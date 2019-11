L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan inaugurarán su primer Centro de recursos comunitarios compartido

POMONA, California, 6 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan invitaron hoy a varios líderes comunitarios a la ceremonia de inauguración de su primer Centro de recursos comunitarios compartido. El centro nuevo, que abrirá sus puertas al público a principios del mes próximo, es resultado de una iniciativa anunciada en septiembre de 2019 que invertirá $146 millones en la operación conjunta de 14 centros similares en todo el condado de Los Ángeles. El nuevo centro de recursos está ubicado en 696 West Holt Avenue, en el corazón de Pomona.

El Centro de recursos comunitarios en Pomona ofrecerá una amplia variedad de clases gratuitas de actividad física, nutrición y cuidado de la salud en un ambiente seguro, ameno e inclusivo para los visitantes. Este es el primero de siete centros nuevos que se inaugurarán en los próximos años. Como parte de la iniciativa, siete centros actualmente en funcionamiento se remodelarán o trasladarán a sitios más grandes.

"Los centros ofrecerán servicios y recursos a nuestros miembros y a los vecinos que los mantendrán activos, saludables e informados", dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. "En última instancia, estos centros ayudarán a mejorar los resultados de salud y a reducir los costos de la atención médica a largo plazo".

LA Care y Blue Shield Promise ayudarán a adaptar los programas en cada comunidad a fin de cubrir las necesidades específicas de bienestar de los vecinos. Gracias a sus representantes de contacto comunitario, gerentes de atención en el sitio y trabajadores de salud comunitarios, los planes de salud ofrecerán herramientas y recursos para cubrir las necesidades locales de salud, incluyendo exámenes preventivos.

El Centro de recursos comunitarios en Pomona tiene una superficie de 12,000 pies cuadrados, muy superior a los centros actuales, ofreciendo al plan de salud un espacio ideal para alojar a organizaciones comunitarias locales que ayudarán a conectar a los visitantes con los servicios sociales que más necesitan.

"Más allá de los servicios tradicionales de salud y bienestar, los centros también ofrecerán a los miembros de los dos planes numerosos servicios personalizados, incluyendo atención médica", dijo el Dr. Greg Buchert, presidente y director ejecutivo de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Nuestros dos planes tienen una larga trayectoria de colaboración, y esta nueva iniciativa nos permitirá aprovechar nuestras fortalezas respectivas para el beneficio de los vecinos de Pomona que usen los centros".

Para obtener más información, sobre la colaboración que posibilitará los Centros de recursos comunitarios, visite activehealthyinformed.org.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a unos 2.2 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el principal plan de salud público del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Blue Shield of California y Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Blue Shield of California Promise Health Plan es un plan de salud 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal, Cal MediConnect, Medicare Advantage y Dual Eligible Special Needs Plans. La organización es administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus casi 500,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite blueshieldca.com/promise o síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

