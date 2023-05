L.A. Care Health Plan y Health Net destinan $114 millones para reforzar la respuesta al estado de emergencia del condado de Los Ángeles con el fin de apoyar a las personas sin hogar

En colaboración con la Iniciativa para Personas sin Hogar de la directora ejecutiva del condado de Los Ángeles, la inversión aumenta el acceso a viviendas permanentes para beneficiar a las personas que necesitan más atención

LOS ÁNGELES, 3 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L.A. Care Health Plan y Health Net se complacen en anunciar que invertirán $114 millones durante varios años con el fin de abordar la crisis de falta de vivienda en el condado de Los Ángeles. A principios de este año, la Junta de Supervisores del Condado declaró oficialmente el estado de emergencia a fin de agilizar recursos de apoyo para quienes no tienen una vivienda.

En colaboración con la Iniciativa para Personas sin Hogar del Condado de Los Ángeles (CEO-HI), la inversión financiará dos estrategias iniciales:

Garantizar alquileres en hasta 1,900 unidades de vivienda y pago por cobertura de vacantes, reparación de daños, servicios de recolección de basura, espacios verdes, mantenimiento o control de plagas.

Identificar las necesidades de las personas sin vivienda a través de evaluaciones de campo para determinar quién necesita ayuda con las actividades de la vida diaria (AVD) para mudarse a una vivienda permanente, lo que es especialmente importante debido al creciente número de adultos mayores sin hogar y de personas con discapacidades.

ADQUISICIÓN DE UNIDADES

Cada año, una combinación de fondos locales, estatales y federales se destinan a diversos bonos de vivienda permanentes y de tiempo limitado que se utilizan para alojar a personas del condado que no tienen hogar. Pero un estudio reciente descubrió que solo el 65 % de las personas a las que se les entregó un bono pueden arrendar una unidad, y toma un promedio de 122 días para aquellos que tienen la suerte de encontrar un lugar de alquiler. El mercado de alquileres poco activo de Los Ángeles es en parte culpable, pero también lo es la ilegal discriminación contra quienes poseen bonos, la mayoría de los cuales son personas de color.

La supervisora Hilda L. Solis comentó: "Cuando las personas que se encuentran sin hogar intentan usar sus bonos de alquiler en el mercado privado de la vivienda, a menudo deben enfrentarse a alquileres inasequibles, una competencia feroz y la discriminación histórica y sistémica en materia de vivienda. Iniciamos esta colaboración con L.A Care y Health Net durante un momento de urgencia, pero esta ampliará nuestra cartera de viviendas a largo plazo y maximizará el uso de bonos de alquiler federales y locales a fin de lograr que más personas accedan a una vivienda".

La inversión de L.A. Care Health Plan y Health Net se utilizará para ayudarle al condado a asegurar unidades de vivienda en el mercado privado de alquiler para atender a las personas sin hogar que tienen bonos. Esto podría incluir arrendar complejos enteros de apartamentos, ampliar las oportunidades de vivienda compartida, brindar apoyo adicional a los propietarios y más. Los arrendamientos pueden durar de tres a diez años.

"La vivienda es fundamental para la buena salud. Esta colaboración ayudará a abordar las desigualdades en la vivienda, que han dado lugar a desigualdades en la salud, y hará que el sistema de bonos sea más efectivo", señaló John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. "Asegurar las unidades de alquiler con anticipación garantizará que se pueda usar bonos y reducirá los tiempos de espera prolongados. Al mismo tiempo, le dará a los propietarios un compromiso de financiamiento a largo plazo".

Este modelo de alianza es solo otro ejemplo de cómo Health Net y L.A. Care Health Plan trabajan de manera continua y consistente para mejorar las vidas de las comunidades a las que prestan servicios y ofrecer atención crucial a quienes más lo necesitan.

"Health Net se enorgullece de participar en esta iniciativa esencial, que seguirá aumentando el acceso a la vivienda para las personas sin hogar", sostuvo Martha Santana-Chin, presidenta de Medi-Cal de Health Net. "Juntos, nuestro objetivo es mejorar el acceso a los servicios de atención integral para los angelinos vulnerables. Health Net continuará forjando alianzas valiosas que conecten a nuestros miembros con los servicios de vivienda necesarios, ayudando a reducir y prevenir la falta de vivienda en el condado de Los Ángeles".

AYUDA PARA LA VIDA DIARIA

La mayoría de refugios y viviendas provisionales están diseñados para las personas que pueden satisfacer sus propias necesidades diarias. Sin embargo, a menudo se considera que las personas sin hogar que necesitan ayuda para bañarse, vestirse o entrar y salir de la cama son demasiado necesitadas como para ser ubicadas y permanecer sin protección durante períodos más prolongados. La inversión durante cinco años le permitirá al condado crear equipos de evaluación que visitarán refugios y otras viviendas provisionales con el fin de identificar personas que necesitan ayuda con actividades de la vida diaria (ADL) y conectarlas con apoyos de atención en viviendas provisionales o permanentes. Esto se amplía a la programación actual del condado.

