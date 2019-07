L'ATTITUDE Match-Up cambiará el paradigma de recaudación de fondos para latinos

SAN DIEGO, 25 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L'ATTITUDE Match-Up es un nuevo programa que se lanzará en L'ATTITUDE edición 2019 en San Diego donde los emprendedores latinos presentarán sus empresas, su impacto social, su potencial de crecimiento y sus planes sobre el modo en que la inversión accionaria les permitirá escalar.

Match-Up presentará un exitoso grupo de Matchmakers (vinculadores) comprometidos en encontrar las mayores oportunidades de crecimiento entre las empresas latinas en la nueva economía (The New Mainstream Economy). Las empresas deben tener un fundador latino que tenga no menos del 20% de la propiedad y que, idealmente, presente para su ronda de Serie A o Serie B. Los competidores pueden pertenecer a cualquiera de las ocho categorías:

Motores de creación de puestos de trabajo – tecnologías o empresas para la creación de puestos de trabajo que directa o indirectamente aborden el empleo para los latinos

Logros educativos – abordaje de las disparidades educativas en la comunidad latina, con o sin tecnología

Solidez financiera – tecnologías financieras, servicios o intermediarios financieros que aumenten el acceso a financiamiento y servicios financieros para los latinos

Destreza en ingeniería – compañías con un producto o servicio que aborden desafíos de ingeniería a una escala amplia

Comunidades saludables – empresas de tecnología de la salud o del cuidado de la salud que aborden las disparidades en materia de salud o el creciente acceso al cuidado de la salud en las comunidades latinas

Servicios de la nueva economía – empresas con capacidad tecnológica, tradicionalmente análogas que se vuelvan escalables por el involucramiento tecnológico

Medios – empresas que incluyan redes sociales y otras formas de involucramiento en los medios

Análisis de datos – compañías que usen la tecnología para obtener o analizar datos de maneras novedosas e interesantes

Los postulantes pueden pertenecer al campo de la tecnología o a una empresa tradicional que trabaje con tecnología, y deben cumplir con los siguientes criterios:

Generar ingresos

Buscar inversión accionaria de más de US$250K

Tener fundador/es latino/s con al menos un 20% de participación accionaria en la compañía

Ser una compañía debidamente constituida como una corporación C o como una LLC en EE. UU.

No habrá sentencias pendientes en contra de la compañía

En caso de ser elegida, prepararía y presentaría en persona en el evento L'ATTITUDE Match-Up en San Diego, California .

Match-Up también invitará a conocerse en vivo con inversores adicionales de la audiencia, y ofrecerá "Matchmaker Seats" a entre tres y cinco importantes inversores preparados para invertir US$250K en el lugar, cuya evaluación quedará pendiente.

Las presentaciones se realizarán el 29 de septiembre de 2019 en San Diego, California, como parte del evento L'ATTITUDE de los días 26 a 29 de septiembre. Los emprendedores e inversores interesados en obtener más información sobre esta nueva iniciativa deben ingresar a https://lattitude.net/programs/.

