L.A. Care Health Plan y Blue Shield Promise Health Plan ofrecen vacunas gratuitas contra la gripe y el COVID-19 en sus Centros de Recursos Comunitarios en el condado de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, 12 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan anunciaron hoy que organizarán eventos de vacunación contra la gripe y el COVID-19 gratuitos y sin cita previa en siete de los Centros de Recursos Comunitarios que operan conjuntamente en el condado de Los Ángeles.

Las personas que se apliquen la vacuna contra la gripe o el COVID-19 en estos eventos, que se llevarán a cabo del 13 de septiembre al 8 de noviembre de 2024, recibirán una tarjeta de $20 para la compra de comestibles (hasta agotar las existencias). Este es el sexto año consecutivo en el que los Centros de Recursos Comunitarios ofrecen vacunas gratuitas a las comunidades del condado más poblado del país.

Durante los eventos, se aplicarán vacunas contra la gripe a adultos y niños a partir de los 3 años, incluida la formulación para los mayores de 65 años. Las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles para los mayores de 12 años. Además, los mayores de 18 años podrán medir su nivel de azúcar en sangre y presión sanguínea.

"A lo largo de los últimos cinco años, en nuestros Centros de Recursos Comunitarios aplicamos alrededor de 10,400 vacunas como parte de nuestro objetivo de ofrecer medidas de salud preventiva a los miembros y a la comunidad general", dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield Promise Health Plan. "Estos eventos de vacunación son un gran ejemplo de cómo nuestros Centros están logrando ese objetivo en beneficio de todos los habitantes del condado".





La necesidad de estos recursos es inmensa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. estimaron que, durante la estación gripal 2022-2023, más de 360,000 estadounidenses fueron hospitalizados a causa de enfermedades derivadas de la gripe y que las personas vacunadas tenían entre un 40 y un 70 por ciento menos probabilidades de ser hospitalizadas.

"Vacunarse contra la gripe y el COVID-19 esta estación es esencial para proteger su salud y la de sus seres queridos de las enfermedades graves", dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. "Conforme se acerca el invierno, cuando los virus respiratorios son más frecuentes, es más importante que nunca ser precavidos. Y con el aumento de los casos, ahora es el momento de fortalecer la salud de nuestra comunidad al asegurar que todos estén vacunados, ayudar a reducir la presión sobre nuestro sistema de salud y proteger a los más vulnerables".

Aunque las vacunas contra la gripe y el COVID-19 ofrecen protección a todos, son especialmente importantes para los niños y los adultos mayores. Según los CDC, los niños no vacunados representaron alrededor del 90 por ciento de las muertes pediátricas por gripe durante la estación gripal 2023-2024. Los CDC también han advertido de que los mayores de 65 años corren el riesgo más alto de sufrir complicaciones graves a causa de la gripe. Este grupo de edad representa entre el 70 y el 85 por ciento de las muertes por gripe y entre el 50 y el 70 por ciento de las hospitalizaciones debidas a la gripe.

Para obtener más información sobre los Centros de Recursos Comunitarios y las clases, programas y servicios que promueven la salud y el bienestar general, visite CommunityResourceCenterLA.org.

A continuación, se encuentra el programa completo de todos los eventos de vacunación:

Viernes 13 de septiembre | 10 a.m. – 4 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios de Norwalk

11721 Rosecrans Ave., Norwalk, CA 90650

Sábado 28 de septiembre | 10 a.m. – 2 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios de West L.A.

11173 W. Pico Blvd., Los Angeles, CA 90064

Viernes 4 de octubre | 10 a.m. – 2 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios de Lynwood

3200 East Imperial Hwy., Lynwood, CA 90262

Sábado 5 de octubre | 9 a.m. – 2 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios de El Monte

3570 Santa Anita Ave., El Monte, CA 91731

Lunes 7 de octubre | 12 p.m. - 4 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios de Long Beach

5599 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90805

Viernes 11 de octubre | 12 p.m. - 4 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios de East L.A.

4801 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90022

Viernes 8 de noviembre | 10 a.m. – 2 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios de Panorama City

7868 Van Nuys Blvd., Panorama City, CA 91402

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan es el principal plan de salud del condado de Los Ángeles y atiende a más de uno de cada cuatro habitantes de la ciudad. También es el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Medicare Plus y PASC-SEIU Homecare Workers Health Care Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, síganos en X, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes de Medi-Cal. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 530,000 miembros en los condados de Los Ángeles y San Diego. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Contactos de prensa:

Blue Shield of California Promise Health Plan

Olga Gallardo – (323) 537-6364

[email protected]

L.A. Care Health Plan

Penny Griego– (310) 613-8309

[email protected]