La supervisora Holly Mitchell señaló: "Muchas personas sin hogar y que padecen una variedad de condiciones de salud y conductuales o discapacidades relacionadas con la edad pueden experimentar dificultades para acceder a diversos sistemas de atención, incluidos los de vivienda. Gracias a esta alianza con L.A. Care Health Plan y Health Net, podemos reducir las barreras y apoyar más rápidamente a un segmento particularmente vulnerable de la población sin hogar para que obtenga la ayuda que necesita para acceder a una vivienda y salir adelante".

EQUIDAD EN LA SALUD

No contar con una vivienda, así como la calidad de esta cuando se cuenta con una, pueden afectar la salud y el bienestar de los angelinos. Conscientes de que muchas personas sin hogar en el condado de Los Ángeles son de color, L.A. Care y Health Net ven este desafío como un problema de equidad en la salud.

El financiamiento para esta inversión es el resultado del Programa de Incentivos para la Vivienda y la Falta de Vivienda (HHIP) de California, que el estado lanzó con la ayuda de fondos de contrapartida de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. El HHIP es un programa de incentivos voluntarios que permite que los planes administrados por Medi-Cal (MCP) obtengan fondos de incentivos para avanzar en la lucha contra la falta de vivienda y la inseguridad en materia de vivienda como determinantes sociales de la salud. L.A. Care y Health Net prestan servicios a los beneficiarios de Medi-Cal en el condado de Los Ángeles, y los planes trabajan a la par para cumplir con las pautas de financiamiento y maximizar el impacto del proyecto. Dado que la financiación se basa en la membresía, L.A. Care asignará $80 millones al proyecto y Health Net asignará $34 millones.

Los planes de salud consideran que esta inversión mejorará la vida de sus miembros y comunidades, por lo que también están financiando una sólida evaluación para fundamentar futuras políticas, programas e inversiones.

En virtud del estado de emergencia recientemente anunciado por la ciudad y el condado de Los Ángeles, este proyecto se suma a los múltiples esfuerzos que se están realizando para dedicar y agilizar recursos adicionales a fin de ayudar a las 69,000 que se estima se encuentran sin hogar en este momento.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a más de 2.8 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud de operación pública más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura médica, entre los que se incluyen Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Medicare Plus y el PASC-SEIU Homecare Workers Health Care Plan, todos dedicados a asumir la responsabilidad y ser receptivos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es brindar acceso a una atención médica de calidad para las comunidades de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, además de apoyar la red de seguridad necesaria para lograr ese objetivo. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, lo que mejora la atención médica para todo el condado de Los Ángeles. Para obtener más información, síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Health Net

Health Net, fundada en California hace más de 40 años, cree que cada persona merece una red de seguridad para su salud, independientemente de su edad, ingresos, situación laboral o estado actual de salud. En la actualidad, ofrece planes de salud para individuos, familias, empresas de todos los tamaños y personas que califican para Medi-Cal o Medicare. Junto con nuestros 90,000 proveedores de red, Health Net atiende a tres millones de miembros en todo el estado. Health Net ofrece también acceso a programas de abuso de sustancias, servicios de salud conductual, programas de asistencia a empleados y productos de atención médica administrada relacionados con medicamentos con prescripción. Ofrece estos planes y servicios de salud a través de Health Net, LLC y sus subsidiarias: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son subsidiarias de propiedad absoluta de Centene Corporation (NYSE: CNC), una compañía Fortune 26 que ofrece productos asequibles y de alta calidad a casi 1 de cada 15 personas en todo el país. Health Net y Centene emplean a más de 6,300 personas en California que trabajan en una de las cinco oficinas regionales del centro de talentos. Para obtener más información, visite www.HealthNet.com.

Acerca de la Iniciativa para Personas sin Hogar del Condado de Los Ángeles

La Iniciativa para Personas sin Hogar es el órgano coordinador central del esfuerzo del condado de Los Ángeles por ampliar y mejorar los servicios para las personas que no tienen un hogar o están en riesgo de perder el suyo. Creada por la Junta de Supervisores de la Oficina del Director Ejecutivo del condado, la Iniciativa para Personas sin Hogar administra Measure H y otros fondos con el fin de ofrecer servicios de extensión a las personas que viven en las calles, viviendas provisionales como refugios temporales, viviendas permanentes como apartamentos subsidiados y enlace a servicios de apoyo como atención médica, atención de la salud mental, tratamiento de trastornos por uso de sustancias, capacitación laboral y empleo. También ofrece servicios de prevención para las personas sin hogar y trabaja para aumentar la oferta de viviendas asequibles. La Iniciativa para Personas sin Hogar supervisa la respuesta del condado al estado de emergencia local sobre la falta de vivienda, declarado por la Junta el 10 de enero de 2023. Para obtener más información, visite https://homeless.lacounty.gov/ y síganos en Facebook.

