L'application de mobilité urbaine la plus populaire au monde, Moovit, est désormais disponible sur la Huawei AppGallery en France

PARIS, 9 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Huawei, leader technologique mondial annonce son partenariat avec Moovit, une société du groupe Intel, leader dans le domaine des solutions de mobilité en tant que service (MaaS) et créateur de l'application de mobilité urbaine la plus populaire au monde. Huawei a intégré l'application gratuite Moovit sur sa boutique d'applications officielle AppGallery. Moovit est la dernière application en date parmi un nombre croissant d'applications qui ont été conçues ou adaptées spécifiquement pour les millions d'utilisateurs utilisant la boutique d'applications officielle de Huawei.

Huawei a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de Moovit tout au long du processus technique afin de tirer parti des capacités de la combinaison processeur-smartphone-cloud pour accélérer la transformation des modèles d'applications existants. Cela fait partie de l'engagement de Huawei envers les développeurs, qui leur permet d'obtenir des avantages commerciaux considérables et d'accroître la visibilité d'une boutique d'applications qui, en 2019, a permis 210 milliards de téléchargements dans plus de 170 pays.

Déjà choisie par plus de 865 millions d'utilisateurs dans 3 200 villes à travers 106 pays dans le monde, l'application gratuite de mobilité urbaine Moovit combine des informations provenant des opérateurs de transport public, des micro-opérateurs de transport et des autorités de transport, avec des informations en direct de la communauté d'utilisateurs. Ainsi, l'application fournit une photographie en temps réel du meilleur itinéraire pour n'importe quel voyage avec des options de mobilité urbaine telles que le bus, le métro, le train, le vélo, le scooter électrique, le covoiturage, et plus encore.

Huawei fera la promotion de l'application Moovit sur l'AppGallery, disponible en 45 langues, dans le cadre d'une campagne marketing dédiée à ses partenaires à travers le monde. Cela inclura une exposition spécifique sur les écrans d'accueil, en bannières et une mise en avant au sein des recherches par mots clés sur l'AppGallery pour augmenter le taux de clics, ainsi que des notifications « push » aux utilisateurs d'Europe centrale, des pays nordiques ainsi que dans certains pays d'Europe de l'ouest et du monde entier. L'activité sera également soutenue par une vaste campagne publicitaire sur mobile qui fera la promotion de l'application Moovit dans des applications tierces et dans les applications natives de Huawei jusqu'à la fin de l'année. Diverses activités de soutien marketing seront mises en place sur les réseaux sociaux avec également des concours afin d'attirer des utilisateurs de plus de 100 pays.

« En tant que principale application de mobilité urbaine, Moovit est un ajout fantastique à l'AppGallery et répond aux demandes de nos clients d'applications globales avec un accent local. Comme tant d'autres applications qui sont ajoutées quotidiennement à notre boutique d'applications, l'intégration Moovit n'a pas nécessité d'une refonte complète. Au lieu de cela, nous avons travaillé avec les développeurs de Moovit pour ajuster le modèle existant avec facilité. Nous avons déjà vu un grand nombre de téléchargements et avec la campagne marketing mise en œuvre pour le lancement de Moovit, nous nous attendons à ce que cela augmente fortement au cours des prochaines semaines » a déclaré, Wang Heng, vice-président des partenariats mondiaux et de l'éco-développement chez Huawei Consumer Business Group, PECO et pays nordiques.

« Depuis sa création, la mission de Moovit a été de simplifier la mobilité urbaine dans le monde entier », a déclaré Yovav Meydad, directeur marketing, responsable de la croissance des utilisateurs de l'application Moovit. « L'intégration de l'application Moovit de planification de voyage multimodal et de navigation sur les smartphones Huawei va contribuer à rendre la vie quotidienne plus facile pour des millions d'utilisateurs. Huawei nous a apporté un excellent soutien lors de l'intégration de l'application dans l'écosystème AppGallery. L'équipe de Huawei a été réactive et à l'écoute et partage pleinement notre enthousiasme à l'idée de ce partenariat ».

En plus de l'application sur l'AppGallery, Moovit aura également sa version web gratuite disponible dans un format personnalisé dans le navigateur mobile de Huawei. Moovit est la dernière en date d'une large gamme d'applications dans la catégorie « voyage » qui ont rejoint la Huawei AppGallery, telles que Booking.com, eSky, Omio, Skyscanner ou Turkish Airlines. Elle illustre l'engagement de la société à fournir des solutions de haute qualité qui procurent aux utilisateurs une expérience unique et intelligente. Ce qui renforce par la même occasion l'approche « globale et locale » de Huawei en matière de référencement d'applications qui offre aux consommateurs une expérience améliorée en se concentrant sur les applications locales les plus populaires.

Plus de 1,8 million de développeurs dans le monde ont rejoint l'écosystème Huawei Mobile Services. Plus de 96 000 applications ont été intégrées dans HMS Core, la collection d'outils open source conçue pour les partenaires et les développeurs d'applications afin de créer des expériences qui exploitent toutes les capacités matérielles et logicielles des appareils de Huawei. En s'associant à Huawei, les développeurs comme Moovit ont accès à des offres exclusives pour promouvoir leurs applications, notamment des opportunités marketing et un programme de récompenses Huawei.

À propos de Huawei Consumer BG

Les produits et services de HUAWEI sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. HUAWEI est arrivé à la deuxième place mondiale en matière de livraisons de téléphones portables en 2018. Quatorze centres R&D ont été établis aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. HUAWEI Consumer BG, qui est l'une des trois unités opérationnelles de HUAWEI, se consacre aux smartphones, aux ordinateurs et aux tablettes, aux technologies mettables et aux services cloud, etc. Le réseau international de HUAWEI, qui se fonde sur presque 32 ans de savoir-faire dans le secteur des télécommunications, a pour vocation de mettre à la disposition des consommateurs du monde entier les toutes dernières technologies.

A propos de Moovit

Moovit, une société d'Intel, est le leader de solutions MaaS (Mobility as a Service) et créateur de l'application de mobilité urbaine la plus populaire au monde. Moovit a été acquis par Intel en 2020 pour allier ses expertises à celles de Mobileye dans sa stratégie avancée en termes de MaaS. Ensemble, Moovit et Mobileye vont accélérer l'utilisation des transports autonomes à l'échelle mondiale.

L'application Moovit, disponible sur iOS, Android, AppGallery et Web, aide les utilisateurs à se déplacer en milieu urbain de manière efficace et pratique, en utilisant n'importe quel mode de transport. Lancée en 2012, Moovit est aujourd'hui utilisée par plus de 865 millions d'utilisateurs dans plus de 3 200 villes à travers 106 pays.

Chaque jour, Moovit collecte jusqu'à six milliards de points de données anonymes et crée ainsi le plus grand référentiel mondial de données sur les transports en commun et la mobilité urbaine.Moovit propose aux gouvernements, aux villes, aux agences de transports en commun et aux entreprises privées, des solutions MaaS (Mobility as a Service) basées sur l'IA (intelligence artificielle) en matière de planification, exploitation et optimisation, avec des résultats prouvés en termes de réduction des embouteillages, augmentation des usagers, efficacité croissante et optimisation des infrastructures. Des entreprises de renom telles que Microsoft, Uber et Cubic se sont associées à Moovit pour mettre en œuvre leurs offres de mobilité.

