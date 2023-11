ORGANIZACE ACI OZNÁMÍ NA KONFERENCI OSN O ZMĚNĚ KLIMATU DALŠÍ KROKY V OBLASTI UDRŽITELNOSTI

FARMINGTON HILLS, Michigan, 22. listopadu 2023 /PRNewswire/ – Organizace The American Concrete Institute (ACI) spolu s organizací NEU: An ACI Center of Excellence for Carbon Neutral Concrete (NEU) přednese na konferenci COP28, která se uskuteční v termínu od 30. listopadu do 12. prosince 2023 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, zásadní oznámení z oblasti udržitelnosti. Oznámení bude součástí společné akce ve spolupráci s organizací Global Cement and Concrete Association (GCCA), konané ve středu 6. prosince od 11:45 do 12:45 místního času v pavilonu GCCA.

Tony Nanni, prezident American Concrete Institute, a Dean Frank, výkonný ředitel NEU, zde pohovoří o tématech udržitelnosti souvisejících se stavebnictvím a představí nový zdroj, který bude betonářskému průmyslu brzy k dispozici. Účastníci konference COP28 jsou zváni k návštěvě pavilonu GCCA, kde budou prezentace probíhat.

„Udržitelnost se nachází v popředí zájmu celé řady průmyslových odvětví, ale betonářská komunita má nyní skutečně pozoruhodnou a významnou příležitost zásadně změnit způsob, jakým budujeme civilizace," prohlásil prezident ACI Tony Nanni. „ACI a NEU se těší ojedinělé pozici, díky které se mohou těmito iniciativami zabývat, a bude nám velkým potěšením podělit se o naše znalosti a navázat spolupráci s organizacemi, které s námi tyto zájmy sdílejí."

Akce Conference of the Parties to the Convention, jinak též COP, je iniciativou Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). V rámci akce COP28 proběhne v Dubaji její 28. zasedání. Členské země COP se každoročně scházejí již po téměř tři desetiletí, aby světovou komunitu upozornily na klimatické změny, vyhodnotily úroveň změn a stanovily programy a povinnosti ke zpomalení růstu globálních teplot.

Organizace GCCA, která byla založena v roce 2018, si klade za cíl zajistit pozici betonu jakožto udržitelného stavebního materiálu, který splňuje současné potřeby, a zavazuje se budovat světlou, odolnou a udržitelnou budoucnost betonářského průmyslu. GCCA je také mezinárodním partnerem organizace ACI. Obě organizace spolupracují na rozvoji a šíření informací o betonu, betonových konstrukcích a zejména o udržitelnosti výroby a zpracování betonu.

Další informace o iniciativách organizace ACI a účasti na COP28 naleznete na stránkách concrete.org.

Pro další informace kontaktujte:

José Carrasco

Marketing

Telefon: +1.248.848.3160

