L'AACSB met en lumière 24 écoles de commerce qui promeuvent la diversité et l'inclusion

Ce programme annuel reconnaît des établissements du monde entier qui constituent des forces de changement dans le paysage de la formation commerciale. En 2022, il met en avant les efforts déployés pour renforcer la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance (DEIB, Diversity, Equity, Inclusion and Belonging). L'accent mis sur la stratégie DEIB est une caractéristique clé des normes d'accréditation des écoles de l'AACSB pour 2020 et le point central d'un document de positionnement récemment publié . Le document illustre l'engagement de l'AACSB à l'égard d'un accès équitable aux études de commerce de qualité à l'échelle mondiale et demande à la communauté de ce secteur d'intégrer les principes de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance à ses stratégies et ses cultures.

Les innovations présentées répondent à des défis et à des opportunités dans le monde universitaire, les entreprises, les lieux de travail et les communautés. Voici quelques exemples :

L'observatoire Egypt Women on Boards Observatory : Fondé par un consortium initié par l'école de commerce de l'université américaine du Caire, cet effort soutient l'objectif national de voir les femmes représenter 30 % des conseils d'administration des entreprises publiques et privées en Égypte à l'horizon 2030.

L'indice Australian Digital Inclusion Index de la School of Business, Law and Entrepreneurship-Centre for Social Impact de l'université technologique de Swinburne : Ce projet pluriannuel, qui documente l'inclusion numérique en Australie à la fois sur le plan géographique et démographique, est le seul indice complet de ce type.

Le projet [email protected] de l'IE Business School : Animée par des étudiants de l'IE Business School, cette conférence est la plus ancienne du genre en Europe et est désormais un événement mondial qui rassemble jusqu'à 2 000 participants.

Le cours Workforce Inclusion de la Florida State University : Au sein du College of Business, ce cours transformateur prépare les étudiants à accueillir et à intégrer des personnes ayant des capacités différentes dans la population active.

« Les progrès vers des espaces plus accueillants et inclusifs demandent une action. Les points forts de l'initiative 2022 Innovations That Inspire démontrent le leadership dans cet effort important »,a déclaré Caryn Beck-Dudley, présidente et PDG de l'AACSB. « Grâce aux collaborations (entre les écoles de commerce, les entreprises et les communautés), nous créerons une société mondiale forte et préparerons les leaders à avoir un impact positif. »

Désormais dans sa septième année, l'initiative Innovations That Inspire a mis en lumière près de 200 actions d'écoles de commerce qui illustrent des approches prospectives en matière d'enseignement, de recherche, d'engagement communautaire ou de sensibilisation, d'entrepreneuriat et de leadership. Le Graduate Management Admission Council (GMAC) soutient le programme de mise en lumière des membres de l'initiative 2022 Innovations That Inspire.

Pour plus d'informations et d'exemples, rendez-vous sur aacsb.edu/innovations-that-inspire.

À propos d'AACSB International

Fondée en 1916, l'AACSB est la plus importante alliance dans le domaine des formations commerciales au monde. Elle met en contact des éducateurs, des apprenants et des entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Présente dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et amplifie les répercussions positives au sein du secteur des formations commerciales. Découvrez comment l'AACSB révolutionne les formations des écoles de commerce dans le but de créer une société meilleure en consultant le site aacsb.edu.

