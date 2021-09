L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan organizan clínicas GRATUITAS de vacunación contra la gripe tanto desde el auto como sin cita previa

LOS ÁNGELES, 30 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California Promise Health Plan y L.A. Care Health Plan anunciaron hoy que los Centros de Recursos Comunitarios que operan conjuntamente en el condado de Los Ángeles organizarán 10 clínicas de vacunación contra la gripe, tanto desde el auto ("drive-thru") como sin cita previa, del 30 de septiembre al 6 de noviembre. Las vacunas se aplicarán totalmente gratis para los habitantes de la zona mayores de tres años.

Considerando que la pandemia de COVID-19 sigue evolucionando y que se aproxima la temporada de invierno, la importancia de vacunarse contra la gripe aumenta, sobre todo porque muchas personas están volviendo a las escuelas y a sus trabajos.

"La temporada gripal ya está aquí y, en medio de la pandemia de COVID-19 y el aumento de los casos provocados por la contagiosa variante delta, es crucial que todos se vacunen contra la gripe", dijo el Dr. James Cruz, director médico de Blue Shield Promise. "Ahora que muchos están regresando a las escuelas o a sus empleos, estamos trabajando para proteger a los miembros de nuestras comunidades contra la gravedad del virus de la gripe, así como para garantizar que estén sanos".

Las vacunas antigripales se aplicarán por orden de llegada y estarán disponibles hasta agotar las existencias. Mientras que la inscripción previa es preferible, no es necesaria. Los mayores de 3 años que se vacunen contra la gripe recibirán un regalo, y en los eventos en Boyle Heights y Palmdale, distribuirán comida para todos que reciban la vacuna antigripal. Los regalos y comida estarán disponible hasta agotar existencias.

"Aunque la temporada pasada nos salvamos de una 'epidemia doble' de COVID-19 y gripe, podría ocurrir perfectamente esta vez", dijo el Dr. Richard Seidman, MPH, director médico de L.A. Care. "Sería lamentable que esto sucediese, ya que contamos con vacunas eficaces que salvan vidas tanto para la gripe como para el COVID-19, y son más accesibles que nunca".

L.A. Care y Blue Shield Promise han colaborado con USC Pharmacy para aplicar hasta 400 dosis de vacunas antigripales por clínica. Debido al énfasis en la opción del drive-thru, los planes de salud también están colaborando con varias escuelas, colegios universitarios comunitarios y otros para convertir sus instalaciones en clínicas transitorias de vacunación contra la gripe.

Debido a que algunas personas pronto podrán recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, los expertos en salud recuerdan que aplicarse las dos vacunas al mismo tiempo o con poco tiempo de diferencia es seguro y eficaz. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades destacan que aplicarse la vacuna antigripal es especialmente importante para las personas con alto riesgo de sufrir complicaciones por la gripe, como los niños, los adultos mayores, las embarazadas y los que sufren enfermedades crónicas. Si tiene dudas o preguntas sobre la vacuna antigripal, consulte a su médico.

Para obtener más información sobre los Centros de Recursos Comunitarios, visite activehealthyinformed.org.

A continuación, se indican las fechas y los lugares de las clínicas de vacunación antigripal (tanto desde el auto como sin cita previa):

jueves 30 de septiembre - Los Angeles

10 a.m. – 2 p.m.

Los Angeles City College Lot 1 – 4100 Marathon St., Los Angeles, 90029



sábado 2 de octubre – Boyle Heights (incluirá distribución de comida)

10 a.m. – 2 p.m.

USC Parking Lot – 1701 Zonal Ave., Los Angeles, 90033



viernes 8 de octubre - Wilmington

10 a.m. – 2 p.m.

Los Angeles Harbor College – 1111 Figueroa Pl., Wilmington, 90744



sábado 9 de octubre – Inglewood (solamente habrá opción "drive-thru")

10 a.m. – 2 p.m.

Weingart YMCA Wellness & Aquatic Center – 9900 S. Vermont Ave., Los Angeles, 90044



sábado 16 de octubre – Palmdale (incluirá distribución de comida)

10 a.m. – 2 p.m.

Palmdale High School Football Field Parking Lot - 2137 E. Ave R Palmdale, CA 93550

(En 20th St. East – entre Ave. R and Palmdale Blvd.)

viernes 22 de octubre - El Sereno

10 a.m. – 2 p.m.

Los Angeles Christian Presbyterian Church - 2241 N. Eastern Ave., Los Angeles, 90032

sábado 23 de octubre - Pacoima

10 a.m. – 2 p.m.

Mary Immaculate School - 10390 Remick Ave, Pacoima, CA 91331



sábado 30 de octubre - El Monte

10 a.m. – 2 p.m.

El Monte High School - 3048 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731

jueves 4 de noviembre - Lynwood

10 a.m. – 2 p.m.

Lynwood High School – 4050 E. Imperial Hwy., Lynwood, 90262



sábado 6 de noviembre – Pomona

10 a.m. – 2 p.m.

Palomares Park – 499 E. Arrow Hwy., Pomona, 91767

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Cal MediConnect. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a más de 2.3 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter , Facebook , LinkedIn e Instagram .

