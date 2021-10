L'ACI annonce les lauréats des Prix annuels d'Excellence pour les constructions en béton

Construite au pied de la citadelle de Bastia, en Corse, la promenade Aldilonda est un chemin sinueux encastré dans la roche, qui permet aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes d'accéder à 450 m ( 1480 pi.) de littoral. Le sentier se déploie tel un balcon suspendu au-dessus de l'eau, suivant les contours des méandres de la côte et permettant aux promeneurs un contact direct avec la falaise rocheuse. Le sentier en béton armé perce la roche sous la forteresse pour relier les parties nord et sud de la ville par un tunnel construit en béton architectural formé de planches.

Ces prix ont été créés pour honorer les visions des projets les plus créatifs dans l'industrie du béton, tout en offrant une plateforme pour reconnaître les innovations, la technologie et l'excellence du béton dans le monde entier. Pour pouvoir participer aux prix de l'ACI pour l'excellence des constructions en béton, les projets doivent être proposés par un « chapitre » de l'ACI, un partenaire international ou être sélectionnés par auto-désignation.

En plus de la plus haute distinction, le prix « Excellence globale », qui a été décerné à la promenade Aldilonda autour de la citadelle de Bastia, d'autres projets mondiaux ont été récompensés lors de la cérémonie des prix :

Bâtiments de grande taille

Première place : Leopoldo 1201, São Paulo, Brésil



2e place : Statue de la croyance – Statue du Seigneur Shiva et œuvres connexes à Nathdwara, Udaipur, Rajasthan, Inde

Bâtiments de taille moyenne

Première place : Deichman Bjørvika, Oslo , Norvège



2e place : Centre pour la Culture, Arts et Design en Aquitaine, Bordeaux, France

Bâtiments de petite taille

Première place : Arkansas Museum of Fine Arts, Arizona , États-Unis



2e place : Infinity House, Metro Manille, Philippines

Béton décoratif

Première place : « La grotte qui a voyagé », Kerala, Inde



2e place : Béton aéré léger et absorbant à diffusion acoustique, Oklahoma , États-Unis

Infrastructure

Première place : Les ponts Darwin, Montréal, Canada



2e place : Viaduc V3 dans la duplication de l'autoroute Tamoios, São Paulo, Brésil

Réparation et restauration

Première place : The Austonian | Réparation de la bordure de la dalle exposée, Texas , États-Unis



2e place : Réutilisation adaptative au 225 W. Madison, Arizona , États-Unis

Travaux plats

Première place : Promenade Aldilonda autour de la citadelle de Bastia, Haute-Corse, France .



2e place : Parking multi-niveaux INTEL MLCP, pour M/s Intel Technology India Pvt. Ltd., Karnataka, Inde

Les détails concernant le projet gagnant peuvent être consultés sur ACIExcellence.org . Les candidatures pour les prix ACI d'excellence pour les constructions en béton 2022 sont acceptées dès maintenant et jusqu'au 29 avril 2022.

Vous pouvez également voter pour le Prix du public 2021, un prix décerné par le public pour les Prix d'excellence de l'ACI pour les constructions en béton . Du 18 octobre au 30 novembre 2021, les participants pourront juger et voter pour leur projet en béton préféré inscrit à la septième édition annuelle des prix ACI pour l'excellence des constructions en béton. Après la fin de la période de vote, le 30 novembre, l'American Concrete Institute annoncera le projet gagnant du prix du public sur les pages officielles des réseaux sociaux de l'ACI.

