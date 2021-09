KVS Technologies underskriver en strategisk aftale til 60 mio. USD med amerikanske Spright om at levere droneinspektionstjenester for lineær infrastruktur i Nordamerika

DENVER, 16. september 2021 /PRNewswire/ -- KVS Technologies, der er en førende leverandør af end-to-end droneinspektionstjenester til forsyningsvirksomheder, har indgået en strategisk aftale med Spright, Air Methods' nye dronedivision. I henhold til denne aftale vil KVS Technologies lancere sine tjenester i Nordamerika, mens Spright udelukkende vil udføre alle flyvninger til inspektion af lineær infrastruktur. Dette partnerskab bringer to nøgleaktører inden for droneteknologi og kommercielle flyveoperationer sammen med henblik på at opnå en førende position på det amerikanske marked for inspektion af lineær infrastruktur.

Elnettet er verdens vigtigste infrastruktur, men det er aldrende og sårbart, og en stor del af det har været i brug længere end forventet. Samtidig stiller den stigende elektrificering enorme krav til disse aktiver. En opgradering af USA's elektriske infrastruktur vil tage årtier, mens omkostningerne ved at erstatte den er uoverkommelige. For at imødekomme efterspørgslen med de eksisterende ressourcer skal forsyningsvirksomhederne øge elproduktionen fra deres eksisterende elnet og samtidig øge driftstiden. Traditionelle metoder til inspektion, vedligeholdelse og reparation omfatter brug af lavtflyvende helikoptere eller manuelt arbejde på jorden, hvilket hverken er effektivt eller ideelt med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø.

KVS Technologies har udviklet og markedsført en one-stop-shop løsning for at hjælpe forsyningsvirksomheder med at opfylde mange af kravene til elektrificering og øge deres elnetkapacitet. Dette omfatter et system af ubemandede luftfartøjer (UAS), Explorer E30, som er bygget til autonomt at udføre omfattende inspektioner fra luften uden emissioner. Løsningen inkluderer Fleet Management, en softwarepakke til flyveoperationer, og Grid Analytics, en software til visualisering og dataanalyse. KVS Technologies' løsning er designet til at hjælpe forsyningsvirksomheder med at finde og reagere hurtigere på fejl, samtidig med at den giver en smartere, grønnere og sikrere måde at overvåge og vedligeholde elinfrastrukturens tilstand på.

På nuværende tidspunkt betjener KVS Technologies mere end 10 procent af Norges forsyningsselskaber og har udført mere end 3.000 BVLOS-inspektioner (beyond visual line of sight) af elnettet i Europa. Aftalen med Spright, der er en afdeling under Air Methods, den største og mest erfarne Part 135-operatør i USA, betyder, at virksomheden nu vil kunne udvide og opskalere sine aktiviteter i Nordamerika. Vækstpotentialet er betydeligt; USA har ca. 5 mio. km højspændingsledninger i forhold til Norges 99.779 km. Part 135-certifikatet gør det muligt at udføre BVLOS-droneflyvninger uden undtagelser i fuld overensstemmelse med reglerne fra Federal Aviation Administration.

"Det glæder os at have fundet en partner i Spright, som deler vores ønske om at skabe en mere sikker og bedre fremtid for mennesker overalt i verden", siger Cato Vevatne, medstifter og CEO for KVS Technologies. "Vores kunder i Europa har set, hvordan brugen af vores ubemandede systemer til inspektion af elnet i stor skala giver betydelige operationelle og miljømæssige fordele, og gennem Air Methods vil vi nu være i stand til at tilbyde vores unikke løsning i Nordamerika."

"Spright blev skabt for at hjælpe med at løse mange af de vanskeligste udfordringer, som lokalsamfund i hele Nordamerika står overfor," siger Joe Resnik, præsident for Spright. "De aktuelle udfordringer vedrørende infrastrukturen kræver innovation og teknologi for at finde mere effektive og virkningsfulde løsninger. Det er her, at vores samarbejde med KVS Technologies vil gøre en forskel. Ved at udnytte nye teknologier vil vi hurtigere kunne løse mange infrastrukturelle udfordringer på en mere ansvarlig måde og med et klart fokus på sikkerhed."

Om Spright

Spright er Air Methods' dronedivision, der er oprettet for at hjælpe med at løse mange af de vanskeligste udfordringer, som lokalsamfund i hele Nordamerika står over for. Denne innovative, drone-baserede løsning har til opgave at udnytte ny luftfartsteknologi til at skabe operationelle løsninger, der kan implementeres lokalt. Spright har hovedsæde i Gilbert, Arizona, og er en selvstændig Part 135-operatør med et ledelsesteam, der repræsenterer mere end 70 års driftserfaring inden for luftfart.

Om Air Methods

Air Methods (airmethods.com) er den førende luftmedicinske tjeneste, der leverer livreddende pleje til mere end 70.000 mennesker om året. Med næsten 40 års erfaring inden for luftmedicinsk service er Air Methods hospitalernes foretrukne partner og en af de største samfundsbaserede leverandører af luftmedicinske tjenester. United Rotorcraft er virksomhedens produktdivision, der er specialiseret i design og fremstilling af luftmedicinsk teknologi og rumfartsteknologi. Air Methods' flåde af ejede, leasede eller vedligeholdte fly omfatter mere end 450 helikoptere og fly med faste vinger.

Om KVS Technologies

KVS Technologies blev grundlagt i 2015 og tilbyder forsyningsvirksomheder end-to-end-løsninger til inspektion og digitalisering af kritisk infrastruktur. Virksomheden udnytter sine topmoderne ubemandede systemer og analysesoftware og giver kunderne en digital tvilling af hele deres infrastruktur. Ved at hjælpe dem med at arbejde på en smartere, grønnere og mere sikker måde sikrer KVS Technologies en stabil og pålidelig elforsyning til millioner af mennesker. For yderligere oplysninger, besøg kvstech.no.

