukturutfordringene raskere og på en mer ansvarlig måte, og med et tydelig fokus på sikkerhet.»

Om Spright

Spright er droneavdelingen til Air Methods. Den ble dannet for å bidra til å løse mange av de vanskeligste utfordringene til lokalsamfunn i hele Nord-Amerika. Denne innovative, dronebaserte løsningen tar i bruk ny luftfartsteknologi for å skape operative løsninger som kan tas i bruk lokalt. Spright er basert i Gilbert i Arizona og er en uavhengig Part 135-operatør med et lederteam som samlet sitter på over 70 års erfaring fra luftfartsoperasjoner.

Om Air Methods

Air Methods (airmethods.com) er et ledende selskap innen luftfartsbaserte medisinske tjenester og leverer livreddene hjelp til over 70 000 mennesker hvert år. Air Methods har nesten 40 års erfaring innen luftfartsbaserte medisinske tjenester. Selskapet er foretrukket partner for en rekke sykehus og en av de største leverandørene av slike tjenester. United Rotorcraft er selskapets produktavdeling og er spesialisert innen design og produksjon av luftfartstjenester innen helsesektoren og luft- og romfartsektoren. Air Methods har en flåte på over 450 helikoptere og andre luftfartøyer som de enten eier, leaser eller driver.

Om KVS Technologies

KVS Technologies ble grunnlagt i 2015 og leverer ende-til-ende-løsninger for inspeksjon og digitalisering av kritisk viktig infrastruktur. Selskapet tilbyr topp moderne ubemannede systemer og analyseprogramvare som kan gi kundene en digital kopi av hele infrastrukturen deres. Ved å hjelpe kundene med å drive smartere, grønnere og tryggere bidrar KVS Technologies til å sikre en uavbrutt og pålitelig strømforsyning til mange millioner mennesker. Besøk kvstech.no for å få mer informasjon.

